Истанбул Башакшехир
Сивасспор
«Истанбул Башакшехир»
Турнирное положение: Эта команда сражается за выход в еврокубки. На данный момент она занимает 7 место в турнирной таблице.
При этом «Истанбул Башакшехир» на 8 очков отстает от топ-4. А вот в собственные ворота команда пропустила 31 мяч в 23 матчах.
Истанбул Башакшехир — Сивасспор: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. На выезде она не дала обыграть себя «Эюпспору» (0:0).
До того команда уступила «Бодрумспору» (0:1). При этом чуть ранее она не сумела переиграть «Антальяспор» (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Истанбул Башакшехир» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 2.
Не сыграют: Джером Опоку — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Истанбул Башакшехир» не столь результативно атакует. Команда настреляла 39 мячей в 23 поединках Суперлиги.
Матчи с «Сивасспором» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Истанбул Башакшехир» победил 3 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Команда постарается приблизиться в еврокубковой зоне.
«Сивасспор»
Турнирное положение: «Сивасспор» сражается за выживание в элите. Ныне команда находится на 15 строчке турнирной таблицы.
Причем «Сивасспор» лишь по дополнительным показателям опережает зону вылета. При этом в собственные ворота команда пропустила 40 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла разжиться очками. Дома она минимально уступила «Бодрумспору» (0:1).
До того команда подписала мировую с «Коньяспором» (1:1). А вот поединок с «Газиантепом» завершился коллизией (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Сивасспор» уступил 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились 2 забитыми мячами при 7 пропущенных.
Не сыграют: Гарри Родригес — травмирован. Урош Радакович — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Сивасспор» в последних матчах смотрелся откровенно бледно. Команда не может победить уже больше месяца.
При этом «Сивасспор» не особо преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 28 мячей в 24 матчах турецкого чемпионата.
В кадровом плане у команды нынче относительно благостная ситуация. Да и мотивация оторваться от опасной зоны огромная.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда явно постарается зацепиться за заветные баллы.
Статистика для ставок
- «Сивасспор» в среднем пропускает почти 2 гола за матч
- «Сивасспор» не побеждает больше месяца
- «Истанбул Башакшехир» не забивал в 3 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Истанбул Башакшехир» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.98 и 1.88.
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Прогноз: «Истанбул Башакшехир» явно способен прибавить, и уж точно начнет встречу активно.
Номинальные хозяева выглядят сильнее «Сивасспора», да и оппонент нынче пребывает в явном кризисе.
Ставка: Победа «Истанбул Башакшехира» в 1 тайме за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.40