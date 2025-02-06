6 февраля в международном товарищеском матче по футболу сыграют КАМАЗ и «Кубань». Начало игры — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч КАМАЗ — «Кубань», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

КАМАЗ

Турнирное положение: Челнинцы проводят не столь продуктивный сезон. Нынче команда пребывает на 13 строчке турнирной таблицы первого дивизиона.

При этом КАМАЗ лишь на 3 очка опережает опасную зону. А вот забили челнинцы лишь 18 мячей в 21 поединках первенства.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда сумела победить. Челнинцы в контрольной встрече одолели махачкалинское «Динамо» (2:1).

При этом КАМАЗ до того проиграл «Сочи» (0:2). А вот немногим ранее команда уступила еще и новороссийскому «Черноморцу» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 6 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Челнинцы все никак не могут набрать обороты. Команда имеет довольно скромный подбор исполнителей.

При этом КАМАЗ традиционно успешно противостоит кубанцам. Из 5 последних очных поединков команда победила 4 раза при одном паритете.

Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Челнинцам явно нужно прибавлять в плане реализации.

«Кубань»

Турнирное положение: Краснодарцы весной поборются за повышение в классе. Команда попала в золотую группу второй лиги.

Причем «Кубань» в 18 поединках первенства настреляла 21 мяч. А вот в свои ворота команда пропустила 24 раза.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. Краснодарцы разгромили «Македонию ГП» (4:1).

При этом до того команда в перестрелке уступила ульяновской «Волге» (3:4). Да и встреча с «Авангардом» завершилась коллизией (2:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Кубань» добыла 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 13 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Краснодарцы на сборах по разу победили и уступили. При этом оборона команды выглядит не столь монолитно.

Причем «Кубань» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и в атаке краснодарцы вполне способны поднатореть.

Краснодарцы уже больше 3 лет не могут одолеть КАМАЗ. Да и 4 последних очных поединка завершились для команды поражениями.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Краснодарцы явно не боятся довольно скромных по составу челнинцев.

Статистика для ставок

Краснодарцы уступили КАМАЗу в 4 последних очных поединках

Кубанцы до последней виктории проиграли 3 раза кряду

Челнинцы в среднем забивают реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: КАМАЗ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.28, а победа оппонента — в скромные 3.29.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.17 и 1.70.

Прогноз: Челнинцы наверняка поднатореют в плане реализации, да и оппонент крайне нестабилен.

КАМАЗ традиционно успешно противостоит кубанцам, и уж точно будет активно атаковать.

Ставка: Победа КАМАЗа за 2.18.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.17