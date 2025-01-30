30 января в 8-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Андерлехт» и «Хоффенхайм». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Андерлехт» — «Хоффенхайм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Андерлехт»

Турнирное положение: «Пурпурно-белые» в нынешней Лиге Европы выступают весьма продуктивно. Нынче команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Андерлехт» в 7 стартовых турах набрал 14 очков. А вот атака команды выглядит не лучшим образом, отличившись всего 11 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке «пурпурно-белые» победили. Команда нанесла поражение «Мехелен» (4:1).

При этом «Андерлехт» чуть ранее уступил «Виктории» Пльзень (0:2). А вот до того был изящным образом обыгран «Кортрейк» (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 7 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Каспер Дольберг, Сэмюэль Эдози — травмированы.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: «Пурпурно-белые» постараются сохранить место в топ-8. Плюс оппонент уже практически потерял турнирную мотивацию.

При этом «Андерлехт» лишь однажды пересекался с «Хоффенхаймом». Шесть лет назад бельгийцы с трудом переиграли соперника (3:2).

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Пурпурно-белые» даже без Дольберга выглядят весьма солидно.

«Хоффенхайм»

Турнирное положение: «Деревенские» нынешний сезон проводят недостаточно продуктивно. К примеру, в Лиге Европы команда сейчас находится на 28 месте турнирной таблицы.

Причем «Хоффенхайм» в 7 поединках Лиги Европы отличилась 7 забитыми мячами. А вот в свои ворота немцы пропустили 11 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла ничейный результат. «Деревенские» не уступили «Айнтрахту» (2:2).

При этом до того команда уступила «Тоттенхэму» (2:3). Зато поединок с «Хольштайном» завершился уверенной викторией (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Хоффенхайм» добыла 1 победу. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 12 пропущенных.

Не сыграют: Оливер Бауманн, Харис Табакович — травмированы.

Состояние команды: «Деревенские» не побеждали в 2 своих последних матчах. А вот в Лиге Европы команда уже вряд ли поднимется в топ-24.

В своем чемпионате команда пребывает на 15 месте турнирной таблицы. Причем отставание от опасной зоны составляет всего 4 зачетных балла.

В кадровом плане «Хоффенхайм» выглядит относительно выгодно. Да и Андрей Крамарич наколотил уже 7 мячей в Бундеслиге.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. «Деревенские» уж точно намерены хлопнуть дверью напоследок.

Статистика для ставок

«Хоффенхайм» не побеждал в 2 своих последних поединках

«Хоффенхайм» в Лиге Европы в среднем забивает гол за матч

«Андерлехт» в среднем забивает чуть чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хоффенхайм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

Прогноз: Бельгийцы выглядят сильнее соперника, и явно намерены сохранить место в первой восьмерке.

«Деревенским» в Лиге Европы уже ничего не светит, но гости все равно будут действовать активно.

Ставка: Победа «Андерлехта» за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.25