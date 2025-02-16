16 февраля в 22-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Гавр» и «Ницца». Начало встречи — в 19:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Гавр» — «Ницца», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Гавр»

Турнирное положение: «Гавр» борется за выживание в Лиге 1. Команда записала в актив 17 очков в 21-м матче. У «Гавра» 5 побед, две ничьи и 14 поражений.

Последние матчи: «Гавр» плохо начал 2025-й год. В Лиге 1 команда не могла победить на протяжении пяти встреч.

Серию удалось прервать лишь 8 февраля. «Гавр» встречался в гостях с «Лиллем» и победил на чужом поле со счетом 2:1.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: Для «Гавра» сейчас каждое очко на вес золота. Предстоящий матч не станет исключением.

«Гавр» ужасно играет на своем поле. В чемпионате Франции у команды пятиматчевая домашняя проигрышная серия.

В родных стенах «Гавр» не побеждает с 3 ноября 2024 года. Тогда команда взяла верх над «Монпелье» со счетом 1:0.

«Ницца»

Турнирное положение: «Ницца» располагается в топ-3. У клуба 37 набранных очков. Ранее «Ницца» одержала 10 побед, 7 раз сыграла вничью и проиграла 4 встречи.

Последние матчи: В феврале «Ницца» сыграла три матча. Удалось выиграть лишь одну игру.

8 февраля «Ницца» дома нанесла поражение «Лансу» со счетом 2:0. Голами отметились Гаэтан Лаборд и Джонатан Клаусс.

Состояние команды: «Ницца» выступает в Лиге Европы. В следующем сезоне есть возможность сыграть в Лиге чемпионов. Получится ли у команды завершить сезон в топ-4?

Нельзя сказать, что «Ницца» успешно выступает в гостях. В последних четырех выездных матчах команда ни разу не победила. Возможно, на чужом поле удастся справиться с одним из аутсайдеров Лиги 1?

В первом круге у «Ниццы» проблем не возникло. Команда в родных стенах взяла верх над «Гавром» со счетом 2:1. Сейчас букмекеры склоняются к тому, что «Ницца» вновь одержит победу.

Статистика для ставок

«Гавр» проиграл пять домашних матчей кряду

В феврале «Ницца» из трех встреч выиграла одну

В первом круге «Ницца» дома одержала победу со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.01, а победа оппонента — в скромные 5.45.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.83 и 1.95.

Прогноз: «Гавр» в последнее время плохо играет дома. Команда проигрывает матч за матчем. Скорее всего, предстоящая игра не станет исключением.

Ставка: Победа «Ниццы» с форой (-1) за 2.11.

Прогноз: еще один прогноз, что команды сосредоточатся на обороне и за 90 минут не забьют больше двух голов.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.95