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    Аутсайдер какой лиги будет сильнее в Кубке Англии?

    «Ипсвич» — «Бристоль Роверс». Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, Кубок Англии, 12 января 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Англии Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Ипсвич
    Прогноз и ставки на «Ипсвич» — «Бристоль Роверс»
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    Лиам Дилэп
    В рамках третьего раунда Кубка Англии «Ипсвич» на своем поле примет «Бристоль Роверс». Поединок пройдет 12 января и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ипсвич» — «Бристоль Роверс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 12 Января 2025 года

    Ипсвич Таун

  • Англия. Премьер-лига
    •  Ипсвич Таун 18:00 Бристоль Роверс

    Бристоль Роверс

  • Англия. Кубок ФА
    •

    «Ипсвич»

    Турнирное положение: «Ипсвич» в данном матче только возьмет старт в старейшем футбольном турнире в истории.

    Команда по итогам 20-ти поединков английской Премьер-лиги занимает 18-ю позицию в зоне вылета, лишь по дополнительным показателям уступая спасительной 17-й строчке.

    Ипсвич Таун — Бристоль Роверс: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 20-го тура Премьер-лиги «Трактористы» в чужих стенах разошлись миром с «Фулхэмом» (2:2).

    Перед этим в 19-м туре главного английского дивизиона коллектив на своем поле взял максимум очков, когда на своем поле сенсационно обыграл «Челси» со счетом 2:0.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних играх, которые пришлись на АПЛ, «Ипсвич» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

    Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы на успех, тем не менее, с учетом преимущества в классе, а также фактора своего поля, они выглядят явным фаворитом.

    Лиам Дилэп — лучший бомбардир команды в АПЛ с восемью голами.

    «Бристоль Роверс»

    Турнирное положение: «Бристоль Роверс», в отличие от соперника, уже прошел две стадии Кубка Англии, обыграв «Уэстон-сьюпер-Мэр» (3:1) и по пенальти «Барнсли» (0:0).

    Команда по итогам 24-х туров третьего дивизиона (Лига 1) занимает 20-ю позицию с отрывом в пять очков от зоны вылета (21-24-е места), поэтому рискует понизиться в классе.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 25-го тура третьего дивизиона клуб на чужом поле набрал максимум очков против «Кэмбридж Юнайтед» (1:0).

    Перед этим в 24-м туре Лиги 1 коллектив уже остался без очков, когда в домашних стенах потерпел поражение от «Лейтон Ориент» — 2:3.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на первенство третьего дивизиона Англии, «Бристоль Роверс» проиграл пять раз при одной победе и одной ничьей.

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    Такая форма говорит о плохих шансах гостей даже на ничью, а с учетом явно превосходящего в классе соперника, а также фактора чужого поля, и подавно.

    Три гола команды в Кубке Англии текущего сезона забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Ипсвича» забивала только одна команда

    • в трех из пяти последних матчей «Бристоль Роверс» забивали обе команды

    • в трех из четырех последних матчей «Бристоль Роверс» забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.50 и 2.55.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивал только один из соперников. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.


    Коэффициенты букмекеров: «Ипсвич» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.25. Ничья — в 6.10, победа «Бристоль Роверс» — в 11.00. При этом в двух из трех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: только одна команда забьет за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют только хозяева, ведь они выглядят явным фаворитом игры.

    Ставка: только «Ипсвич» забьет за 1.97

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    «Ипсвич» — «Бристоль Роверс»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 12.01.2025. Прогнозы на футбол. Аутсайдер какой лиги будет сильнее в Кубке Англии?
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