Айнтрахт Ф
Унион
«Айнтрахт»
Турнирное положение: Франкфуртцы бьются за попадание в Лигу чемпионов. На текущий момент команда расположилась на 3 месте турнирной таблицы.
При этом «Айнтрахт» на 11 очков отстает от второй позиции. А вот отличилась команда 50 забитыми мячами при 37 пропущенных в свои ворота.
Айнтрахт Ф — Унион: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. «Айнтрахт» нанес поражение «Аяксу» (1:2).
А вот до того команда была разгромлена «Байером» (1:4). При этом поединок с «Баварией» также завершился крахом (0:4).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Айнтрахт» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 11.
Не сыграют: Игорь Матанович — травмирован. Эльес Шкири — дисквалифицирован.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: Франкфуртцы до последней виктории уступили дважды кряду. Вот только конкуренты вовсю поджимают.
Матчи с «Унионом» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Айнтрахт» победил 2 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Франкфуртцы не должны иметь проблем со скромным оппонентом.
«Унион»
Турнирное положение: Берлинцы привычно ходят в середняках чемпионата. Ныне команда находится на 14 строчке турнирной таблицы Бундеслиги.
Причем «Унион» крайне слабо атакует, отличившись 20 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 37 раз в 24 поединках.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. Берлинцы были биты «Хольштайном» (0:1).
До того команда была разгромлена дортмундской «Боруссией» (0:6). Да и поединок с «Боруссией» М завершился коллизией (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Унион» победил один раз. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 9 пропущенных.
Не сыграют: Алеша Кемляйн, Роберт Сков — травмированы.
Состояние команды: Берлинцы проводят крайне слабый отрезок. Команда проиграла трижды кряду.
При этом «Унион» в среднем пропускает менее 2 голов за матч. А вот гандикап от опасной зоны составляет 6 зачетных пунктов.
В кадровом плане у берлинцев имеются чувствительные пробоины. Да и не забивала команда в двух своих последних поединках.
Безусловно, номинальные гости будут стараться зацепиться за очки. Вот только серия из трех поражений кряду явно угнетает.
Статистика для ставок
- «Унион» проиграл в 3 последних поединках
- «Айнтрахт» в среднем забивает чуть чаще 2 мячей за матч
- Берлинцы пропускают в среднем реже 2 голов за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 4.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.
- 2.35Факел — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 2.01Бавария — Бохум: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 1.90Ренн — ПСЖ: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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Прогноз: Номинальные хозяева выглядят в разы сильнее соперника, и уж точно сразу будут активны в атаке.
Берлинцы нынче крайне нестабильны, да и «Айнтрахт» не намерен выпадать из зоны Лиги чемпионов.
Ставка: Победа «Айнтрахта» в 1 тайме за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.75