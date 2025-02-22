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    «Жеребята» сразу побегут в атаку

    «Боруссия» М — «Аугсбург»: Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Бундеслига, 22 февраля 2025 года

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    Алассан Плеа
    22 февраля в 23-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Боруссия» М и «Аугсбург». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Боруссия» М — «Аугсбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 22 Февраля 2025 года

    Боруссия М

  • Мёнхенгладбах
    •  Боруссия М 17:30 Аугсбург

    Аугсбург

  • Аугсбург
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    «Боруссия» М

    Турнирное положение: «Жеребята» сражаются за попадание в еврокубки. На текущий момент команда расположилась на 8 месте турнирной таблицы.

    При этом «Боруссия» М на один балл отстает от шестой позиции. А вот отличилась команда 35 забитыми мячами при 32 пропущенных в свои ворота.

    Боруссия М — Аугсбург: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. «Жеребята» нанесли поражение «Униону» (2:1).

    А вот до того команда сумела не переиграть «Айнтрахт» (1:1). При этом поединок со «Штутгартом» завершился викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Боруссия» М забила 9 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Франк Онора, Мотиц Николас, Рокко Райц — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: «Жеребята» крепки, но стабильностью результатов не отличаются. Да и пропускают гладбахцы в среднем чаще гола за матч.

    Матчи с «Аугсбургом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Боруссия» М победила 1 раз при 3 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. На своем поле «жеребята» играют успешно, да и соперник пропускает многовато.

    «Аугсбург»

    Турнирное положение: «Фуггеры» бьются за выживание в элите. Ныне команда находится на 12 строчке турнирной таблицы Бундеслиги.

    Причем «Аугсбург» не столь ярко атакует, отличившись 24 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 35 раз в 22 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела довольно продуктивно. «Фуггеры» расписали мировую с «РБ Лейпцигом» (0:0).

    До того команда сыграла вничью с «Майнцем» (0:0). А вот поединок со «Штутгартом» завершился минимальным поражением.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Аугсбург» добыл одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Фуггеры» проводят неудачный отрезок. Команда не забивала в 3 своих последних матчах.

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    При этом «Аугсбург» в среднем пропускает немногим реже 2 голов за матч. А вот гандикап от опасной зоны составляет 14 очков.

    «Фуггеры» постепенно отрываются от группы аутсайдеров. Вот только голы даются команде уж слишком натужно.

    Безусловно, номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. Да и соперник нередко ошибается у своих ворот.

    Статистика для ставок

    • «Фуггеры» не забивали в 3 своих последних поединках

    • «Аугсбург» в среднем пропускает чуть реже 2 мячей за матч

    • «Боруссия» М не проигрывает 4 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» М — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 4.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

    Прогноз: Номинальные хозяева выглядят сильнее соперника, и явно сразу понесутся в атаку.

    «Жеребята» имеют качественный подбор атакующих исполнителей, да и оборона «фуггеров» ошибается чересчур часто.

    Ставка: Победа «Боруссии» М в 1 тайме за 2.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.75

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