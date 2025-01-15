«Лестер» примет на своем поле «Кристал Пэлас» в матче 21-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 15 января и начнется в 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лестер» — «Кристал Пэлас», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лестер»

Турнирное положение: «Лестер» по итогам 20-ти поединков английской Премьер-лиги находится внизу турнирной таблицы и борется за выживание.

Команда пребывает на 19-й позиции в зоне вылета и лишь на два балла отстает от безопасной 17-й строчки, а также на семь очков от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках третьего раунда Кубка Англии клуб на своем поле разгромно победил заштатный КПР (6:2).

Ранее в 20-м туре национального первенства коллектив в чужих стенах потерпел поражение от «Астон Виллы» с результатом 1:2.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: травмированы — Вестергор, Хермансен, Ндиди, Рикардо Перейра, Фатаву, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Лестер» выиграл лишь раз при пяти поражениях и одной ничьей.

Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы как на победу, так и на ничью, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть лучшее состояние их соперника.

Джейми Варди — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с шестью голами.

«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: «Кристал Пэлас» по итогам 20-ти туров английской Премьер-лиги находится внизу турнирной таблицы и борется за выживание.

Команда занимает безопасную 15-ю позицию и на пять очков опережает зону вылета, которая ограничивается 18-20-й позициями, а также на семь баллов нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в третьем раунде Кубка Англии «Орлы» в домашних стенах обыграли представителя низшего дивизиона «Стокпорт» (1:0).

Ранее в рамках 20-го тура национального первенства коллектив сумел отобрать очки у «Челси», когда на своем поле сыграли вничью с результатом 1:1.

Не сыграют: травмированы — Уме, Матеус Франса, Хьюз, Уортон, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Кристал Пэлас» ни разу не проиграл при двух победах и двух ничьих.

Данная форма сулит гостям неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть даже и фактор поля говорит в пользу соперника.

Жан-Филипп Матета — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с пятью голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Лестер» проиграл

в трех из четырех последних матчей «Лестера» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Кристал Пэлас» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кристал Пэлас» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.95. Ничья — в 3.70, победа «Лестера» — в 3.75.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяева проиграли. Так было и в их двух из трех последних домашних поединков.

При этом в двух из трех последних матчей гости выиграли.

Ставка: «Кристал Пэлас» победит за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Лестера».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.05