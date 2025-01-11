Майнц
Бохум
«Майнц»
Турнирное положение: Данный коллектив на текущий момент находится на пятой строке в таблице, имея в активе 25 баллов и на два очка отстает от третьей позиции.
«Майнц» смог выиграть семь встреч из 15 проведенных, а также по четыре раза играл вничью и уступал. Разница мячей составляет 28:20.
Майнц — Бохум: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «Карнавальщики» в прошлом туре, который прошел в конце 2024 года, одолели во Франкфурте «Айнтрахт» со счетом 3:1. А игровым днем ранее они в родных стенах смогли сенсационно выиграть у самой «Баварии» со счетом 2:1.
Не сыграют: Нападающий Джонатан Буркардт и хавбек Габриэль Видович не помогут своей команде.
Календарь и таблица Бундеслиги
Состояние команды: «Майнц» отлично провел свои восемь встреч в рамках чемпионата Германии. За данный период коллектив проиграл лишь раз, уступив в гостях со счетом 3:4 «Вольфсбургу», два раза сыграл вничью и отпраздновал пять викторий, в том числе одолев такие команды, как «Бавария», «Боруссия» Д и «Айнтрахт». И только в одном случае в этом 8-матчевом отрезке команда уходила с поля без забитого мяча.
«Бохум»
Турнирное положение: С шестью зачетными пунктами этот коллектив замыкает таблицу Бундеслиги, уступая восемь пунктов безопасной строке.
«Бохум» выиграл лишь один поединок из 15 проведенных, три раза сыграл вничью и потерпел 11 фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 13:35.
Последние матчи: «Сине-белые» перед уходом на перерыв добыли пока первую и единственную викторию в текущем чемпионате, одолев в родных стенах соседа по турнирке «Хайденхайм» со счетом 2:0. А туром ранее они расписали в Берлине мировую с «Унионом» — 1:1.
Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.
Состояние команды: «Бохум» неплохо провел свои два заключительных поединка в 2024 году, набрав в них четыре очка, отпраздновав одну викторию и расписав еще мировую. Перед этим же коллектив уступил в восьми из девяти предыдущих матчей в рамках Бундеслиги при одной ничьей. Причем шесть из восьми фиаско за этот промежуток времени были с разнице в два и более мячей.
Статистика для ставок
- «Майнц» выиграл у «Бохума» в трех из четырех предыдущих очных игр при одной мировой
- У «Майнца» дома в текущем розыгрыше Бундеслиги три виктории, три фиаско и две ничьи
- «Бохум» в гостях в этом чемпионате проиграл семь игр из восьми и раз сыграл вничью
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Майнц» — 1.63, победа «Бохум» — 5.71, ничья — 4.43.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.75 и 2.14 соответственно.
- 1.85Нант — Монако: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
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Прогноз: В данном противостоянии прогнозируем, что «Майнц» при своих зрителях сможет одолеть удобный для себя «Бохум», пробив при этом фору в -1.
Рекомендуемая ставка: победа «Майнц» с форой (-1) за 1.96.
Прогноз: Однако ждем, что аутсайдер просто так не подарит три очка «карнавальщикам» и сможет распечатать их ворота.
Ставка: обе забьют за 1.83.