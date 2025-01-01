1 января в 11-м туре чемпионата Австралии по футболу сыграют «Окленд» и «Мельбурн Виктори». Начало игры — в 07:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Окленд» — «Мельбурн Виктори», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Окленд»

Турнирное положение: Эта команда бьется за чемпионский титул. Ныне она пребывает на 1 строчке турнирной таблицы.

При этом «Окленд» в 9 матчах набрал 22 зачетных балла. А вот средняя результативность команды чуточку не достигает 2 голов за матч.

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Последние матчи: в своем последнем поединке команда сумела разжиться тремя очками. «Централ Кост Маринерс» был разгромлен (4:1).

При этом «Окленд» до того уступил «Вестерн Юнайтед» (0:4). А вот немногим ранее команда расписала мировую с «Мельбурн Сити» (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 10 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Даниэль Халл, Кэмерон Ховисон — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Окленд» весьма прилично обороняется. В 9 поединках чемпионата команда пропустила 8 раз.

В поединке с «Мельбурн Виктори» команда явно будет активно атаковать. «Окленд» на 4 очка опережает ближайшего преследователя, и точно постарается сохранить столь комфортный гандикап.

Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Вот только лидеру нужно срочно прибавлять в плане реализации.

«Мельбурн Виктори»

Турнирное положение: «Мельбурн Виктори» проводит относительно продуктивный сезон. Команда на данный момент находится на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Мельбурн Виктори» имеет весьма надежные тылы. В 9 поединках чемпионата Австралии команда пропустила в свои ворота 8 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. Встреча с «Сиднеем» завершилась зычной коллизией (0:3).

При этом до того команда не сумела обыграть «Мельбурн Сити» (1:1). Зато встреча с «Перт Глори» завершилась уверенной викторией (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Мельбурн Виктори» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Мельбурн Виктори» борется за лидерство в чемпионате. Вот только реализация явно прихрамывает: всего 13 забитых мячей в 9 поединках.

Причем «Мельбурн Виктори» не побеждает 2 матча кряду. Вот только голы даются команде с какой-то невообразимой натугой.

Отставание от лидера составляет 5 очков. Так что в случае виктории «большое V» имеет все шансы приблизиться к нему.

Нет сомнений, что номинальные гости будут активны в атаке. Да и оборонительные тылы команды выглядят весьма монолитно.

Статистика для ставок

И те, и другие пропускают реже всех в лиге — всего 8 мячей в 9 поединках

«Мельбурн Виктори» не побеждал в 2 своих последних матчах

«Мельбурн Виктори» в среднем забивает чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Окленд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно сходными коэффициентами — 1.90 и 1.95.

Прогноз: «Мельбурн Виктори» имеет заметные сложности с реализацией, да и не блещет стабильностью результатов.

Номинальные хозяева явно будут действовать активно, плюс в последних матчах команда несколько прибавила.

Ставка: Победа «Окленда» за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.50