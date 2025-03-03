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    «Вильярреал» не заметит «попугаев»

    «Вильярреал» — «Эспаньол»: прогноз на матч Ла Лиги

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    Рауль Альбиоль
    3 марта в 26-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Вильярреал» и «Эспаньол». Начало игры — в 23:00 мск. Вильярреал — Эспаньол: прогноз на футбол и ставка за 2.10, коэффициенты букмекеров, статистика соперников.
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    Футбол. Испания. Примера 03 Марта 2025 года

    Вильярреал

  • Вильярреал
    •  Вильярреал 23:00 Эспаньол

    Эспаньол

  • Барселона
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    «Вильярреал»

    Турнирное положение: «Субмарина» сражается за попадание в Лигу чемпионов. На текущий момент она расположилась на 5 месте турнирной таблицы.

    При этом «Вильярреал» на 4 очка отстает от первой четверки. А вот отличилась команда 48 забитыми мячами в 25 матчах Примеры.

    Вильярреал — Эспаньол: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. «Субмарина» минимально одолела «Райо Вальекано».

    А вот до того команда подписала мировую с «Валенсией» (1:1). А вот поединок с «Лас-Пальмасом» завершился викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Вильярреал» забил 10 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Ильяс Ахомах, Кико Фемениа — травмированы.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: «Субмарина» нынче находится в весьма приличных кондициях. Команда не проигрывает 6 матчей кряду.

    Матчи с «Эспаньолом» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Вильярреал» победил 4 раза при одном паритете.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. «Субмарина» явно постарается приблизиться к топ-4.

    «Эспаньол»

    Турнирное положение: «Попугаи» бьются за выживание в Примере. Ныне команда находится на 15 строчке турнирной таблицы чемпионата.

    Причем «Эспаньол» слабовато атакует, отличившись 24 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 36 раз в 25 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела продуктивно. «Попугаи» переиграли «Алавес» (1:0).

    До того команда подписала мировую с «Атлетиком» (1:1). А вот поединок с «Реал Сосьедадом» завершился поражением (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Эспаньол» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Попугаи» лишь на 4 очка опережает опасную зоны. Зато команда не проигрывает 2 матча кряду.

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    При этом «Эспаньол» в среднем забивает чуть реже гола за матч. А вот в плане надежности тылов у команды отнюдь не все гладко.

    «Попугаи» уже 5 лет не могут одолеть «субмарину». Зато в своих последних матчах команда смотрелась довольно выгодно.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Каталонцы постараются зацепиться за очки, да и оборона соперника не блещет монолитностью.

    Статистика для ставок

    • «Субмарина» не проигрывала в 6 своих последних поединках

    • Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

    • «Эспаньол» уступил «Вильярреалу» в 4 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 7.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

    Прогноз: «Вильярреал» весьма неплохо атакует, плюс традиционно успешно противостоит «попугаям».

    Номинальные хозяева сражаются за попадание в Лигу чемпионов, и явно будут максимально активны у ворот каталонцев.

    Ставка: Фора «Вильярреала» -1.5 за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 4.75

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