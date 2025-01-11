11 января в 16-м туре немецкой Бундеслиги «Майнц» на своем поле примет «Бохум». Начало встречи запланировано на 17:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Майнц» — «Бохум», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Майнц»

Турнирное положение: Данный коллектив на текущий момент находится на пятой строке в таблице, имея в активе 25 баллов и на два очка отстает от третьей позиции.

«Майнц» смог выиграть семь встреч из 15 проведенных, а также по четыре раза играл вничью и уступал. Разница мячей составляет 28:20.

Последние матчи: «Карнавальщики» в прошлом туре, который прошел в конце 2024 года, одолели во Франкфурте «Айнтрахт» со счетом 3:1. А игровым днем ранее они в родных стенах смогли сенсационно выиграть у самой «Баварии» со счетом 2:1.

Не сыграют: Нападающий Джонатан Буркардт и хавбек Габриэль Видович не помогут своей команде.

Календарь и таблица Бундеслиги

Состояние команды: «Майнц» отлично провел свои восемь встреч в рамках чемпионата Германии. За данный период коллектив проиграл лишь раз, уступив в гостях со счетом 3:4 «Вольфсбургу», два раза сыграл вничью и отпраздновал пять викторий, в том числе одолев такие команды, как «Бавария», «Боруссия» Д и «Айнтрахт». И только в одном случае в этом 8-матчевом отрезке команда уходила с поля без забитого мяча.

«Бохум»

Турнирное положение: С шестью зачетными пунктами этот коллектив замыкает таблицу Бундеслиги, уступая восемь пунктов безопасной строке.

«Бохум» выиграл лишь один поединок из 15 проведенных, три раза сыграл вничью и потерпел 11 фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 13:35.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: «Сине-белые» перед уходом на перерыв добыли пока первую и единственную викторию в текущем чемпионате, одолев в родных стенах соседа по турнирке «Хайденхайм» со счетом 2:0. А туром ранее они расписали в Берлине мировую с «Унионом» — 1:1.

Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

Состояние команды: «Бохум» неплохо провел свои два заключительных поединка в 2024 году, набрав в них четыре очка, отпраздновав одну викторию и расписав еще мировую. Перед этим же коллектив уступил в восьми из девяти предыдущих матчей в рамках Бундеслиги при одной ничьей. Причем шесть из восьми фиаско за этот промежуток времени были с разнице в два и более мячей.

Статистика для ставок

«Майнц» выиграл у «Бохума» в трех из четырех предыдущих очных игр при одной мировой

У «Майнца» дома в текущем розыгрыше Бундеслиги три виктории, три фиаско и две ничьи

«Бохум» в гостях в этом чемпионате проиграл семь игр из восьми и раз сыграл вничью

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Майнц» — 1.63, победа «Бохум» — 5.71, ничья — 4.43.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.75 и 2.14 соответственно.

Прогноз: В данном противостоянии прогнозируем, что «Майнц» при своих зрителях сможет одолеть удобный для себя «Бохум», пробив при этом фору в -1.

Рекомендуемая ставка: победа «Майнц» с форой (-1) за 1.96.

Прогноз: Однако ждем, что аутсайдер просто так не подарит три очка «карнавальщикам» и сможет распечатать их ворота.

Ставка: обе забьют за 1.83.