Вильярреал
Эспаньол
«Вильярреал»
Турнирное положение: «Субмарина» сражается за попадание в Лигу чемпионов. На текущий момент она расположилась на 5 месте турнирной таблицы.
При этом «Вильярреал» на 4 очка отстает от первой четверки. А вот отличилась команда 48 забитыми мячами в 25 матчах Примеры.
Вильярреал — Эспаньол: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. «Субмарина» минимально одолела «Райо Вальекано».
А вот до того команда подписала мировую с «Валенсией» (1:1). А вот поединок с «Лас-Пальмасом» завершился викторией (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Вильярреал» забил 10 мячей при 4 пропущенных.
Не сыграют: Ильяс Ахомах, Кико Фемениа — травмированы.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: «Субмарина» нынче находится в весьма приличных кондициях. Команда не проигрывает 6 матчей кряду.
Матчи с «Эспаньолом» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Вильярреал» победил 4 раза при одном паритете.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. «Субмарина» явно постарается приблизиться к топ-4.
«Эспаньол»
Турнирное положение: «Попугаи» бьются за выживание в Примере. Ныне команда находится на 15 строчке турнирной таблицы чемпионата.
Причем «Эспаньол» слабовато атакует, отличившись 24 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 36 раз в 25 поединках.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела продуктивно. «Попугаи» переиграли «Алавес» (1:0).
До того команда подписала мировую с «Атлетиком» (1:1). А вот поединок с «Реал Сосьедадом» завершился поражением (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Эспаньол» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Попугаи» лишь на 4 очка опережает опасную зоны. Зато команда не проигрывает 2 матча кряду.
При этом «Эспаньол» в среднем забивает чуть реже гола за матч. А вот в плане надежности тылов у команды отнюдь не все гладко.
«Попугаи» уже 5 лет не могут одолеть «субмарину». Зато в своих последних матчах команда смотрелась довольно выгодно.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Каталонцы постараются зацепиться за очки, да и оборона соперника не блещет монолитностью.
Статистика для ставок
- «Субмарина» не проигрывала в 6 своих последних поединках
- Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч
- «Эспаньол» уступил «Вильярреалу» в 4 последних очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 7.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.
- 2.25Спартак — Оренбург: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
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Прогноз: «Вильярреал» весьма неплохо атакует, плюс традиционно успешно противостоит «попугаям».
Номинальные хозяева сражаются за попадание в Лигу чемпионов, и явно будут максимально активны у ворот каталонцев.
Ставка: Фора «Вильярреала» -1.5 за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 4.75