1 марта в 26-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Райо Вальекано» и «Севилья». Начало игры — в 18:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Севилья», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Райо Вальекано»

Турнирное положение: «Пчёлы» сражаются за попадание в еврокубки. На текущий момент они расположились на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Райо Вальекано» на 9 очков отстает от первой пятерки. А вот отличилась команда всего 27 забитыми мячами в 25 матчах чемпионата.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Пчёлы» минимально уступили «Вильярреалу».

До того команда проиграла «Барселоне» (0:1). А вот поединок с «Вальядолидом» завершился победой (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Райо Вальекано» забил 4 мяча при 3 пропущенных.

Не сыграют: Серхио Камельо, Унаи Лопес — травмированы. Хорхе де Фрутос — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Пчёлы» в двух своих последних матчах уступили. Хотя до того команда добыла 3 победы подряд.

Матчи с «Севильей» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Райо Вальекано» победил 1 раз при двух коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. «Пчёлы» выглядят монолитнее соперника, имеющего к тому же проблемы с надежностью тылов.

«Севилья»

Турнирное положение: Севильцы окопались в середняках лиги. Ныне команда находится на 11 строчке турнирной таблицы чемпионата.

Причем «Севилья» не столь ярко атакует, отличившись 30 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 35 раз в 25 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. Севильцы не смогли одолеть «Мальорку» (1:1).

До того команда учинила разгром «Вальядолиду» (4:0). А вот поединок с «Барселоной» завершился коллизией (1:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Севилья» победила 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: Акор Адамс, Альберт Локонга, Пеке — травмированы.

Состояние команды: Севильцы при неплохом подборе игроков не блещут стабильностью. Зато команда не проигрывает 2 матча кряду.

При этом «Севилья» в среднем забивает чаще гола за матч. А вот в плане надежности тылов у команды имеются очевидные сложности.

Севильцы одолели «пчёл» в двух последних очных поединках. Правда, в кадровом плане у команды нынче не самая позитивная ситуация.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Севильцы постараются зацепиться за очки, да и от заветной топ-6 их отделяет всего 3 очка.

Статистика для ставок

«Пчёлы» уступили в 2 своих последних поединках

Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч

«Райо Вальекано» в среднем пропускает гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Райо Вальекано» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.

Прогноз: «Райо Вальекано» весьма неплохо обороняется, плюс активно сражается за попадание в еврокубки.

Обе команды имеют заметные сложности в плане реализации, которые явно постараются решить.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.20