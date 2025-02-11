Эксетер Сити
Ноттингем Форест
«Эксетер Сити»
Турнирное положение: «Греки» представляют третий по силе английский дивизион. На текущий момент команда расположилась на 18 месте турнирной таблицы.
При этом «Эксетер Сити» сражается за сохранение прописки в своем дивизионе. А вот отличилась команда 33 забитыми мячами при 46 пропущенных в свои ворота.
Эксетер Сити — Ноттингем Форест: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. «Греки» были биты «Стивенейджем» (1:4).
А вот до того команда по всем статьям проиграла еще и «Лейтон Ориенту» (2:6). При этом чуть ранее она уступила «Блэкпулу» (1:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В этих поединках «Эксетер Сити» забил 5 мячей при 15 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Греки» уступили в 3 своих последних поединках. Причем в них команда пропускала не менее 3 мячей.
Проблем в игре «Эксетер Сити» вагон и маленькая тележка. Особенно часто ошибаются оборонительные редуты.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с явной оглядкой на тылы. «Греки» постараются дать бой полпреду элиты.
«Ноттингем Форест»
Турнирное положение: «Лесники» нынешний сезон проводят выше всяких ожиданий. Ныне команда находится на 3 строчке турнирной таблицы АПЛ.
Причем «Ноттингем Форест» не столь результативно атакует, отличившись 40 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 27 раз в 24 поединках.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела блестяще. «Лесники» уверенно переиграли «Брайтон» (7:0).
До того команда потерпела поражение от «Борнмута» (0:5). А вот поединок с «Саутгемптоном» завершился трудной победой (3:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Ноттингем Форест» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 13 забитыми мячами при 8 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Лесники» нынче на крейсерском ходу. Команда бьется за самые высокие места в чемпионате, да и в Кубке Англии способна пробраться далеко.
При этом «Ноттингем Форест» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч. Зато Крис Вуд наколотил уже 17 мячей в чемпионате.
«Лесники» явно предстанут в оптимальном кадровом сочетании. Кубковых амбиций у команды громадьё, да и оппонент хлипковат.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Класс «лесников» явно скажется, да и оппонент небезгрешен в плане надежности своих тылов.
Статистика для ставок
- «Ноттингем Форест» в среднем забивает меньше 2 мячей за матч
- «Эксетер Сити» проиграл в 3 своих последних поединках
- «Греки» в среднем пропускают реже 2 голов за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ноттингем Форест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 7.00, а победа оппонента — в скромные 8.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.50 и 2.63.
- 2.63Интер — Фиорентина: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.35Манчестер Сити — Реал Мадрид: прогноз и ставкаЗавтра в 23:00
- 1.85Ювентус — ПСВ: прогноз и ставкаЗавтра в 23:00
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Прогноз: «Лесники» на голову сильнее оппонента, к тому же пребывают на психологическом подъеме.
Номинальные гости намерены побороться за Кубок Англии, так что у «Эксетер Сити» откровенно мало шансов дать бой полпреду АПЛ.
Ставка: Фора «Ноттингем Форест» -2.5 за 2.68.
Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится подписанием мировой.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.75