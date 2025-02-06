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    Три очка для «Аланьяспора»?

    «Аланьяспор» — «Фатих Карагюмрюк». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Кубок Турции, 6 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Аланьяспор» — «Фатих Карагюмрюк»
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    Игроки «Аланьяспора»
    6 февраля во 2-м туре группового этапа Кубка Турции по футболу сыграют «Аланьяспор» и «Фатих Карагюмрюк». Начало игры — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Аланьяспор» — «Фатих Карагюмрюк», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 09 Февраля 2025 года

    Аланьяспор

  • Турция. Суперлига
    •  Аланьяспор 16:00 Фенербахче

    Фенербахче

  • Стамбул
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    «Аланьяспор»

    Турнирное положение: «Аланьяспор» привычно ходит в середняках Суперлиги. На данный момент команда занимает 9 место в турнирной таблице.

    При этом «Аланьяспор» на 11 зачетных баллов отстает от топ-4. А вот в собственные ворота команда пропустила 28 мячей в 21 матче.

    Аланьяспор — Фенербахче: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. В чемпионате она переиграла «Гезтепе» (1:0).

    До того команда в перестрелке одолела «Башакшехир» (5:4). При этом чуть ранее она по всем статьям уступила «Эюпспору» (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Аланьяспор» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 11.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Аланьяспор» не столь результативно атакует. Команда настреляла 23 мячей в 21 поединке чемпионата Турции.

    Матчи с «Фатих Карагюмрюком» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Аланьяспор» победил трижды при 2 ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и серия из двух побед кряду явно окрыляет!

    «Фатих Карагюмрюк»

    Турнирное положение: Эта команда представляет второй по рангу турецкий дивизион. Там команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем «Фатих Карагюмрюк» на 2 зачетных балла опережает 3 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 22 мяча в 22 матчах.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. На выезде она подписала мировую с «Манисой» (2:2).

    До того команда нанесла поражение «Коруму» (1:0). А вот поединок с «Амедспором» завершился паритетом (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Фатих Карагюмрюк» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: На данном этапе «Фатих Карагюмрюк» выглядит довольно выгодно. Команда не проигрывала в 5 своих последних поединках.

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    При этом «Фатих Карагюмрюк» вполне неплох в плане реализации. В чемпионате команда настреляла 38 голов в 22 матчах.

    В Кубке Турции команда нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы своей группы. И теперь она постарается зацепиться за очки.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Да и оппонент может недонастроиться на этот поединок.

    Статистика для ставок

    • «Аланьяспор» победил в 2 своих последних матчах

    • «Фатих Карагюмрюк» не проигрывал в 5 последних поединках

    • «Фатих Карагюмрюк» уже 4 года не побеждает «Аланьяспор»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аланьяспор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.98 и 1.88.

    Прогноз: Номинальные хозяева явно сильнее оппонента, и уж точно будут максимально активно атаковать.

    «Аланьяспор» способен прибавить в плане реализации, да и в Кубке команда мотивирована преуспеть.

    Ставка: Победа «Аланьяспора» за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.25

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