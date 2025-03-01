Райо Вальекано
Севилья
«Райо Вальекано»
Турнирное положение: «Пчёлы» сражаются за попадание в еврокубки. На текущий момент они расположились на 6 месте турнирной таблицы.
При этом «Райо Вальекано» на 9 очков отстает от первой пятерки. А вот отличилась команда всего 27 забитыми мячами в 25 матчах чемпионата.
Райо Вальекано — Севилья: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Пчёлы» минимально уступили «Вильярреалу».
До того команда проиграла «Барселоне» (0:1). А вот поединок с «Вальядолидом» завершился победой (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Райо Вальекано» забил 4 мяча при 3 пропущенных.
Не сыграют: Серхио Камельо, Унаи Лопес — травмированы. Хорхе де Фрутос — дисквалифицирован.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: «Пчёлы» в двух своих последних матчах уступили. Хотя до того команда добыла 3 победы подряд.
Матчи с «Севильей» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Райо Вальекано» победил 1 раз при двух коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. «Пчёлы» выглядят монолитнее соперника, имеющего к тому же проблемы с надежностью тылов.
«Севилья»
Турнирное положение: Севильцы окопались в середняках лиги. Ныне команда находится на 11 строчке турнирной таблицы чемпионата.
Причем «Севилья» не столь ярко атакует, отличившись 30 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 35 раз в 25 поединках.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. Севильцы не смогли одолеть «Мальорку» (1:1).
До того команда учинила разгром «Вальядолиду» (4:0). А вот поединок с «Барселоной» завершился коллизией (1:4).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Севилья» победила 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 6 пропущенных.
Не сыграют: Акор Адамс, Альберт Локонга, Пеке — травмированы.
Состояние команды: Севильцы при неплохом подборе игроков не блещут стабильностью. Зато команда не проигрывает 2 матча кряду.
При этом «Севилья» в среднем забивает чаще гола за матч. А вот в плане надежности тылов у команды имеются очевидные сложности.
Севильцы одолели «пчёл» в двух последних очных поединках. Правда, в кадровом плане у команды нынче не самая позитивная ситуация.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Севильцы постараются зацепиться за очки, да и от заветной топ-6 их отделяет всего 3 очка.
Статистика для ставок
- «Пчёлы» уступили в 2 своих последних поединках
- Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч
- «Райо Вальекано» в среднем пропускает гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Райо Вальекано» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.
- 1.75Динамо Мх — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.88Штутгарт — Бавария: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 1.91Астон Вилла — Кардифф Сити: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Прогноз: «Райо Вальекано» весьма неплохо обороняется, плюс активно сражается за попадание в еврокубки.
Обе команды имеют заметные сложности в плане реализации, которые явно постараются решить.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.20