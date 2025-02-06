6 февраля во 2-м туре группового этапа Кубка Турции по футболу сыграют «Аланьяспор» и «Фатих Карагюмрюк». Начало игры — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Аланьяспор» — «Фатих Карагюмрюк», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Аланьяспор»

Турнирное положение: «Аланьяспор» привычно ходит в середняках Суперлиги. На данный момент команда занимает 9 место в турнирной таблице.

При этом «Аланьяспор» на 11 зачетных баллов отстает от топ-4. А вот в собственные ворота команда пропустила 28 мячей в 21 матче.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. В чемпионате она переиграла «Гезтепе» (1:0).

До того команда в перестрелке одолела «Башакшехир» (5:4). При этом чуть ранее она по всем статьям уступила «Эюпспору» (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Аланьяспор» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 11.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Аланьяспор» не столь результативно атакует. Команда настреляла 23 мячей в 21 поединке чемпионата Турции.

Матчи с «Фатих Карагюмрюком» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Аланьяспор» победил трижды при 2 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и серия из двух побед кряду явно окрыляет!

«Фатих Карагюмрюк»

Турнирное положение: Эта команда представляет второй по рангу турецкий дивизион. Там команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Фатих Карагюмрюк» на 2 зачетных балла опережает 3 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 22 мяча в 22 матчах.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. На выезде она подписала мировую с «Манисой» (2:2).

До того команда нанесла поражение «Коруму» (1:0). А вот поединок с «Амедспором» завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Фатих Карагюмрюк» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: На данном этапе «Фатих Карагюмрюк» выглядит довольно выгодно. Команда не проигрывала в 5 своих последних поединках.

При этом «Фатих Карагюмрюк» вполне неплох в плане реализации. В чемпионате команда настреляла 38 голов в 22 матчах.

В Кубке Турции команда нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы своей группы. И теперь она постарается зацепиться за очки.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Да и оппонент может недонастроиться на этот поединок.

Статистика для ставок

«Аланьяспор» победил в 2 своих последних матчах

«Фатих Карагюмрюк» не проигрывал в 5 последних поединках

«Фатих Карагюмрюк» уже 4 года не побеждает «Аланьяспор»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аланьяспор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.98 и 1.88.

Прогноз: Номинальные хозяева явно сильнее оппонента, и уж точно будут максимально активно атаковать.

«Аланьяспор» способен прибавить в плане реализации, да и в Кубке команда мотивирована преуспеть.

Ставка: Победа «Аланьяспора» за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.25