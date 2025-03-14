14 марта в 3-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Шагадам» и «Небитчи». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шагадам» — «Небитчи», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Шагадам»

Турнирное положение: «Шагадам» новый сезон начал прекрасно. Команда нынче пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Шагадам» отличился 4 забитыми мячами в 2 турах. А вот в собственные ворота команда пропустила 2 гола.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Со счетом 3:2 она переиграла «Ашхабад».

До того команда минимально одолела «Мерв». Так что от «Шагадама» вполне можно ожидать борьбы за самые высокие места.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Шагадам» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Шагадам» явно может прибавить во всех компонентах. Команда потенциально способна побороться за титул.

Матчи с «Небитчи» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Шагадам» победил 2 раза при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда постарается закрепиться на вершине таблицы.

«Небитчи»

Турнирное положение: «Небитчи» стартовал весьма посредственно. Команда на данный момент находится на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Небитчи» в двух матчах чемпионата забил всего 1 мяч. А вот пропустила команда в свои ворота уже дважды.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде удался. Дома она минимально одолела «Алтын Асыр».

До того команда была бита сильным «Ахалом» (0:2). Так что в плане стабильности результатов у нее имеются сложности.

При этом «Небитчи» в 5 своих последних поединках победил 1 раз. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 10 пропущенных в собственные ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Небитчи» постарается избежать борьбы за выживание. Да и состав команды по местным меркам выглядит довольно скромно.

При этом «Небитчи» не особенно мощно атакует. Голы даются команде уж слишком натужно, как и вообще весь процесс созидания.

В минувшем чемпионате команда в 4 очных поединках дважды одолела «Шагадам». Причем все матчи завершились победой с разницей в один мяч.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Небитчи» постарается зацепиться за заветные баллы.

Статистика для ставок

«Шагадам» победил в 2 своих последних поединках

И те, и другие пропускают в среднем раз за матч

«Небитчи» до последней виктории уступил 4 раза кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шагадам» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.13. Ничья оценена в 3.13, а победа оппонента — в скромные 3.96.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.18 и 1.70.

Прогноз: «Шагадам» выглядит сильнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.

Номинальные гости отнюдь не преуспевают в плане реализации, к тому же не столь удачно стартовали в новом чемпионате.

Ставка: Победа «Шагадама» за 2.13.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.18