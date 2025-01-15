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    Сможет ли «Лестер» выбраться из зоны вылета?

    «Лестер» — «Кристал Пэлас». Хозяева находятся в двух очках от безопасного 17-го места, но выйдет ли у них вылезти из зоны вылета? Ответ — в прогнозе с коэффициентом 1.95

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    Прогноз и ставки на «Лестер» — «Кристал Пэлас»
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    Джейми Варди
    «Лестер» примет на своем поле «Кристал Пэлас» в матче 21-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 15 января и начнется в 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лестер» — «Кристал Пэлас», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 15 Января 2025 года

    Лестер

  • Лестер
    •  Лестер 22:30 Кристал Пэлас

    Кристал Пэлас

  • Лондон
    •

    «Лестер»

    Турнирное положение: «Лестер» по итогам 20-ти поединков английской Премьер-лиги находится внизу турнирной таблицы и борется за выживание.

    Команда пребывает на 19-й позиции в зоне вылета и лишь на два балла отстает от безопасной 17-й строчки, а также на семь очков от нынешнего соперника.

    Лестер — Кристал Пэлас: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей последней игре в рамках третьего раунда Кубка Англии клуб на своем поле разгромно победил заштатный КПР (6:2).

    Ранее в 20-м туре национального первенства коллектив в чужих стенах потерпел поражение от «Астон Виллы» с результатом 1:2.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: травмированы — Вестергор, Хермансен, Ндиди, Рикардо Перейра, Фатаву, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Лестер» выиграл лишь раз при пяти поражениях и одной ничьей.

    Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы как на победу, так и на ничью, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть лучшее состояние их соперника.

    Джейми Варди — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с шестью голами.

    «Кристал Пэлас»

    Турнирное положение: «Кристал Пэлас» по итогам 20-ти туров английской Премьер-лиги находится внизу турнирной таблицы и борется за выживание.

    Команда занимает безопасную 15-ю позицию и на пять очков опережает зону вылета, которая ограничивается 18-20-й позициями, а также на семь баллов нынешнего соперника.

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  • 11/01/2025

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в третьем раунде Кубка Англии «Орлы» в домашних стенах обыграли представителя низшего дивизиона «Стокпорт» (1:0).

    Ранее в рамках 20-го тура национального первенства коллектив сумел отобрать очки у «Челси», когда на своем поле сыграли вничью с результатом 1:1.

    Не сыграют: травмированы — Уме, Матеус Франса, Хьюз, Уортон, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Кристал Пэлас» ни разу не проиграл при двух победах и двух ничьих.

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    Данная форма сулит гостям неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть даже и фактор поля говорит в пользу соперника.

    Жан-Филипп Матета — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с пятью голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из шести последних матчей «Лестер» проиграл

    • в трех из четырех последних матчей «Лестера» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Кристал Пэлас» забивали меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кристал Пэлас» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.95. Ничья — в 3.70, победа «Лестера» — в 3.75.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяева проиграли. Так было и в их двух из трех последних домашних поединков.

    При этом в двух из трех последних матчей гости выиграли.

    Ставка: «Кристал Пэлас» победит за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Лестера».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.05

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    «Лестер» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 15.01.2025. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Лестер» выбраться из зоны вылета?
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