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    Кто прервет серию неудач?

    «Леганес» — «Алавес». У обеих соперников серия поражений, но у кого она прервется сейчас? Ответ — в прогнозе сайта с коэффициентом 1.95

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    Прогноз и ставки на «Леганес» — «Алавес»
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    Кике Гарсия
    15 февраля в 24-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Леганес» и «Алавес». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Леганес» — «Алавес», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 15 Февраля 2025 года

    Леганес

  • Леганес
    •  Леганес 16:00 Алавес

    Алавес

  • Витория
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    «Леганес»

    Турнирное положение: «Леганес» после 23-х туров испанского первенства набрал 23 балла и борется за выживание в элитном дивизионе.

    Команда находится на 17-й позиции в таблице, что вне зоны вылета, и лишь на один балл опережает зону вылета (18-20-я места).

    Леганес — Алавес: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 23-го тура испанского первенства «Леганес» на чужом поле потерпел поражение от «Валенсии» (0:2).

    Перед этим клуб прекратил выступления в Кубке Испании, когда на стадии четвертьфинала уже в своих стенах проиграл «Реалу» с результатом 2:3.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: травмированы — Тапия, Сиссе, Энрик Франкеса и Баришич, дисквалифицирован — Нею.

    Состояние команды: в трех последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Леганес» проиграл, а в четырех последних матчах ни разу не выиграл.

    Это говорит о плохой форме хозяев, что сулит им соответствующие шансы не то, что на победу, а даже на ничью, тем не менее, на своем поле против равного по классу соперника шансы все же немалы.

    Хуан Крус — лучший бомбардир команды в Ла Лиге текущего сезона с четырьмя голами.

    «Алавес»

    Турнирное положение: «Алавес» после 23-х туров испанского первенства набрал 21 балл и борется за выживание в элитном дивизионе.

    Команда находится на 19-й позиции в таблице, что в зоне вылета, и лишь на два очка отстает от спасительной 17-й строчки.

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  • 11/02/2025

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 23-го тура испанского первенства «Алавес» на своем поле потерпел минимальное поражение от «Хетафе» (0:1).

    Перед этим в 22-м туре испанского первенства баскский клуб в чужих стенах потерпел минимальное поражение от «Барселоны» (0:1).

    Не сыграют: травмированы — Уго Новоа, Овоно и Конечни.

    Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Алавес» проиграл дважды, а в трех последних поединках ни разу не выиграл.

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    Это свидетельствует о плохой форме гостей, что сулит им соответствующие шансы даже на ничью, особенно на чужом поле, хотя текущие проблемы соперника все же обещают неплохие перспективы.

    Кике Гарсия — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с девятью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Леганес» проиграл

    • в трех из четырех последних матчей «Леганес» не выиграл при тотал меньше 2,5 голов

    • в трех из пяти последних матчей «Алавес» проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Алавес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.60. Ничья — в 2.90, победа «Леганеса» — в 3.10.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.80 и 1.45.

    Прогноз: в четырех последних матчах хозяева не выиграли. При этом в трех из них забивали меньше 2,5 голов.

    При этом в трех из четырех последних выездных матчей гости не проиграли.

    Ставка: «Алавес» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь хозяева проиграли в трех последних матчах.

    Ставка: «Алавес» победит за 2.60

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    «Леганес» — «Алавес»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 15.02.2025. Прогнозы на футбол. Кто прервет серию неудач?
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