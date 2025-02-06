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    КАМАЗ переедет кубанцев

    КАМАЗ — «Кубань». Ставка (к. 2.18) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 6 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на КАМАЗ — «Кубань»
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    КАМАЗ
    6 февраля в международном товарищеском матче по футболу сыграют КАМАЗ и «Кубань». Начало игры — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч КАМАЗ — «Кубань», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    КАМАЗ

    Турнирное положение: Челнинцы проводят не столь продуктивный сезон. Нынче команда пребывает на 13 строчке турнирной таблицы первого дивизиона.

    При этом КАМАЗ лишь на 3 очка опережает опасную зону. А вот забили челнинцы лишь 18 мячей в 21 поединках первенства.

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда сумела победить. Челнинцы в контрольной встрече одолели махачкалинское «Динамо» (2:1).

    При этом КАМАЗ до того проиграл «Сочи» (0:2). А вот немногим ранее команда уступила еще и новороссийскому «Черноморцу» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 6 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Челнинцы все никак не могут набрать обороты. Команда имеет довольно скромный подбор исполнителей.

    При этом КАМАЗ традиционно успешно противостоит кубанцам. Из 5 последних очных поединков команда победила 4 раза при одном паритете.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Челнинцам явно нужно прибавлять в плане реализации.

    «Кубань»

    Турнирное положение: Краснодарцы весной поборются за повышение в классе. Команда попала в золотую группу второй лиги.

    Причем «Кубань» в 18 поединках первенства настреляла 21 мяч. А вот в свои ворота команда пропустила 24 раза.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. Краснодарцы разгромили «Македонию ГП» (4:1).

    При этом до того команда в перестрелке уступила ульяновской «Волге» (3:4). Да и встреча с «Авангардом» завершилась коллизией (2:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Кубань» добыла 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 13 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Краснодарцы на сборах по разу победили и уступили. При этом оборона команды выглядит не столь монолитно.

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    Причем «Кубань» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и в атаке краснодарцы вполне способны поднатореть.

    Краснодарцы уже больше 3 лет не могут одолеть КАМАЗ. Да и 4 последних очных поединка завершились для команды поражениями.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Краснодарцы явно не боятся довольно скромных по составу челнинцев.

    Статистика для ставок

    • Краснодарцы уступили КАМАЗу в 4 последних очных поединках

    • Кубанцы до последней виктории проиграли 3 раза кряду

    • Челнинцы в среднем забивают реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: КАМАЗ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.28, а победа оппонента — в скромные 3.29.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.17 и 1.70.

    Прогноз: Челнинцы наверняка поднатореют в плане реализации, да и оппонент крайне нестабилен.

    КАМАЗ традиционно успешно противостоит кубанцам, и уж точно будет активно атаковать.

    Ставка: Победа КАМАЗа за 2.18.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.17

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