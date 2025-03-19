«Манчестер Сити» (жен)
Турнирное положение: «Горожанки» проводят сезон не столь успешно. На данный момент команда занимает 4 место в турнирной таблице своего чемпионата.
При этом «Манчестер Сити» (жен) на 12 зачетных баллов отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 20 мячей в 16 матчах.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Горожанки» были биты «Челси» (жен) (1:2).
До того команда переиграла «Астон Виллу» (жен) (2:0). При этом чуть ранее она подписала мировую с «Вест Хэмом» (жен) (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Манчестер Сити» (жен) забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Горожанки» относительно результативно атакуют. Команда настреляла 37 мячей в 16 поединках своего чемпионата.
Матчи с «Барселоной» (жен) для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Манчестер Сити» (жен) победил 1 раз при 3 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. «Горожанки» постараются дать достойный бой столь неудобному для себя оппоненту.
«Челси» (жен)
Турнирное положение: «Аристократки» блистают в своем чемпионате. На текущий момент команда пребывает на 1 позиции.
Причем «Челси» (жен) в 16 матчах своего чемпионата настреляла 45 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила всего 10 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда победила. «Аристократки» нанесли поражение «Манчестер Сити» (жен) (2:1).
До того команда сумела одолеть «Кристал Пэлас» (жен) (1:0). Да и поединок с «Лестером» (жен) завершился яркой викторией (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Челси» (жен) победил 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Аристократки» ныне заметно прибавили. Команда победила в 3 своих последних поединках.
При этом «Челси» (жен) не проигрывает еще с мая прошлого года. Да и атака «аристократок» выглядит весьма неплохо.
В кадровом плане у команды нынче довольно позитивная ситуация. Да и в Женской Лиге чемпионов у лондонского клуба только одна задача — завоевать трофей.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Аристократки» способны быстро вскрыть оборону любого соперника.
Статистика для ставок
- «Челси» (жен) победил в 3 своих последних поединках
- «Горожанки» в среднем пропускают чаще гола за матч
- «Челси» (жен) обыграл «Манчестер Сити» (жен) в 3 последних очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.75 и 2.05.
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- 2.03Вольфсбург (жен) — Барселона (жен): прогноз и ставкаСегодня в 20:45
- 2.00Либерия — Тунис: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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Прогноз: Номинальные гости нынче пребывают в прекрасных кондициях, плюс имеют в своем составе ряд квалифицированных атакующих исполнительниц.
«Аристократки» нынче шикарно атакуют, плюс традиционно успешно противостоят «горожанкам».
Ставка: Победа «Челси» (жен) за 2.70.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трех мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.05