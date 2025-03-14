Шагадам
Небитчи
«Шагадам»
Турнирное положение: «Шагадам» новый сезон начал прекрасно. Команда нынче пребывает на 1 месте турнирной таблицы.
При этом «Шагадам» отличился 4 забитыми мячами в 2 турах. А вот в собственные ворота команда пропустила 2 гола.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Со счетом 3:2 она переиграла «Ашхабад».
До того команда минимально одолела «Мерв». Так что от «Шагадама» вполне можно ожидать борьбы за самые высокие места.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Шагадам» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Шагадам» явно может прибавить во всех компонентах. Команда потенциально способна побороться за титул.
Матчи с «Небитчи» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Шагадам» победил 2 раза при 3 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда постарается закрепиться на вершине таблицы.
«Небитчи»
Турнирное положение: «Небитчи» стартовал весьма посредственно. Команда на данный момент находится на 5 месте турнирной таблицы.
Причем «Небитчи» в двух матчах чемпионата забил всего 1 мяч. А вот пропустила команда в свои ворота уже дважды.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде удался. Дома она минимально одолела «Алтын Асыр».
До того команда была бита сильным «Ахалом» (0:2). Так что в плане стабильности результатов у нее имеются сложности.
При этом «Небитчи» в 5 своих последних поединках победил 1 раз. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 10 пропущенных в собственные ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Небитчи» постарается избежать борьбы за выживание. Да и состав команды по местным меркам выглядит довольно скромно.
При этом «Небитчи» не особенно мощно атакует. Голы даются команде уж слишком натужно, как и вообще весь процесс созидания.
В минувшем чемпионате команда в 4 очных поединках дважды одолела «Шагадам». Причем все матчи завершились победой с разницей в один мяч.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Небитчи» постарается зацепиться за заветные баллы.
Статистика для ставок
- «Шагадам» победил в 2 своих последних поединках
- И те, и другие пропускают в среднем раз за матч
- «Небитчи» до последней виктории уступил 4 раза кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Шагадам» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.13. Ничья оценена в 3.13, а победа оппонента — в скромные 3.96.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.18 и 1.70.
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- 2.02Челси — Копенгаген: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Прогноз: «Шагадам» выглядит сильнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.
Номинальные гости отнюдь не преуспевают в плане реализации, к тому же не столь удачно стартовали в новом чемпионате.
Ставка: Победа «Шагадама» за 2.13.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.18