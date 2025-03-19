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    «Аристократки» привычно одолеют «горожанок»

    «Манчестер Сити» (жен) — «Челси» (жен): Ставка (к. 2.70) и прогноз на футбол, Женская Лига чемпионов, 19 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» (жен) — «Челси» (жен)
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    «Манчестер Сити» (жен)
    19 марта в 1/4 финала плей-офф Женской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Манчестер Сити» (жен) и «Челси» (жен). Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Сити» (жен) — «Челси» (жен), коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Манчестер Сити» (жен)

    Турнирное положение: «Горожанки» проводят сезон не столь успешно. На данный момент команда занимает 4 место в турнирной таблице своего чемпионата.

    При этом «Манчестер Сити» (жен) на 12 зачетных баллов отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 20 мячей в 16 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Горожанки» были биты «Челси» (жен) (1:2).

    До того команда переиграла «Астон Виллу» (жен) (2:0). При этом чуть ранее она подписала мировую с «Вест Хэмом» (жен) (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Манчестер Сити» (жен) забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Горожанки» относительно результативно атакуют. Команда настреляла 37 мячей в 16 поединках своего чемпионата.

    Матчи с «Барселоной» (жен) для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Манчестер Сити» (жен) победил 1 раз при 3 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. «Горожанки» постараются дать достойный бой столь неудобному для себя оппоненту.

    «Челси» (жен)

    Турнирное положение: «Аристократки» блистают в своем чемпионате. На текущий момент команда пребывает на 1 позиции.

    Причем «Челси» (жен) в 16 матчах своего чемпионата настреляла 45 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила всего 10 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда победила. «Аристократки» нанесли поражение «Манчестер Сити» (жен) (2:1).

    До того команда сумела одолеть «Кристал Пэлас» (жен) (1:0). Да и поединок с «Лестером» (жен) завершился яркой викторией (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Челси» (жен) победил 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Аристократки» ныне заметно прибавили. Команда победила в 3 своих последних поединках.

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    При этом «Челси» (жен) не проигрывает еще с мая прошлого года. Да и атака «аристократок» выглядит весьма неплохо.

    В кадровом плане у команды нынче довольно позитивная ситуация. Да и в Женской Лиге чемпионов у лондонского клуба только одна задача — завоевать трофей.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Аристократки» способны быстро вскрыть оборону любого соперника.

    Статистика для ставок

    • «Челси» (жен) победил в 3 своих последних поединках

    • «Горожанки» в среднем пропускают чаще гола за матч

    • «Челси» (жен) обыграл «Манчестер Сити» (жен) в 3 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.75 и 2.05.

    Прогноз: Номинальные гости нынче пребывают в прекрасных кондициях, плюс имеют в своем составе ряд квалифицированных атакующих исполнительниц.

    «Аристократки» нынче шикарно атакуют, плюс традиционно успешно противостоят «горожанкам».

    Ставка: Победа «Челси» (жен) за 2.70.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.05

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