В матче 22-го тура французской Лиги 1 «Ланс» на своем поле примет «Страсбург». Встреча состоится 16 февраля и начнется в 19:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ланс» — «Страсбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ланс»

Турнирное положение: Чемпион Франции 1998 года с 33 очками идет седьмым и от четвертой позиции, дающей билет в Лигу чемпионов, отстает на четыре пункта.

«Ланс» отпраздновал девять викторий, а также по шесть раз расписывал мировые и уступал, разница мячей составляет 25:20.

Последние матчи: «Кроваво-золотые» в своем предыдущем проведенном поединке потерпели гостевое фиаско от «Ниццы» со счетом 0:2. А ранее они смогли отпраздновать две виктории подряд, переиграв минимально со счетом 1:0 на своей территории «Анже» и в гостевой встрече «Монпелье» со счетом 2:0.

Не сыграют: Факундо Медина будет отбывать дисквалификацию, а Мэтью Райан и Мартин Сатриано пребывают в лазарете.

Календарь и таблица Лиги 1

Состояние команды: «Ланс» в шести предыдущих поединках чемпионата Франции поровну поделил проигрыши и виктории. Причем в двух случаях фиаско были в родных стенах, но оба раза с минимальной разницей в счете. И два из трех выигрышей также были с разницей в один мяч, и каждый раз были повержены коллективы из второй части турнирной таблицы. Также отметим, что четыре этих встречи носили низовой характер и в двух случаях «Ланс» не забивал, и в двух играх сохранил свои ворота на замке.

«Страсбург»

Турнирное положение: Эльзасцы в турнирной таблице с 30 зачетными пунктами разместились на пару строк ниже.

«Страсбург» восемь встреч выиграл, семь раз уступил и расписал шесть мировых исходов, разница забитых и пропущенных составляет 35:32.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: «Гонщики» в предыдущем туре чемпионата страны на своей арене смогли переиграть аутсайдера лиги «Монпелье» со счетом 2:0. И этой викторией они прервали серию из двух фиаско кряду, где проиграли дома со счетом 1:3 «Анже» в Кубке Франции и 0:1 «Ренну» в гостях в рамках Лиги 1.

Не сыграют: Исмаэль Дукуре дисквалифицирован, а Дилан Баква — травмирован.

Состояние команды: «Страсбург» за восемь предыдущих матчей в рамках чемпионата страны проиграл лишь раз, потерпев минимальное выездное фиаско от «Ренна» в позапрошлом туре. В семи же других поединках данного отрезка коллектив еще два поединка завершил мировыми исходами и четыре раза уходил с поля победителем, но в трех случаях одолев клубы, которые находятся в таблице ниже. И за весь этот 8-матчевй период «Страсбург» не забивал в двух случаях, а не пропускал в трех поединках.

Статистика для ставок

«Ланс» не уступает «Страсбургу» уже на протяжении пяти игр кряду, выиграв три из них

В четырех из пяти предыдущих очных противостояний играла ставка обе забьют

В первом круге на поле «Страсбурга» эти команды сыграли вничью со счетом 2:2

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ланса» — 1.81, победа «Страсбурга» — 4.56, ничья — 3.85.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.79 и 2.12 соответственно.

Прогноз: Рекомендуем в данном противостоянии ставить на обмен голами, так как в предыдущих своих очных играх они зачастую огорчали друг друга, да и в своих последних матчах чемпионата редко когда уходили с поля без забитого мяча.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.79.

Прогноз: А вторым вариантом здесь будет виктория «Ланса», который очень неплохо выступает против предстоящего соперника.

Ставка: победа «Ланса» за 1.81.