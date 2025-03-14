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    «Шагадам» продолжит побеждать!

    «Шагадам» — «Небитчи». Ставка (к. 2.13) и прогноз на футбол, чемпионат Туркменистана, 14 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Шагадам» — «Небитчи»
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    «Шагадам»
    14 марта в 3-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Шагадам» и «Небитчи». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шагадам» — «Небитчи», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Туркменистан. Премьер-лига 14 Марта 2025 года

    Шагадам

  • Туркменбаши
    •  Шагадам 16:00 Небитчи

    Небитчи

  • Балканабад
    •

    «Шагадам»

    Турнирное положение: «Шагадам» новый сезон начал прекрасно. Команда нынче пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом «Шагадам» отличился 4 забитыми мячами в 2 турах. А вот в собственные ворота команда пропустила 2 гола.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Со счетом 3:2 она переиграла «Ашхабад».

    До того команда минимально одолела «Мерв». Так что от «Шагадама» вполне можно ожидать борьбы за самые высокие места.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Шагадам» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Шагадам» явно может прибавить во всех компонентах. Команда потенциально способна побороться за титул.

    Матчи с «Небитчи» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Шагадам» победил 2 раза при 3 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда постарается закрепиться на вершине таблицы.

    «Небитчи»

    Турнирное положение: «Небитчи» стартовал весьма посредственно. Команда на данный момент находится на 5 месте турнирной таблицы.

    Причем «Небитчи» в двух матчах чемпионата забил всего 1 мяч. А вот пропустила команда в свои ворота уже дважды.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде удался. Дома она минимально одолела «Алтын Асыр».

    До того команда была бита сильным «Ахалом» (0:2). Так что в плане стабильности результатов у нее имеются сложности.

    При этом «Небитчи» в 5 своих последних поединках победил 1 раз. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 10 пропущенных в собственные ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Небитчи» постарается избежать борьбы за выживание. Да и состав команды по местным меркам выглядит довольно скромно.

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    При этом «Небитчи» не особенно мощно атакует. Голы даются команде уж слишком натужно, как и вообще весь процесс созидания.

    В минувшем чемпионате команда в 4 очных поединках дважды одолела «Шагадам». Причем все матчи завершились победой с разницей в один мяч.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Небитчи» постарается зацепиться за заветные баллы.

    Статистика для ставок

    • «Шагадам» победил в 2 своих последних поединках

    • И те, и другие пропускают в среднем раз за матч

    • «Небитчи» до последней виктории уступил 4 раза кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Шагадам» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.13. Ничья оценена в 3.13, а победа оппонента — в скромные 3.96.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.18 и 1.70.

    Прогноз: «Шагадам» выглядит сильнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.

    Номинальные гости отнюдь не преуспевают в плане реализации, к тому же не столь удачно стартовали в новом чемпионате.

    Ставка: Победа «Шагадама» за 2.13.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.18

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    «Шагадам» — «Небитчи»: прогноз и ставка за 2.13, статистика, коэффициенты матча 14.03.202516:00. «Шагадам» продолжит побеждать!
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