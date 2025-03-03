3 марта в 26-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Истанбул Башакшехир» и «Сивасспор». Начало игры — в 20:30 мск. Истанбул Башакшехир — Сивасспор: прогноз на футбол и ставка за 2.30, коэффициенты букмекеров, статистика соперников.

«Истанбул Башакшехир»

Турнирное положение: Эта команда сражается за выход в еврокубки. На данный момент она занимает 7 место в турнирной таблице.

При этом «Истанбул Башакшехир» на 8 очков отстает от топ-4. А вот в собственные ворота команда пропустила 31 мяч в 23 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. На выезде она не дала обыграть себя «Эюпспору» (0:0).

До того команда уступила «Бодрумспору» (0:1). При этом чуть ранее она не сумела переиграть «Антальяспор» (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Истанбул Башакшехир» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: Джером Опоку — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Истанбул Башакшехир» не столь результативно атакует. Команда настреляла 39 мячей в 23 поединках Суперлиги.

Матчи с «Сивасспором» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Истанбул Башакшехир» победил 3 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Команда постарается приблизиться в еврокубковой зоне.

«Сивасспор»

Турнирное положение: «Сивасспор» сражается за выживание в элите. Ныне команда находится на 15 строчке турнирной таблицы.

Причем «Сивасспор» лишь по дополнительным показателям опережает зону вылета. При этом в собственные ворота команда пропустила 40 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла разжиться очками. Дома она минимально уступила «Бодрумспору» (0:1).

До того команда подписала мировую с «Коньяспором» (1:1). А вот поединок с «Газиантепом» завершился коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Сивасспор» уступил 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились 2 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: Гарри Родригес — травмирован. Урош Радакович — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Сивасспор» в последних матчах смотрелся откровенно бледно. Команда не может победить уже больше месяца.

При этом «Сивасспор» не особо преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 28 мячей в 24 матчах турецкого чемпионата.

В кадровом плане у команды нынче относительно благостная ситуация. Да и мотивация оторваться от опасной зоны огромная.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда явно постарается зацепиться за заветные баллы.

Статистика для ставок

«Сивасспор» в среднем пропускает почти 2 гола за матч

«Сивасспор» не побеждает больше месяца

«Истанбул Башакшехир» не забивал в 3 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Истанбул Башакшехир» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.98 и 1.88.

Прогноз: «Истанбул Башакшехир» явно способен прибавить, и уж точно начнет встречу активно.

Номинальные хозяева выглядят сильнее «Сивасспора», да и оппонент нынче пребывает в явном кризисе.

Ставка: Победа «Истанбул Башакшехира» в 1 тайме за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.40