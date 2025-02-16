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    У «Ниццы» проблем не возникнет?

    «Гавр» — «Ницца». Ставка (к. 2.11) и прогноз на футбол, чемпионат Франции, 16 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Гавр» — «Ницца»
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    Далер Кузяев
    16 февраля в 22-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Гавр» и «Ницца». Начало встречи — в 19:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Гавр» — «Ницца», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 16 Февраля 2025 года

    Гавр

  • Франция. Лига 1
    •  Гавр 19:15 Ницца

    Ницца

  • Франция. Лига 1
    •

    «Гавр»

    Турнирное положение: «Гавр» борется за выживание в Лиге 1. Команда записала в актив 17 очков в 21-м матче. У «Гавра» 5 побед, две ничьи и 14 поражений.

    Последние матчи: «Гавр» плохо начал 2025-й год. В Лиге 1 команда не могла победить на протяжении пяти встреч.

    Гавр — Ницца: коэффициенты букмекеров

    Серию удалось прервать лишь 8 февраля. «Гавр» встречался в гостях с «Лиллем» и победил на чужом поле со счетом 2:1.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: Для «Гавра» сейчас каждое очко на вес золота. Предстоящий матч не станет исключением.

    «Гавр» ужасно играет на своем поле. В чемпионате Франции у команды пятиматчевая домашняя проигрышная серия.

    В родных стенах «Гавр» не побеждает с 3 ноября 2024 года. Тогда команда взяла верх над «Монпелье» со счетом 1:0.

    «Ницца»

    Турнирное положение: «Ницца» располагается в топ-3. У клуба 37 набранных очков. Ранее «Ницца» одержала 10 побед, 7 раз сыграла вничью и проиграла 4 встречи.

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    • Последние матчи: В феврале «Ницца» сыграла три матча. Удалось выиграть лишь одну игру.

    8 февраля «Ницца» дома нанесла поражение «Лансу» со счетом 2:0. Голами отметились Гаэтан Лаборд и Джонатан Клаусс.

    Состояние команды: «Ницца» выступает в Лиге Европы. В следующем сезоне есть возможность сыграть в Лиге чемпионов. Получится ли у команды завершить сезон в топ-4?

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    Нельзя сказать, что «Ницца» успешно выступает в гостях. В последних четырех выездных матчах команда ни разу не победила. Возможно, на чужом поле удастся справиться с одним из аутсайдеров Лиги 1?

    В первом круге у «Ниццы» проблем не возникло. Команда в родных стенах взяла верх над «Гавром» со счетом 2:1. Сейчас букмекеры склоняются к тому, что «Ницца» вновь одержит победу.

    Статистика для ставок

    • «Гавр» проиграл пять домашних матчей кряду

    • В феврале «Ницца» из трех встреч выиграла одну

    • В первом круге «Ницца» дома одержала победу со счетом 2:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.01, а победа оппонента — в скромные 5.45.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.83 и 1.95.

    Прогноз: «Гавр» в последнее время плохо играет дома. Команда проигрывает матч за матчем. Скорее всего, предстоящая игра не станет исключением.

    Ставка: Победа «Ниццы» с форой (-1) за 2.11.

    Прогноз: еще один прогноз, что команды сосредоточатся на обороне и за 90 минут не забьют больше двух голов.

    Ставка: ТМ 2.5 за 1.95

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    «Гавр» — «Ницца»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 16.02.2025. Прогнозы на футбол. У «Ниццы» проблем не возникнет?
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