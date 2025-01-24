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    «Самсунспор» пополнит копилку тремя баллами

    «Самсунспор» — «Газиантеп». Ставка (к. 1.83) и прогноз на футбол, чемпионат Турции, 24 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Самсунспор» — «Газиантеп»
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    «Самсунспор»
    «Самсунспор» на своем поле примет «Газиантеп» в 21-м туре турецкой Суперлиги. Матч состоится 24 января и начнется в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Самсунспор» — «Газиантеп», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 24 Января 2025 года

    Самсунспор

  • Самсун
    •  Самсунспор 20:00 Газиантеп

    Газиантеп

  • Газиантеп
    •

    «Самсунспор»

    Турнирное положение: Клуб из города Самсун с 37 очками разместился на третьей строке в таблице. От первых двух команд он отстает существенно, а четвертую позицию обходит на три балла.

    «Самсунспор» выиграл 11 игр из 19 проведенных, а также по четыре раза играл вничью и уступал, разница мячей составляет 32:18.

    Самсунспор — Газиантеп: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре чемпионата Турции «красные молнии» привезли очко из Стамбула, расписав там мировую с «Бешикташем» со счетом 0:0. А до этого они одержали две виктории подряд, одолев в родных стенах 2:1 «Трабзонспор» и на выезде 1:0 «Кайсериспор».

    Не сыграют: Защитник Рик Ван Дронгелен будет отбывать дисквалификацию.

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    Состояние команды: «Самсунспор» к данной игре подходит с 4-матчевой безпроигрышной серией, в которой поровну поделил мировые исходы и победные результаты. Причем за все это время команда пропустила лишь один гол, а в воротах соперников смогла отметиться тремя результативными ударами. Уступили же «красно-белые» в рамках чемпионата Турции только раз за предыдущие семь встреч. а также в этом отрезке трижды победили и три раза сыграли вничью.

    «Газиантеп»

    Турнирное положение: Коллектив из одноименного города с 26 очками идет на восьмой строке в таблице и на семь пунктов отстает от пятой.

    «Газиантеп» по семь раз в текущем чемпионате побеждал и уступал, а также пять игр свел миром, забил 25 голов, а пропустил на мяч больше.

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    • Последние матчи: «Красно-черные» в предыдущем своем проведенном поединке дома поделили очки с «Бодрумспор», сыграв 0:0. А в двух предыдущих встречах они добыли две виктории в родных стенах, переиграв 4:0 «Истанбулспор» в Кубке Турции и 1:0 «Адана Демирспор» в чемпионате.

    Не сыграют: Хавбек Александру Максим дисквалифицирован, а защитник Энрик Саборит — травмирован.

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    Состояние команды: Сейчас у «Газиантепа» 6-матчевая серия без поражений во всех турнирах, в которой было четыре виктории и два мировых исхода. В чемпионате страны за это время они провели четыре игры, выиграв две из них при двух ничьих. Перед данным же периодом команда в рамках Суперлиги проиграла два поединка из трех при одной победе. Причем оба фиаско были выездными за это время.

    Статистика для ставок

    • «Самсунспор» дома в чемпионате не проигрывает вот уже на протяжении семи игр, выиграв пять из них

    • «Газиантеп» на выезде не побеждает в восьми матчах подряд, проиграв шесть из них

    • В первом круге «Самсунспор» обыграл «Газиантеп» со счетом 1:0 на его поле

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Самсунспор» — 1.83, победа «Газиантепа» — 4.57, ничья — 3.84.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.91 и 1.89 соответственно.

    Прогноз: Прогнозируем в данном противостоянии викторию «Самсунспор», ведь на это указывает отличная домашняя статистика хозяев и ужасная гостевая «Газиантепа». К тому же в первом круге «красные молнии» уже обыгрывали предстоящего соперника.

    Рекомендуемая ставка: победа «Самсунспор» за 1.83.

    Прогноз: И также прогнозируем здесь еще низовой исход, так как оба коллектива в своих предыдущих матчах результативностью совсем не радовали.

    Ставка: ТМ 2,5 1.89.

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    1.89
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    «Самсунспор» — «Газиантеп»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 24.01.2025. Прогнозы на футбол. «Самсунспор» пополнит копилку тремя баллами
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