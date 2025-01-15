Лестер
Кристал Пэлас
«Лестер»
Турнирное положение: «Лестер» по итогам 20-ти поединков английской Премьер-лиги находится внизу турнирной таблицы и борется за выживание.
Команда пребывает на 19-й позиции в зоне вылета и лишь на два балла отстает от безопасной 17-й строчки, а также на семь очков от нынешнего соперника.
Лестер — Кристал Пэлас: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей последней игре в рамках третьего раунда Кубка Англии клуб на своем поле разгромно победил заштатный КПР (6:2).
Ранее в 20-м туре национального первенства коллектив в чужих стенах потерпел поражение от «Астон Виллы» с результатом 1:2.
Не сыграют: травмированы — Вестергор, Хермансен, Ндиди, Рикардо Перейра, Фатаву, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Лестер» выиграл лишь раз при пяти поражениях и одной ничьей.
Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы как на победу, так и на ничью, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть лучшее состояние их соперника.
Джейми Варди — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с шестью голами.
«Кристал Пэлас»
Турнирное положение: «Кристал Пэлас» по итогам 20-ти туров английской Премьер-лиги находится внизу турнирной таблицы и борется за выживание.
Команда занимает безопасную 15-ю позицию и на пять очков опережает зону вылета, которая ограничивается 18-20-й позициями, а также на семь баллов нынешнего соперника.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в третьем раунде Кубка Англии «Орлы» в домашних стенах обыграли представителя низшего дивизиона «Стокпорт» (1:0).
Ранее в рамках 20-го тура национального первенства коллектив сумел отобрать очки у «Челси», когда на своем поле сыграли вничью с результатом 1:1.
Не сыграют: травмированы — Уме, Матеус Франса, Хьюз, Уортон, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Кристал Пэлас» ни разу не проиграл при двух победах и двух ничьих.
Данная форма сулит гостям неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть даже и фактор поля говорит в пользу соперника.
Жан-Филипп Матета — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с пятью голами.
Статистика для ставок
- в пяти из шести последних матчей «Лестер» проиграл
- в трех из четырех последних матчей «Лестера» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Кристал Пэлас» забивали меньше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Кристал Пэлас» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.95. Ничья — в 3.70, победа «Лестера» — в 3.75.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.
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Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяева проиграли. Так было и в их двух из трех последних домашних поединков.
При этом в двух из трех последних матчей гости выиграли.
Ставка: «Кристал Пэлас» победит за 1.95.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Лестера».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.05