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    «Йокогаме» ничего не светит?!

    «Шанхай Порт» — «Йокогама Ф-Маринос»: Ставка (к. 2.70) и прогноз на футбол, Азиатская Лига чемпионов, 19 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Шанхай Порт» — «Йокогама Ф-Маринос»
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    «Йокогама Ф-Маринос»
    19 февраля в 8-м туре основного раунда Азиатской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Шанхай Порт» и «Йокогама Ф-Маринос». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шанхай Порт» — «Йокогама Ф-Маринос», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов Азии. Элита. Восток 19 Февраля 2025 года

    Шанхай Порт

  • Лига чемпионов Азии. Элита. Восток
    •  Шанхай Порт 15:00 Йокогама Ф.Маринос

    Йокогама Ф.Маринос

  • Лига чемпионов Азии. Элита. Восток
    •

    «Шанхай Порт»

    Турнирное положение: Шанхайцы в нынешней Азиатской Лиге чемпионов выступают не столь успешно. Нынче команда пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

    При этом «Шанхай Порт» в 7 турах набрал лишь 7 зачетных баллов. Да и атака команды выглядит не столь ярко, настреляв 10 мячей.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Шанхайцы с треском уступили «Виссел Кобе» (0:4).

    При этом «Шанхай Порт» чуть ранее уступил «Шанхай Шеньхуа» (2:3). А вот до того команда одолела московский «Локомотив» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках ее игроки забили 5 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Шанхайцы ныне выглядят не столь выгодно. Команда отстает от искомой 6 позиции на один зачетный балл.

    К слову, «Шанхай Порт» традиционно сложно противостоит «Йокогаме Ф-Маринос». В двух очных поединках соперники по разу огорчили друг друга.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны у ворот соперника. Да и оппонент уже вряд ли будет особо напрягаться.

    «Йокогама Ф-Маринос»

    Турнирное положение: Японцы в Азиатской Лиге чемпионов весьма преуспевают. Сейчас команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем «Йокогама Ф-Маринос» в 7 поединках Азиатской Лиги чемпионов отличилась 21 забитым мячом. А вот в свои ворота японцы пропустили 9 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла добыть победу. «Йокогама Ф-Маринос» подписала мировую с «Альбирекс Ниигатой» (1:1).

    При этом до того команда минимально переиграл «Шанхай Шеньхуа». Да и поединок с «Кофу» был выигран (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Йокогама Ф-Маринос» добыла 3 виктории. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Японцы имеют некоторые проблемы с надежностью тылов. Команда в среднем пропускает чуть чаще гола за матч.

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    А вот с реализацией у команды все весьма и весьма позитивно. Японцы в среднем забивают аккурат 3 гола за матч.

    В кадровом плане «Йокогама Ф-Маринос» выглядит не столь грозно. Да и особой турнирной мотивации у команды уже нет.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Да и оппонент пропускает довольно-таки часто.

    Статистика для ставок

    • Шанхайцы в Азиатской Лиге чемпионов в среднем забивают чуть чаще гола за матч

    • Японцы в Лиге чемпионов забивают в среднем 3 гола за матч

    • «Йокогама Ф-Маринос» не проигрывала в 4 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Йокогама Ф-Маринос» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 2.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.44 и 2.70.

    Прогноз: Шанхайцам срочно нужно побеждать, а значит они явно будут активно атаковать.

    «Шанхай Порт» явно способен прибавить, и наверняка максимально воспользуется фактором своего поля.

    Ставка: Победа «Шанхай Порта» за 2.70.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.00

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    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Шанхай Порт» — «Йокогама Ф-Маринос»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 19.02.2025. Прогнозы на футбол. «Йокогаме» ничего не светит?!
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