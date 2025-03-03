3 марта в 26-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Вильярреал» и «Эспаньол». Начало игры — в 23:00 мск. Вильярреал — Эспаньол: прогноз на футбол и ставка за 2.10, коэффициенты букмекеров, статистика соперников.

«Вильярреал»

Турнирное положение: «Субмарина» сражается за попадание в Лигу чемпионов. На текущий момент она расположилась на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Вильярреал» на 4 очка отстает от первой четверки. А вот отличилась команда 48 забитыми мячами в 25 матчах Примеры.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. «Субмарина» минимально одолела «Райо Вальекано».

А вот до того команда подписала мировую с «Валенсией» (1:1). А вот поединок с «Лас-Пальмасом» завершился викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Вильярреал» забил 10 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: Ильяс Ахомах, Кико Фемениа — травмированы.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Субмарина» нынче находится в весьма приличных кондициях. Команда не проигрывает 6 матчей кряду.

Матчи с «Эспаньолом» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Вильярреал» победил 4 раза при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. «Субмарина» явно постарается приблизиться к топ-4.

«Эспаньол»

Турнирное положение: «Попугаи» бьются за выживание в Примере. Ныне команда находится на 15 строчке турнирной таблицы чемпионата.

Причем «Эспаньол» слабовато атакует, отличившись 24 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 36 раз в 25 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела продуктивно. «Попугаи» переиграли «Алавес» (1:0).

До того команда подписала мировую с «Атлетиком» (1:1). А вот поединок с «Реал Сосьедадом» завершился поражением (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Эспаньол» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Попугаи» лишь на 4 очка опережает опасную зоны. Зато команда не проигрывает 2 матча кряду.

При этом «Эспаньол» в среднем забивает чуть реже гола за матч. А вот в плане надежности тылов у команды отнюдь не все гладко.

«Попугаи» уже 5 лет не могут одолеть «субмарину». Зато в своих последних матчах команда смотрелась довольно выгодно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Каталонцы постараются зацепиться за очки, да и оборона соперника не блещет монолитностью.

Статистика для ставок

«Субмарина» не проигрывала в 6 своих последних поединках

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

«Эспаньол» уступил «Вильярреалу» в 4 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 7.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

Прогноз: «Вильярреал» весьма неплохо атакует, плюс традиционно успешно противостоит «попугаям».

Номинальные хозяева сражаются за попадание в Лигу чемпионов, и явно будут максимально активны у ворот каталонцев.

Ставка: Фора «Вильярреала» -1.5 за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 4.75