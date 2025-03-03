Газиантеп
Эюпспор
«Газиантеп»
Турнирное положение: Эта команда сражается за выживание в элитном дивизионе. На данный момент она занимает 13 место в турнирной таблице.
При этом «Газиантеп» на 5 зачетных баллов опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 33 мяча в 23 матчах.
Газиантеп — Эюпспор: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Дома она уступила «Фенербахче» (1:4).
До того команда была бита «Трабзонспором» (2:3). При этом чуть ранее она сумела переиграть «Сивасспор» (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Газиантеп» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 10.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Газиантеп» не столь результативно атакует. Команда настреляла 30 мячей в 23 поединках чемпионата.
Матчи с «Эюпспором» для команды традиционно складываются неудачно. В обоих очных поединках «Газиантеп» уступил сопернику.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Команда постарается оторваться от опасной зоны.
«Эюпспор»
Турнирное положение: «Эюпспор» бьется за попадание в еврокубки. Ныне команда находится на 5 строчке турнирной таблицы.
Причем «Эюпспор» на один балл отстает от первой четверки. При этом в собственные ворота команда пропустила 24 мяча.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла один пункт. Дома она подписала мировую с «Башакшехиром» (0:0).
До того команда по всем статьям уступила «Бешикташу» (1:3). А вот поединок с «Кайсериспором» завершился паритетом (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Эюпспор» добыл 2 ничьих. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 8 пропущенных.
Не сыграют: Робин Ялчын — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Эюпспор» в последних матчах смотрелся не лучшим образом. Cражаться за выход в еврокубки команде все сложнее.
При этом «Эюпспор» не особо преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 36 мячей в 24 матчах турецкого чемпионата.
В кадровом плане у команды нынче довольно благостная ситуация. Да и зимой подошло некоторое кадровое усиление.
Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Команда явно постарается прервать свой неудачный сериал.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч
- «Эюпспор» не побеждает 5 матчей кряду
- «Газиантеп» проиграл в 2 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Газиантеп» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.88.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.90 и 1.95.
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Прогноз: «Газиантепу» банально некуда отступать, так что ждем от команды активных атак.
Номинальные хозяева явно способны прибавить в плане реализации, да и оппонент нынче пребывает в кризисе.
Ставка: Победа «Газиантепа» за 2.38.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.25