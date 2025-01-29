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    Выйдет ли «Спортинг» в плей-офф Лиги чемпионов?

    «Спортинг» — «Болонья». Португальцы попытаются зацепиться за плей-офф, но на что выгоднее сделать ставку в ЛЧ 29 января? Ответ — в нашем прогнозе с коэффициентами 2.00 и 2.35

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    Прогноз и ставки на «Спортинг» — «Болонья»
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    Виктор Дьёкереш
    29 января в восьмом, заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов «Спортинг» Лиссабон на своем поле сыграет против «Болоньи». Начало игры — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Спортинг» — «Болонья», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 29 Января 2025 года

    Спортинг

  • Лиссабон
    •  Спортинг 23:00 Болонья

    Болонья

  • Болонья
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    «Спортинг»

    Турнирное положение: «Спортинг» Лиссабон после семи туров основного раунда Лиги чемпионов занимает 23-е место в зоне плей-офф за выход в 1/8 финала (9-24-е места).

    Команда набрала 10 баллов и лишь на два очка опережает 25-ю строчку, которая уже лишает права сыграть в стыковых поединках за право выйти в следующий раунд.

    Спортинг — Болонья: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках 19-го тура португальского первенства «Спортинг» Лиссабон на своем поле обыграл «Насьонал» (2:0).

    В своем национальном чемпионате столичный клуб по итогам 19-ти туров находится на первой позиции с отрывом в шесть пунктов от ближайшего преследователя «Бенфики».

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Спортинг» Лиссабон выиграл два раза и дважды проиграл.

    Такие результаты сулят хозяевам не лучшие шансы не то, что на победу, а даже на ничью, пусть и на своем поле, однако мотивации у них точно больше, чем у соперника.

    Виктор Дьёкереш — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов с шестью голами.

    «Болонья»

    Турнирное положение: «Болонья» после семи туров основного раунда Лиги чемпионов занимает 28-ю позицию вне зоны плей-офф за выход в 1/8 финала.

    Команда набрала пять баллов и уже потеряла шансы на выход в зону стыковых матчей за право сыграть в 1/8 финала турнира, которая ограничивается 9-24-м местами.

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    • Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на итальянское первенство, «Болонья» на чужом поле сыграла вничью с «Эмполи» (1:1).

    В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 21-го поединка находится на седьмой позиции, лишь по дополнительным показателям уступая зоне еврокубков.

    Не сыграют: травмирован — Риккардо Орсолини, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти предыдущих матчах в разных турнирах «Болонья» ни разу не проиграла при двух победах и трех ничьих.

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    Такие результаты сулят гостям неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, правда, соперник все же более мотивирован на выигрыш.

    Три гола команды в текущей Лиге чемпионов забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в пяти из восьми последних матчей «Спортинга» забивали меньше 2,5 голов

    • в пяти из шести последних матчей «Болоньи» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

    • в пяти последних матчах «Болонья» не проиграла.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Спортинг» Лиссабон — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.43. Ничья — в 4.80, победа «Болоньи» — в 6.80.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

    Прогноз: в пяти из восьми последних матчей хозяев по крайней мере один из соперников не забивал. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

    При этом в двух из четырех последних выездных матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 3,5 голов, ведь так было в пяти из восьми последних матчей «Спортинга».

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.35

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