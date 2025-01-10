Райо Вальекано
Сельта
«Райо Вальекано»
Турнирное положение: Мадридская команда с 22 очкам идет на 12 строке. От седьмой позиции она отстает на три балла, а опасную зону опережает на семь пунктов.
«Райо Вальекано» отпраздновал пять викторий в 18 матчах, семь встреч свел вничью и потерпел шесть поражений, разница мячей составляет 20:21.
Райо Вальекано — Сельта: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «Пчелы» начали 2025 год с выездной победы над перволиговым «Ферролем» 3:1 в Кубке Испании. А в чемпионате они свои три предыдущие игры завершили миром, поделив очки с «Реалом» 3:3 дома, а также с «Вильярреалом» и «Бетисом» в гостях по 1:1.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Календарь и таблица испанской Примеры
Состояние команды: «Райо Вальекано» не знает горечи поражений вот уже на протяжении шести игр с учетом всех турниров. За данный период мадридцы отпраздновали три виктории и трижды играли вничью. Непосредственно в Примере за это время они отметились одной минимальной викторией и три поединка завершили вничью. А вот до этого «великаны» проиграли три встречи кряду и каждый раз в чемпионате. Забивная же серия команды состоит на текущий момент из семи игр.
«Сельта»
Турнирное положение: Клуб из города Виго с 24 зачетными пунктами разместился на одну строку выше в таблице, чем предстоящий противник.
«Сельта» семь матчей выиграла, трижды играла вничью и потерпела восемь поражений, забила 27 мячей, а пропустила на гол больше.
Последние матчи: «Кельты» также в начале нового года играли в Кубке Испании, обыграв там в Сантандере «Расинг» из Сегунды со счетом 3:2. А в чемпионате страны они в двух предыдущих поединках уступили в гостях со счетом 0:1 «Севильи» и на своем поле одолели 2:0 «Реал Сосьедад».
Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.
Состояние команды: «Сельта» весьма неплохо провела свои пять предыдущих игр во всех турнирах, выиграв четыре из них при одном фиаско. Однако в данном отрезке две виктории пришлись на матчи Кубка страны. Всего же за десять предыдущих матчей в различных соревнованиях «небесно-голубые» проиграли только два поединка, но оба раза в чемпионате. Еще за это время они расписали две мировые и добились шести викторий, три из которых пришлись на игры Примеры.
Статистика для ставок
- Пять из семи предыдущих игр этих команд завершились вничью
- «Райо» не может обыграть «Сельту» вот уже на протяжении семи встреч, но проиграв две из них
- Пять из шести минувших очных матчей этих команд принесли низы
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Райо Вальекано» — 2.75, победа «Сельты» — 2.80, ничья — 3.15.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.30 и 1.65 соответственно.
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Прогноз: Очная статистика предыдущих встреч данных команд указывает на очень низовой исход. Так что с большой долей вероятности обе команды в этом поединке результативностью не порадуют.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2,0 за 2.22.
Прогноз: И также статистика очных противостояний данных команд указывает на мировую, которая была в пяти из семи предыдущих встреч этих команд.
Ставка: ничья за 3.15.