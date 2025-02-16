Гавр
Ницца
«Гавр»
Турнирное положение: «Гавр» борется за выживание в Лиге 1. Команда записала в актив 17 очков в 21-м матче. У «Гавра» 5 побед, две ничьи и 14 поражений.
Последние матчи: «Гавр» плохо начал 2025-й год. В Лиге 1 команда не могла победить на протяжении пяти встреч.
Гавр — Ницца: коэффициенты букмекеров
Серию удалось прервать лишь 8 февраля. «Гавр» встречался в гостях с «Лиллем» и победил на чужом поле со счетом 2:1.
Состояние команды: Для «Гавра» сейчас каждое очко на вес золота. Предстоящий матч не станет исключением.
«Гавр» ужасно играет на своем поле. В чемпионате Франции у команды пятиматчевая домашняя проигрышная серия.
В родных стенах «Гавр» не побеждает с 3 ноября 2024 года. Тогда команда взяла верх над «Монпелье» со счетом 1:0.
«Ницца»
Турнирное положение: «Ницца» располагается в топ-3. У клуба 37 набранных очков. Ранее «Ницца» одержала 10 побед, 7 раз сыграла вничью и проиграла 4 встречи.
Последние матчи: В феврале «Ницца» сыграла три матча. Удалось выиграть лишь одну игру.
8 февраля «Ницца» дома нанесла поражение «Лансу» со счетом 2:0. Голами отметились Гаэтан Лаборд и Джонатан Клаусс.
Состояние команды: «Ницца» выступает в Лиге Европы. В следующем сезоне есть возможность сыграть в Лиге чемпионов. Получится ли у команды завершить сезон в топ-4?
Нельзя сказать, что «Ницца» успешно выступает в гостях. В последних четырех выездных матчах команда ни разу не победила. Возможно, на чужом поле удастся справиться с одним из аутсайдеров Лиги 1?
В первом круге у «Ниццы» проблем не возникло. Команда в родных стенах взяла верх над «Гавром» со счетом 2:1. Сейчас букмекеры склоняются к тому, что «Ницца» вновь одержит победу.
Статистика для ставок
- «Гавр» проиграл пять домашних матчей кряду
- В феврале «Ницца» из трех встреч выиграла одну
- В первом круге «Ницца» дома одержала победу со счетом 2:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.01, а победа оппонента — в скромные 5.45.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.83 и 1.95.
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Прогноз: «Гавр» в последнее время плохо играет дома. Команда проигрывает матч за матчем. Скорее всего, предстоящая игра не станет исключением.
Ставка: Победа «Ниццы» с форой (-1) за 2.11.
Прогноз: еще один прогноз, что команды сосредоточатся на обороне и за 90 минут не забьют больше двух голов.
Ставка: ТМ 2.5 за 1.95