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    «Айнтрахт» оперативно расправится с берлинцами

    «Айнтрахт» — «Унион». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Бундеслига, 9 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Айнтрахт» — «Унион»
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    9 марта в 25-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Айнтрахт» и «Унион». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Айнтрахт» — «Унион», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 09 Марта 2025 года

    Айнтрахт Ф

  • Франкфурт
    •  Айнтрахт Ф 17:30 Унион

    Унион

  • Берлин
    •

    «Айнтрахт»

    Турнирное положение: Франкфуртцы бьются за попадание в Лигу чемпионов. На текущий момент команда расположилась на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом «Айнтрахт» на 11 очков отстает от второй позиции. А вот отличилась команда 50 забитыми мячами при 37 пропущенных в свои ворота.

    Айнтрахт Ф — Унион: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. «Айнтрахт» нанес поражение «Аяксу» (1:2).

    А вот до того команда была разгромлена «Байером» (1:4). При этом поединок с «Баварией» также завершился крахом (0:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Айнтрахт» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 11.

    Не сыграют: Игорь Матанович — травмирован. Эльес Шкири — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: Франкфуртцы до последней виктории уступили дважды кряду. Вот только конкуренты вовсю поджимают.

    Матчи с «Унионом» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Айнтрахт» победил 2 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Франкфуртцы не должны иметь проблем со скромным оппонентом.

    «Унион»

    Турнирное положение: Берлинцы привычно ходят в середняках чемпионата. Ныне команда находится на 14 строчке турнирной таблицы Бундеслиги.

    Причем «Унион» крайне слабо атакует, отличившись 20 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 37 раз в 24 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. Берлинцы были биты «Хольштайном» (0:1).

    До того команда была разгромлена дортмундской «Боруссией» (0:6). Да и поединок с «Боруссией» М завершился коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Унион» победил один раз. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 9 пропущенных.

    Не сыграют: Алеша Кемляйн, Роберт Сков — травмированы.

    Состояние команды: Берлинцы проводят крайне слабый отрезок. Команда проиграла трижды кряду.

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    При этом «Унион» в среднем пропускает менее 2 голов за матч. А вот гандикап от опасной зоны составляет 6 зачетных пунктов.

    В кадровом плане у берлинцев имеются чувствительные пробоины. Да и не забивала команда в двух своих последних поединках.

    Безусловно, номинальные гости будут стараться зацепиться за очки. Вот только серия из трех поражений кряду явно угнетает.

    Статистика для ставок

    • «Унион» проиграл в 3 последних поединках

    • «Айнтрахт» в среднем забивает чуть чаще 2 мячей за матч

    • Берлинцы пропускают в среднем реже 2 голов за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 4.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

    Прогноз: Номинальные хозяева выглядят в разы сильнее соперника, и уж точно сразу будут активны в атаке.

    Берлинцы нынче крайне нестабильны, да и «Айнтрахт» не намерен выпадать из зоны Лиги чемпионов.

    Ставка: Победа «Айнтрахта» в 1 тайме за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.75

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    «Айнтрахт» — «Унион»: прогноз и ставка за 2.25, статистика, коэффициенты матча 09.03.202517:30. «Айнтрахт» оперативно расправится с берлинцами
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