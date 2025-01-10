10 января в 19-м туре испанской Примеры мадридский «Райо Вальекано» на своем поле примет «Сельту» из Виго. Начало поединка запланировано на 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Сельта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Райо Вальекано»

Турнирное положение: Мадридская команда с 22 очкам идет на 12 строке. От седьмой позиции она отстает на три балла, а опасную зону опережает на семь пунктов.

«Райо Вальекано» отпраздновал пять викторий в 18 матчах, семь встреч свел вничью и потерпел шесть поражений, разница мячей составляет 20:21.

Последние матчи: «Пчелы» начали 2025 год с выездной победы над перволиговым «Ферролем» 3:1 в Кубке Испании. А в чемпионате они свои три предыдущие игры завершили миром, поделив очки с «Реалом» 3:3 дома, а также с «Вильярреалом» и «Бетисом» в гостях по 1:1.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: «Райо Вальекано» не знает горечи поражений вот уже на протяжении шести игр с учетом всех турниров. За данный период мадридцы отпраздновали три виктории и трижды играли вничью. Непосредственно в Примере за это время они отметились одной минимальной викторией и три поединка завершили вничью. А вот до этого «великаны» проиграли три встречи кряду и каждый раз в чемпионате. Забивная же серия команды состоит на текущий момент из семи игр.

«Сельта»

Турнирное положение: Клуб из города Виго с 24 зачетными пунктами разместился на одну строку выше в таблице, чем предстоящий противник.

«Сельта» семь матчей выиграла, трижды играла вничью и потерпела восемь поражений, забила 27 мячей, а пропустила на гол больше.

Последние матчи: «Кельты» также в начале нового года играли в Кубке Испании, обыграв там в Сантандере «Расинг» из Сегунды со счетом 3:2. А в чемпионате страны они в двух предыдущих поединках уступили в гостях со счетом 0:1 «Севильи» и на своем поле одолели 2:0 «Реал Сосьедад».

Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

Состояние команды: «Сельта» весьма неплохо провела свои пять предыдущих игр во всех турнирах, выиграв четыре из них при одном фиаско. Однако в данном отрезке две виктории пришлись на матчи Кубка страны. Всего же за десять предыдущих матчей в различных соревнованиях «небесно-голубые» проиграли только два поединка, но оба раза в чемпионате. Еще за это время они расписали две мировые и добились шести викторий, три из которых пришлись на игры Примеры.

Статистика для ставок

Пять из семи предыдущих игр этих команд завершились вничью

«Райо» не может обыграть «Сельту» вот уже на протяжении семи встреч, но проиграв две из них

Пять из шести минувших очных матчей этих команд принесли низы

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Райо Вальекано» — 2.75, победа «Сельты» — 2.80, ничья — 3.15.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.30 и 1.65 соответственно.

Прогноз: Очная статистика предыдущих встреч данных команд указывает на очень низовой исход. Так что с большой долей вероятности обе команды в этом поединке результативностью не порадуют.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2,0 за 2.22.

Прогноз: И также статистика очных противостояний данных команд указывает на мировую, которая была в пяти из семи предыдущих встреч этих команд.

Ставка: ничья за 3.15.