9 марта в 25-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Айнтрахт» и «Унион». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Айнтрахт» — «Унион», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Айнтрахт»

Турнирное положение: Франкфуртцы бьются за попадание в Лигу чемпионов. На текущий момент команда расположилась на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Айнтрахт» на 11 очков отстает от второй позиции. А вот отличилась команда 50 забитыми мячами при 37 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. «Айнтрахт» нанес поражение «Аяксу» (1:2).

А вот до того команда была разгромлена «Байером» (1:4). При этом поединок с «Баварией» также завершился крахом (0:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Айнтрахт» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 11.

Не сыграют: Игорь Матанович — травмирован. Эльес Шкири — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: Франкфуртцы до последней виктории уступили дважды кряду. Вот только конкуренты вовсю поджимают.

Матчи с «Унионом» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Айнтрахт» победил 2 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Франкфуртцы не должны иметь проблем со скромным оппонентом.

«Унион»

Турнирное положение: Берлинцы привычно ходят в середняках чемпионата. Ныне команда находится на 14 строчке турнирной таблицы Бундеслиги.

Причем «Унион» крайне слабо атакует, отличившись 20 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 37 раз в 24 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. Берлинцы были биты «Хольштайном» (0:1).

До того команда была разгромлена дортмундской «Боруссией» (0:6). Да и поединок с «Боруссией» М завершился коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Унион» победил один раз. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 9 пропущенных.

Не сыграют: Алеша Кемляйн, Роберт Сков — травмированы.

Состояние команды: Берлинцы проводят крайне слабый отрезок. Команда проиграла трижды кряду.

При этом «Унион» в среднем пропускает менее 2 голов за матч. А вот гандикап от опасной зоны составляет 6 зачетных пунктов.

В кадровом плане у берлинцев имеются чувствительные пробоины. Да и не забивала команда в двух своих последних поединках.

Безусловно, номинальные гости будут стараться зацепиться за очки. Вот только серия из трех поражений кряду явно угнетает.

Статистика для ставок

«Унион» проиграл в 3 последних поединках

«Айнтрахт» в среднем забивает чуть чаще 2 мячей за матч

Берлинцы пропускают в среднем реже 2 голов за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

Прогноз: Номинальные хозяева выглядят в разы сильнее соперника, и уж точно сразу будут активны в атаке.

Берлинцы нынче крайне нестабильны, да и «Айнтрахт» не намерен выпадать из зоны Лиги чемпионов.

Ставка: Победа «Айнтрахта» в 1 тайме за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.75