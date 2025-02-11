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    «Лесники» учинят разгром «грекам»

    «Эксетер Сити» — «Ноттингем Форест». Ставка (к. 2.68) и прогноз на футбол, Кубок Англии, 11 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Эксетер Сити» — «Ноттингем Форест»
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    Крис Вуд
    11 февраля в 1/16 финала Кубка Англии по футболу сыграют «Эксетер Сити» и «Ноттингем Форест». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эксетер Сити» — «Ноттингем Форест», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 11 Февраля 2025 года

    Эксетер Сити

  • Англия. Кубок ФА
    •  Эксетер Сити 23:00 Ноттингем Форест

    Ноттингем Форест

  • Ноттингем
    •

    «Эксетер Сити»

    Турнирное положение: «Греки» представляют третий по силе английский дивизион. На текущий момент команда расположилась на 18 месте турнирной таблицы.

    При этом «Эксетер Сити» сражается за сохранение прописки в своем дивизионе. А вот отличилась команда 33 забитыми мячами при 46 пропущенных в свои ворота.

    Эксетер Сити — Ноттингем Форест: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Греки» были биты «Стивенейджем» (1:4).

    А вот до того команда по всем статьям проиграла еще и «Лейтон Ориенту» (2:6). При этом чуть ранее она уступила «Блэкпулу» (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В этих поединках «Эксетер Сити» забил 5 мячей при 15 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Греки» уступили в 3 своих последних поединках. Причем в них команда пропускала не менее 3 мячей.

    Проблем в игре «Эксетер Сити» вагон и маленькая тележка. Особенно часто ошибаются оборонительные редуты.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с явной оглядкой на тылы. «Греки» постараются дать бой полпреду элиты.

    «Ноттингем Форест»

    Турнирное положение: «Лесники» нынешний сезон проводят выше всяких ожиданий. Ныне команда находится на 3 строчке турнирной таблицы АПЛ.

    Причем «Ноттингем Форест» не столь результативно атакует, отличившись 40 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 27 раз в 24 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела блестяще. «Лесники» уверенно переиграли «Брайтон» (7:0).

    До того команда потерпела поражение от «Борнмута» (0:5). А вот поединок с «Саутгемптоном» завершился трудной победой (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ноттингем Форест» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 13 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Лесники» нынче на крейсерском ходу. Команда бьется за самые высокие места в чемпионате, да и в Кубке Англии способна пробраться далеко.

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    При этом «Ноттингем Форест» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч. Зато Крис Вуд наколотил уже 17 мячей в чемпионате.

    «Лесники» явно предстанут в оптимальном кадровом сочетании. Кубковых амбиций у команды громадьё, да и оппонент хлипковат.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Класс «лесников» явно скажется, да и оппонент небезгрешен в плане надежности своих тылов.

    Статистика для ставок

    • «Ноттингем Форест» в среднем забивает меньше 2 мячей за матч

    • «Эксетер Сити» проиграл в 3 своих последних поединках

    • «Греки» в среднем пропускают реже 2 голов за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ноттингем Форест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 7.00, а победа оппонента — в скромные 8.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.50 и 2.63.

    Прогноз: «Лесники» на голову сильнее оппонента, к тому же пребывают на психологическом подъеме.

    Номинальные гости намерены побороться за Кубок Англии, так что у «Эксетер Сити» откровенно мало шансов дать бой полпреду АПЛ.

    Ставка: Фора «Ноттингем Форест» -2.5 за 2.68.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится подписанием мировой.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.75

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    «Эксетер Сити» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка (2.68), статистика, коэффициенты матча 11.02.2025. Прогнозы на футбол. «Лесники» учинят разгром «грекам»
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