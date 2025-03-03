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    «Истанбул Башакшехир» — «Сивасспор»: Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Суперлига, 3 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Истанбул Башакшехир» — «Сивасспор»
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    «Истанбул Башакшехир»
    3 марта в 26-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Истанбул Башакшехир» и «Сивасспор». Начало игры — в 20:30 мск. Истанбул Башакшехир — Сивасспор: прогноз на футбол и ставка за 2.30, коэффициенты букмекеров, статистика соперников.
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    Футбол. Турция. Суперлига 03 Марта 2025 года

    Истанбул Башакшехир

  • Стамбул
    •  Истанбул Башакшехир 20:30 Сивасспор

    Сивасспор

  • Сивас
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    «Истанбул Башакшехир»

    Турнирное положение: Эта команда сражается за выход в еврокубки. На данный момент она занимает 7 место в турнирной таблице.

    При этом «Истанбул Башакшехир» на 8 очков отстает от топ-4. А вот в собственные ворота команда пропустила 31 мяч в 23 матчах.

    Истанбул Башакшехир — Сивасспор: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. На выезде она не дала обыграть себя «Эюпспору» (0:0).

    До того команда уступила «Бодрумспору» (0:1). При этом чуть ранее она не сумела переиграть «Антальяспор» (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Истанбул Башакшехир» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 2.

    Не сыграют: Джером Опоку — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Истанбул Башакшехир» не столь результативно атакует. Команда настреляла 39 мячей в 23 поединках Суперлиги.

    Матчи с «Сивасспором» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Истанбул Башакшехир» победил 3 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Команда постарается приблизиться в еврокубковой зоне.

    «Сивасспор»

    Турнирное положение: «Сивасспор» сражается за выживание в элите. Ныне команда находится на 15 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Сивасспор» лишь по дополнительным показателям опережает зону вылета. При этом в собственные ворота команда пропустила 40 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла разжиться очками. Дома она минимально уступила «Бодрумспору» (0:1).

    До того команда подписала мировую с «Коньяспором» (1:1). А вот поединок с «Газиантепом» завершился коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Сивасспор» уступил 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились 2 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: Гарри Родригес — травмирован. Урош Радакович — дисквалифицирован.

    Состояние команды: «Сивасспор» в последних матчах смотрелся откровенно бледно. Команда не может победить уже больше месяца.

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    При этом «Сивасспор» не особо преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 28 мячей в 24 матчах турецкого чемпионата.

    В кадровом плане у команды нынче относительно благостная ситуация. Да и мотивация оторваться от опасной зоны огромная.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда явно постарается зацепиться за заветные баллы.

    Статистика для ставок

    • «Сивасспор» в среднем пропускает почти 2 гола за матч

    • «Сивасспор» не побеждает больше месяца

    • «Истанбул Башакшехир» не забивал в 3 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Истанбул Башакшехир» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.98 и 1.88.

    Прогноз: «Истанбул Башакшехир» явно способен прибавить, и уж точно начнет встречу активно.

    Номинальные хозяева выглядят сильнее «Сивасспора», да и оппонент нынче пребывает в явном кризисе.

    Ставка: Победа «Истанбул Башакшехира» в 1 тайме за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.40

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