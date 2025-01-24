«Самсунспор» на своем поле примет «Газиантеп» в 21-м туре турецкой Суперлиги. Матч состоится 24 января и начнется в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Самсунспор» — «Газиантеп», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Самсунспор»

Турнирное положение: Клуб из города Самсун с 37 очками разместился на третьей строке в таблице. От первых двух команд он отстает существенно, а четвертую позицию обходит на три балла.

«Самсунспор» выиграл 11 игр из 19 проведенных, а также по четыре раза играл вничью и уступал, разница мячей составляет 32:18.

Последние матчи: В прошлом туре чемпионата Турции «красные молнии» привезли очко из Стамбула, расписав там мировую с «Бешикташем» со счетом 0:0. А до этого они одержали две виктории подряд, одолев в родных стенах 2:1 «Трабзонспор» и на выезде 1:0 «Кайсериспор».

Не сыграют: Защитник Рик Ван Дронгелен будет отбывать дисквалификацию.

Состояние команды: «Самсунспор» к данной игре подходит с 4-матчевой безпроигрышной серией, в которой поровну поделил мировые исходы и победные результаты. Причем за все это время команда пропустила лишь один гол, а в воротах соперников смогла отметиться тремя результативными ударами. Уступили же «красно-белые» в рамках чемпионата Турции только раз за предыдущие семь встреч. а также в этом отрезке трижды победили и три раза сыграли вничью.

«Газиантеп»

Турнирное положение: Коллектив из одноименного города с 26 очками идет на восьмой строке в таблице и на семь пунктов отстает от пятой.

«Газиантеп» по семь раз в текущем чемпионате побеждал и уступал, а также пять игр свел миром, забил 25 голов, а пропустил на мяч больше.

Последние матчи: «Красно-черные» в предыдущем своем проведенном поединке дома поделили очки с «Бодрумспор», сыграв 0:0. А в двух предыдущих встречах они добыли две виктории в родных стенах, переиграв 4:0 «Истанбулспор» в Кубке Турции и 1:0 «Адана Демирспор» в чемпионате.

Не сыграют: Хавбек Александру Максим дисквалифицирован, а защитник Энрик Саборит — травмирован.

Состояние команды: Сейчас у «Газиантепа» 6-матчевая серия без поражений во всех турнирах, в которой было четыре виктории и два мировых исхода. В чемпионате страны за это время они провели четыре игры, выиграв две из них при двух ничьих. Перед данным же периодом команда в рамках Суперлиги проиграла два поединка из трех при одной победе. Причем оба фиаско были выездными за это время.

Статистика для ставок

«Самсунспор» дома в чемпионате не проигрывает вот уже на протяжении семи игр, выиграв пять из них

«Газиантеп» на выезде не побеждает в восьми матчах подряд, проиграв шесть из них

В первом круге «Самсунспор» обыграл «Газиантеп» со счетом 1:0 на его поле

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Самсунспор» — 1.83, победа «Газиантепа» — 4.57, ничья — 3.84.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.91 и 1.89 соответственно.

Прогноз: Прогнозируем в данном противостоянии викторию «Самсунспор», ведь на это указывает отличная домашняя статистика хозяев и ужасная гостевая «Газиантепа». К тому же в первом круге «красные молнии» уже обыгрывали предстоящего соперника.

Рекомендуемая ставка: победа «Самсунспор» за 1.83.

Прогноз: И также прогнозируем здесь еще низовой исход, так как оба коллектива в своих предыдущих матчах результативностью совсем не радовали.

Ставка: ТМ 2,5 1.89.