11 февраля в 1/16 финала Кубка Англии по футболу сыграют «Эксетер Сити» и «Ноттингем Форест». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эксетер Сити» — «Ноттингем Форест», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Эксетер Сити»

Турнирное положение: «Греки» представляют третий по силе английский дивизион. На текущий момент команда расположилась на 18 месте турнирной таблицы.

При этом «Эксетер Сити» сражается за сохранение прописки в своем дивизионе. А вот отличилась команда 33 забитыми мячами при 46 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Греки» были биты «Стивенейджем» (1:4).

А вот до того команда по всем статьям проиграла еще и «Лейтон Ориенту» (2:6). При этом чуть ранее она уступила «Блэкпулу» (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В этих поединках «Эксетер Сити» забил 5 мячей при 15 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Греки» уступили в 3 своих последних поединках. Причем в них команда пропускала не менее 3 мячей.

Проблем в игре «Эксетер Сити» вагон и маленькая тележка. Особенно часто ошибаются оборонительные редуты.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с явной оглядкой на тылы. «Греки» постараются дать бой полпреду элиты.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: «Лесники» нынешний сезон проводят выше всяких ожиданий. Ныне команда находится на 3 строчке турнирной таблицы АПЛ.

Причем «Ноттингем Форест» не столь результативно атакует, отличившись 40 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 27 раз в 24 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела блестяще. «Лесники» уверенно переиграли «Брайтон» (7:0).

До того команда потерпела поражение от «Борнмута» (0:5). А вот поединок с «Саутгемптоном» завершился трудной победой (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ноттингем Форест» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 13 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Лесники» нынче на крейсерском ходу. Команда бьется за самые высокие места в чемпионате, да и в Кубке Англии способна пробраться далеко.

При этом «Ноттингем Форест» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч. Зато Крис Вуд наколотил уже 17 мячей в чемпионате.

«Лесники» явно предстанут в оптимальном кадровом сочетании. Кубковых амбиций у команды громадьё, да и оппонент хлипковат.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Класс «лесников» явно скажется, да и оппонент небезгрешен в плане надежности своих тылов.

Статистика для ставок

«Ноттингем Форест» в среднем забивает меньше 2 мячей за матч

«Эксетер Сити» проиграл в 3 своих последних поединках

«Греки» в среднем пропускают реже 2 голов за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ноттингем Форест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 7.00, а победа оппонента — в скромные 8.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.50 и 2.63.

Прогноз: «Лесники» на голову сильнее оппонента, к тому же пребывают на психологическом подъеме.

Номинальные гости намерены побороться за Кубок Англии, так что у «Эксетер Сити» откровенно мало шансов дать бой полпреду АПЛ.

Ставка: Фора «Ноттингем Форест» -2.5 за 2.68.

Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится подписанием мировой.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.75