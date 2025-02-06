Аланьяспор
Фенербахче
«Аланьяспор»
Турнирное положение: «Аланьяспор» привычно ходит в середняках Суперлиги. На данный момент команда занимает 9 место в турнирной таблице.
При этом «Аланьяспор» на 11 зачетных баллов отстает от топ-4. А вот в собственные ворота команда пропустила 28 мячей в 21 матче.
Аланьяспор — Фенербахче: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. В чемпионате она переиграла «Гезтепе» (1:0).
До того команда в перестрелке одолела «Башакшехир» (5:4). При этом чуть ранее она по всем статьям уступила «Эюпспору» (0:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Аланьяспор» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 11.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Аланьяспор» не столь результативно атакует. Команда настреляла 23 мячей в 21 поединке чемпионата Турции.
Матчи с «Фатих Карагюмрюком» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Аланьяспор» победил трижды при 2 ничьих.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и серия из двух побед кряду явно окрыляет!
«Фатих Карагюмрюк»
Турнирное положение: Эта команда представляет второй по рангу турецкий дивизион. Там команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
Причем «Фатих Карагюмрюк» на 2 зачетных балла опережает 3 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 22 мяча в 22 матчах.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. На выезде она подписала мировую с «Манисой» (2:2).
До того команда нанесла поражение «Коруму» (1:0). А вот поединок с «Амедспором» завершился паритетом (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Фатих Карагюмрюк» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: На данном этапе «Фатих Карагюмрюк» выглядит довольно выгодно. Команда не проигрывала в 5 своих последних поединках.
При этом «Фатих Карагюмрюк» вполне неплох в плане реализации. В чемпионате команда настреляла 38 голов в 22 матчах.
В Кубке Турции команда нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы своей группы. И теперь она постарается зацепиться за очки.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Да и оппонент может недонастроиться на этот поединок.
Статистика для ставок
- «Аланьяспор» победил в 2 своих последних матчах
- «Фатих Карагюмрюк» не проигрывал в 5 последних поединках
- «Фатих Карагюмрюк» уже 4 года не побеждает «Аланьяспор»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аланьяспор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.98 и 1.88.
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Прогноз: Номинальные хозяева явно сильнее оппонента, и уж точно будут максимально активно атаковать.
«Аланьяспор» способен прибавить в плане реализации, да и в Кубке команда мотивирована преуспеть.
Ставка: Победа «Аланьяспора» за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.25