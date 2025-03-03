3 марта в 26-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Газиантеп» и «Эюпспор». Начало игры — в 16:00 мск. Газиантеп — Эюпспор: прогноз на футбол и ставка за 2.38, коэффициенты букмекеров, статистика соперников.

«Газиантеп»

Турнирное положение: Эта команда сражается за выживание в элитном дивизионе. На данный момент она занимает 13 место в турнирной таблице.

При этом «Газиантеп» на 5 зачетных баллов опережает опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 33 мяча в 23 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Дома она уступила «Фенербахче» (1:4).

До того команда была бита «Трабзонспором» (2:3). При этом чуть ранее она сумела переиграть «Сивасспор» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Газиантеп» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Газиантеп» не столь результативно атакует. Команда настреляла 30 мячей в 23 поединках чемпионата.

Матчи с «Эюпспором» для команды традиционно складываются неудачно. В обоих очных поединках «Газиантеп» уступил сопернику.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Команда постарается оторваться от опасной зоны.

«Эюпспор»

Турнирное положение: «Эюпспор» бьется за попадание в еврокубки. Ныне команда находится на 5 строчке турнирной таблицы.

Причем «Эюпспор» на один балл отстает от первой четверки. При этом в собственные ворота команда пропустила 24 мяча.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла один пункт. Дома она подписала мировую с «Башакшехиром» (0:0).

До того команда по всем статьям уступила «Бешикташу» (1:3). А вот поединок с «Кайсериспором» завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Эюпспор» добыл 2 ничьих. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: Робин Ялчын — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Эюпспор» в последних матчах смотрелся не лучшим образом. Cражаться за выход в еврокубки команде все сложнее.

При этом «Эюпспор» не особо преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 36 мячей в 24 матчах турецкого чемпионата.

В кадровом плане у команды нынче довольно благостная ситуация. Да и зимой подошло некоторое кадровое усиление.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Команда явно постарается прервать свой неудачный сериал.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч

«Эюпспор» не побеждает 5 матчей кряду

«Газиантеп» проиграл в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Газиантеп» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.88.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.90 и 1.95.

Прогноз: «Газиантепу» банально некуда отступать, так что ждем от команды активных атак.

Номинальные хозяева явно способны прибавить в плане реализации, да и оппонент нынче пребывает в кризисе.

Ставка: Победа «Газиантепа» за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.25