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    «Деревенских» ждет коллизия?

    «Андерлехт» — «Хоффенхайм». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Лига Европы, 30 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Андерлехт» — «Хоффенхайм»
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    Андрей Крамарич
    30 января в 8-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Андерлехт» и «Хоффенхайм». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Андерлехт» — «Хоффенхайм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 30 Января 2025 года

    Андерлехт

  • Брюссель
    •  Андерлехт 23:00 Хоффенхайм

    Хоффенхайм

  • Хоффенхайм
    •

    «Андерлехт»

    Турнирное положение: «Пурпурно-белые» в нынешней Лиге Европы выступают весьма продуктивно. Нынче команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

    При этом «Андерлехт» в 7 стартовых турах набрал 14 очков. А вот атака команды выглядит не лучшим образом, отличившись всего 11 раз.

    Андерлехт — Хоффенхайм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке «пурпурно-белые» победили. Команда нанесла поражение «Мехелен» (4:1).

    При этом «Андерлехт» чуть ранее уступил «Виктории» Пльзень (0:2). А вот до того был изящным образом обыгран «Кортрейк» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 7 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Каспер Дольберг, Сэмюэль Эдози — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: «Пурпурно-белые» постараются сохранить место в топ-8. Плюс оппонент уже практически потерял турнирную мотивацию.

    При этом «Андерлехт» лишь однажды пересекался с «Хоффенхаймом». Шесть лет назад бельгийцы с трудом переиграли соперника (3:2).

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Пурпурно-белые» даже без Дольберга выглядят весьма солидно.

    «Хоффенхайм»

    Турнирное положение: «Деревенские» нынешний сезон проводят недостаточно продуктивно. К примеру, в Лиге Европы команда сейчас находится на 28 месте турнирной таблицы.

    Причем «Хоффенхайм» в 7 поединках Лиги Европы отличилась 7 забитыми мячами. А вот в свои ворота немцы пропустили 11 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла ничейный результат. «Деревенские» не уступили «Айнтрахту» (2:2).

    При этом до того команда уступила «Тоттенхэму» (2:3). Зато поединок с «Хольштайном» завершился уверенной викторией (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Хоффенхайм» добыла 1 победу. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 12 пропущенных.

    Не сыграют: Оливер Бауманн, Харис Табакович — травмированы.

    Состояние команды: «Деревенские» не побеждали в 2 своих последних матчах. А вот в Лиге Европы команда уже вряд ли поднимется в топ-24.

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    В своем чемпионате команда пребывает на 15 месте турнирной таблицы. Причем отставание от опасной зоны составляет всего 4 зачетных балла.

    В кадровом плане «Хоффенхайм» выглядит относительно выгодно. Да и Андрей Крамарич наколотил уже 7 мячей в Бундеслиге.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. «Деревенские» уж точно намерены хлопнуть дверью напоследок.

    Статистика для ставок

    • «Хоффенхайм» не побеждал в 2 своих последних поединках

    • «Хоффенхайм» в Лиге Европы в среднем забивает гол за матч

    • «Андерлехт» в среднем забивает чуть чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Хоффенхайм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

    Прогноз: Бельгийцы выглядят сильнее соперника, и явно намерены сохранить место в первой восьмерке.

    «Деревенским» в Лиге Европы уже ничего не светит, но гости все равно будут действовать активно.

    Ставка: Победа «Андерлехта» за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.25

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    «Андерлехт» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 30.01.2025. Прогнозы на футбол. «Деревенских» ждет коллизия?
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