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    Статистика указывает на мировой исход

    «Райо Вальекано» — «Сельта». Ставка (к. 2.22) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 10 января 2025 года

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    «Райо Вальекано»
    10 января в 19-м туре испанской Примеры мадридский «Райо Вальекано» на своем поле примет «Сельту» из Виго. Начало поединка запланировано на 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Сельта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 10 Января 2025 года

    Райо Вальекано

  • Мадрид
    •  Райо Вальекано 23:00 Сельта

    Сельта

  • Виго
    •

    «Райо Вальекано»

    Турнирное положение: Мадридская команда с 22 очкам идет на 12 строке. От седьмой позиции она отстает на три балла, а опасную зону опережает на семь пунктов.

    «Райо Вальекано» отпраздновал пять викторий в 18 матчах, семь встреч свел вничью и потерпел шесть поражений, разница мячей составляет 20:21.

    Райо Вальекано — Сельта: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Пчелы» начали 2025 год с выездной победы над перволиговым «Ферролем» 3:1 в Кубке Испании. А в чемпионате они свои три предыдущие игры завершили миром, поделив очки с «Реалом» 3:3 дома, а также с «Вильярреалом» и «Бетисом» в гостях по 1:1.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: «Райо Вальекано» не знает горечи поражений вот уже на протяжении шести игр с учетом всех турниров. За данный период мадридцы отпраздновали три виктории и трижды играли вничью. Непосредственно в Примере за это время они отметились одной минимальной викторией и три поединка завершили вничью. А вот до этого «великаны» проиграли три встречи кряду и каждый раз в чемпионате. Забивная же серия команды состоит на текущий момент из семи игр.

    «Сельта»

    Турнирное положение: Клуб из города Виго с 24 зачетными пунктами разместился на одну строку выше в таблице, чем предстоящий противник.

    «Сельта» семь матчей выиграла, трижды играла вничью и потерпела восемь поражений, забила 27 мячей, а пропустила на гол больше.

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    • Последние матчи: «Кельты» также в начале нового года играли в Кубке Испании, обыграв там в Сантандере «Расинг» из Сегунды со счетом 3:2. А в чемпионате страны они в двух предыдущих поединках уступили в гостях со счетом 0:1 «Севильи» и на своем поле одолели 2:0 «Реал Сосьедад».

    Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

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    Состояние команды: «Сельта» весьма неплохо провела свои пять предыдущих игр во всех турнирах, выиграв четыре из них при одном фиаско. Однако в данном отрезке две виктории пришлись на матчи Кубка страны. Всего же за десять предыдущих матчей в различных соревнованиях «небесно-голубые» проиграли только два поединка, но оба раза в чемпионате. Еще за это время они расписали две мировые и добились шести викторий, три из которых пришлись на игры Примеры.

    Статистика для ставок

    • Пять из семи предыдущих игр этих команд завершились вничью

    • «Райо» не может обыграть «Сельту» вот уже на протяжении семи встреч, но проиграв две из них

    • Пять из шести минувших очных матчей этих команд принесли низы

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Райо Вальекано» — 2.75, победа «Сельты» — 2.80, ничья — 3.15.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.30 и 1.65 соответственно.

    Прогноз: Очная статистика предыдущих встреч данных команд указывает на очень низовой исход. Так что с большой долей вероятности обе команды в этом поединке результативностью не порадуют.

    Рекомендуемая ставка: ТМ 2,0 за 2.22.

    Прогноз: И также статистика очных противостояний данных команд указывает на мировую, которая была в пяти из семи предыдущих встреч этих команд.

    Ставка: ничья за 3.15.

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