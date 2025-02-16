ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий Парфенов«Один гол "Сити" в Мадриде может все изменить». Дмитрий Парфенов — о первых стыковых матчах ЛЧ Дерек ЧисораРазгромил Валлина и вызвал Усика. 41-летний Чисора переживает вторую молодость «Брайтон» — «Челси»«Брайтон» разбил «Челси» в День святого Валентина. Мареска остаётся без любви и побед
    Все новости спорта

    «Ланс» заработает три очка в игре со «Страсбургом»

    «Ланс» — «Страсбург». Ставка (к. 1.79) и прогноз на футбол, чемпионат Франции, 16 февраля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Ланс Прогнозы на Страсбург Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Ланс» — «Страсбург»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ланс»
    В матче 22-го тура французской Лиги 1 «Ланс» на своем поле примет «Страсбург». Встреча состоится 16 февраля и начнется в 19:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ланс» — «Страсбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 16 Февраля 2025 года

    Ланс

  • Ланс
    •  Ланс 19:15 Страсбург

    Страсбург

  • Франция. Лига 1
    •

    «Ланс»

    Турнирное положение: Чемпион Франции 1998 года с 33 очками идет седьмым и от четвертой позиции, дающей билет в Лигу чемпионов, отстает на четыре пункта.

    «Ланс» отпраздновал девять викторий, а также по шесть раз расписывал мировые и уступал, разница мячей составляет 25:20.

    Ланс — Страсбург: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Кроваво-золотые» в своем предыдущем проведенном поединке потерпели гостевое фиаско от «Ниццы» со счетом 0:2. А ранее они смогли отпраздновать две виктории подряд, переиграв минимально со счетом 1:0 на своей территории «Анже» и в гостевой встрече «Монпелье» со счетом 2:0.

    Не сыграют: Факундо Медина будет отбывать дисквалификацию, а Мэтью Райан и Мартин Сатриано пребывают в лазарете.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Состояние команды: «Ланс» в шести предыдущих поединках чемпионата Франции поровну поделил проигрыши и виктории. Причем в двух случаях фиаско были в родных стенах, но оба раза с минимальной разницей в счете. И два из трех выигрышей также были с разницей в один мяч, и каждый раз были повержены коллективы из второй части турнирной таблицы. Также отметим, что четыре этих встречи носили низовой характер и в двух случаях «Ланс» не забивал, и в двух играх сохранил свои ворота на замке.

    «Страсбург»

    Турнирное положение: Эльзасцы в турнирной таблице с 30 зачетными пунктами разместились на пару строк ниже.

    «Страсбург» восемь встреч выиграл, семь раз уступил и расписал шесть мировых исходов, разница забитых и пропущенных составляет 35:32.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: «Гонщики» в предыдущем туре чемпионата страны на своей арене смогли переиграть аутсайдера лиги «Монпелье» со счетом 2:0. И этой викторией они прервали серию из двух фиаско кряду, где проиграли дома со счетом 1:3 «Анже» в Кубке Франции и 0:1 «Ренну» в гостях в рамках Лиги 1.

    Не сыграют: Исмаэль Дукуре дисквалифицирован, а Дилан Баква — травмирован.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 100EURИгратьБонус на первый депозитjet

    Состояние команды: «Страсбург» за восемь предыдущих матчей в рамках чемпионата страны проиграл лишь раз, потерпев минимальное выездное фиаско от «Ренна» в позапрошлом туре. В семи же других поединках данного отрезка коллектив еще два поединка завершил мировыми исходами и четыре раза уходил с поля победителем, но в трех случаях одолев клубы, которые находятся в таблице ниже. И за весь этот 8-матчевй период «Страсбург» не забивал в двух случаях, а не пропускал в трех поединках.

    Статистика для ставок

    • «Ланс» не уступает «Страсбургу» уже на протяжении пяти игр кряду, выиграв три из них

    • В четырех из пяти предыдущих очных противостояний играла ставка обе забьют

    • В первом круге на поле «Страсбурга» эти команды сыграли вничью со счетом 2:2

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ланса» — 1.81, победа «Страсбурга» — 4.56, ничья — 3.85.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.79 и 2.12 соответственно.

    Прогноз: Рекомендуем в данном противостоянии ставить на обмен голами, так как в предыдущих своих очных играх они зачастую огорчали друг друга, да и в своих последних матчах чемпионата редко когда уходили с поля без забитого мяча.

    Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.79.

    Прогноз: А вторым вариантом здесь будет виктория «Ланса», который очень неплохо выступает против предстоящего соперника.

    Ставка: победа «Ланса» за 1.81.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.80
  • Прогноз на матч Спартак — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Нефтехимик — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Аталанта — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Бохум — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Штутгарт — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Санкт-Паули — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Унион — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Анисимова — Остапенко
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Фулхэм — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Ипсвич Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Осасуна — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ланс» — «Страсбург»: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 16.02.2025. Прогнозы на футбол. «Ланс» заработает три очка в игре со «Страсбургом»
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры