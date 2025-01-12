В рамках третьего раунда Кубка Англии «Ипсвич» на своем поле примет «Бристоль Роверс». Поединок пройдет 12 января и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ипсвич» — «Бристоль Роверс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ипсвич»

Турнирное положение: «Ипсвич» в данном матче только возьмет старт в старейшем футбольном турнире в истории.

Команда по итогам 20-ти поединков английской Премьер-лиги занимает 18-ю позицию в зоне вылета, лишь по дополнительным показателям уступая спасительной 17-й строчке.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 20-го тура Премьер-лиги «Трактористы» в чужих стенах разошлись миром с «Фулхэмом» (2:2).

Перед этим в 19-м туре главного английского дивизиона коллектив на своем поле взял максимум очков, когда на своем поле сенсационно обыграл «Челси» со счетом 2:0.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних играх, которые пришлись на АПЛ, «Ипсвич» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы на успех, тем не менее, с учетом преимущества в классе, а также фактора своего поля, они выглядят явным фаворитом.

Лиам Дилэп — лучший бомбардир команды в АПЛ с восемью голами.

«Бристоль Роверс»

Турнирное положение: «Бристоль Роверс», в отличие от соперника, уже прошел две стадии Кубка Англии, обыграв «Уэстон-сьюпер-Мэр» (3:1) и по пенальти «Барнсли» (0:0).

Команда по итогам 24-х туров третьего дивизиона (Лига 1) занимает 20-ю позицию с отрывом в пять очков от зоны вылета (21-24-е места), поэтому рискует понизиться в классе.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 25-го тура третьего дивизиона клуб на чужом поле набрал максимум очков против «Кэмбридж Юнайтед» (1:0).

Перед этим в 24-м туре Лиги 1 коллектив уже остался без очков, когда в домашних стенах потерпел поражение от «Лейтон Ориент» — 2:3.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на первенство третьего дивизиона Англии, «Бристоль Роверс» проиграл пять раз при одной победе и одной ничьей.

Такая форма говорит о плохих шансах гостей даже на ничью, а с учетом явно превосходящего в классе соперника, а также фактора чужого поля, и подавно.

Три гола команды в Кубке Англии текущего сезона забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Ипсвича» забивала только одна команда

в трех из пяти последних матчей «Бристоль Роверс» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Бристоль Роверс» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.50 и 2.55.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивал только один из соперников. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.