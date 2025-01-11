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    «Майнц» одолеет дома аутсайдера

    «Майнц» — «Бохум». Ставка (к. 1.96) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 11 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Майнц» — «Бохум»
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    «Майнц»
    11 января в 16-м туре немецкой Бундеслиги «Майнц» на своем поле примет «Бохум». Начало встречи запланировано на 17:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Майнц» — «Бохум», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 11 Января 2025 года

    Майнц

  • Майнц
    •  Майнц 17:30 Бохум

    Бохум

  • Бохум
    •

    «Майнц»

    Турнирное положение: Данный коллектив на текущий момент находится на пятой строке в таблице, имея в активе 25 баллов и на два очка отстает от третьей позиции.

    «Майнц» смог выиграть семь встреч из 15 проведенных, а также по четыре раза играл вничью и уступал. Разница мячей составляет 28:20.

    Майнц — Бохум: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Карнавальщики» в прошлом туре, который прошел в конце 2024 года, одолели во Франкфурте «Айнтрахт» со счетом 3:1. А игровым днем ранее они в родных стенах смогли сенсационно выиграть у самой «Баварии» со счетом 2:1.

    Не сыграют: Нападающий Джонатан Буркардт и хавбек Габриэль Видович не помогут своей команде.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Состояние команды: «Майнц» отлично провел свои восемь встреч в рамках чемпионата Германии. За данный период коллектив проиграл лишь раз, уступив в гостях со счетом 3:4 «Вольфсбургу», два раза сыграл вничью и отпраздновал пять викторий, в том числе одолев такие команды, как «Бавария», «Боруссия» Д и «Айнтрахт». И только в одном случае в этом 8-матчевом отрезке команда уходила с поля без забитого мяча.

    «Бохум»

    Турнирное положение: С шестью зачетными пунктами этот коллектив замыкает таблицу Бундеслиги, уступая восемь пунктов безопасной строке.

    «Бохум» выиграл лишь один поединок из 15 проведенных, три раза сыграл вничью и потерпел 11 фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 13:35.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: «Сине-белые» перед уходом на перерыв добыли пока первую и единственную викторию в текущем чемпионате, одолев в родных стенах соседа по турнирке «Хайденхайм» со счетом 2:0. А туром ранее они расписали в Берлине мировую с «Унионом» — 1:1.

    Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

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    Состояние команды: «Бохум» неплохо провел свои два заключительных поединка в 2024 году, набрав в них четыре очка, отпраздновав одну викторию и расписав еще мировую. Перед этим же коллектив уступил в восьми из девяти предыдущих матчей в рамках Бундеслиги при одной ничьей. Причем шесть из восьми фиаско за этот промежуток времени были с разнице в два и более мячей.

    Статистика для ставок

    • «Майнц» выиграл у «Бохума» в трех из четырех предыдущих очных игр при одной мировой

    • У «Майнца» дома в текущем розыгрыше Бундеслиги три виктории, три фиаско и две ничьи

    • «Бохум» в гостях в этом чемпионате проиграл семь игр из восьми и раз сыграл вничью

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Майнц» — 1.63, победа «Бохум» — 5.71, ничья — 4.43.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.75 и 2.14 соответственно.

    Прогноз: В данном противостоянии прогнозируем, что «Майнц» при своих зрителях сможет одолеть удобный для себя «Бохум», пробив при этом фору в -1.

    Рекомендуемая ставка: победа «Майнц» с форой (-1) за 1.96.

    Прогноз: Однако ждем, что аутсайдер просто так не подарит три очка «карнавальщикам» и сможет распечатать их ворота.

    Ставка: обе забьют за 1.83.

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    «Майнц» — «Бохум»: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 11.01.2025. Прогнозы на футбол. «Майнц» одолеет дома аутсайдера
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