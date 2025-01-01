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    «Мельбурн Виктори» ждет разочарование

    «Окленд» — «Мельбурн Виктори». Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, чемпионат Австралии, 1 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Окленд» — «Мельбурн Виктори»
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    «Мельбурн Виктори»
    1 января в 11-м туре чемпионата Австралии по футболу сыграют «Окленд» и «Мельбурн Виктори». Начало игры — в 07:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Окленд» — «Мельбурн Виктори», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Австралия. А-лига 01 Января 2025 года

    Auckland FC

  • Австралия. А-лига
    •  Auckland FC 07:00 Мельбурн Виктори

    Мельбурн Виктори

  • Мельбурн
    •

    «Окленд»

    Турнирное положение: Эта команда бьется за чемпионский титул. Ныне она пребывает на 1 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Окленд» в 9 матчах набрал 22 зачетных балла. А вот средняя результативность команды чуточку не достигает 2 голов за матч.

    Auckland FC — Мельбурн Виктори: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем последнем поединке команда сумела разжиться тремя очками. «Централ Кост Маринерс» был разгромлен (4:1).

    При этом «Окленд» до того уступил «Вестерн Юнайтед» (0:4). А вот немногим ранее команда расписала мировую с «Мельбурн Сити» (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 10 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Даниэль Халл, Кэмерон Ховисон — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Окленд» весьма прилично обороняется. В 9 поединках чемпионата команда пропустила 8 раз.

    В поединке с «Мельбурн Виктори» команда явно будет активно атаковать. «Окленд» на 4 очка опережает ближайшего преследователя, и точно постарается сохранить столь комфортный гандикап.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Вот только лидеру нужно срочно прибавлять в плане реализации.

    «Мельбурн Виктори»

    Турнирное положение: «Мельбурн Виктори» проводит относительно продуктивный сезон. Команда на данный момент находится на 3 месте турнирной таблицы.

    Причем «Мельбурн Виктори» имеет весьма надежные тылы. В 9 поединках чемпионата Австралии команда пропустила в свои ворота 8 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. Встреча с «Сиднеем» завершилась зычной коллизией (0:3).

    При этом до того команда не сумела обыграть «Мельбурн Сити» (1:1). Зато встреча с «Перт Глори» завершилась уверенной викторией (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Мельбурн Виктори» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Мельбурн Виктори» борется за лидерство в чемпионате. Вот только реализация явно прихрамывает: всего 13 забитых мячей в 9 поединках.

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    Причем «Мельбурн Виктори» не побеждает 2 матча кряду. Вот только голы даются команде с какой-то невообразимой натугой.

    Отставание от лидера составляет 5 очков. Так что в случае виктории «большое V» имеет все шансы приблизиться к нему.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут активны в атаке. Да и оборонительные тылы команды выглядят весьма монолитно.

    Статистика для ставок

    • И те, и другие пропускают реже всех в лиге — всего 8 мячей в 9 поединках

    • «Мельбурн Виктори» не побеждал в 2 своих последних матчах

    • «Мельбурн Виктори» в среднем забивает чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Окленд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно сходными коэффициентами — 1.90 и 1.95.

    Прогноз: «Мельбурн Виктори» имеет заметные сложности с реализацией, да и не блещет стабильностью результатов.

    Номинальные хозяева явно будут действовать активно, плюс в последних матчах команда несколько прибавила.

    Ставка: Победа «Окленда» за 2.38.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.50

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    «Окленд» — «Мельбурн Виктори»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 01.01.2025. Прогнозы на футбол. «Мельбурн Виктори» ждет разочарование
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