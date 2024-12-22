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    Нас ожидает матч равных команд

    «Вест Бромвич» — «Бристоль Сити». Ставка (к. 1.80) и прогноз на аглийский Чемпионшип 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Бромвич» — «Бристоль Сити»
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    Скотт Твайн — лидер «Бристоль Сити»
    22 декабря в 22-м туре английского Чемпионшипа сыграют «Вест Бромвич» и «Бристоль Сити». Начало встречи — 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Вест Бромвич» — «Бристоль Сити», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 22 Декабря 2024 года

    Вест Бромвич

  • Вест Бромвич
    •  Вест Бромвич 18:00 Бристоль Сити

    Бристоль Сити

  • Бристоль
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    «Вест Бромвич»

    Турнирное положение: сейчас «Вест Бромвич» идет 8-м с 32 очками в таблице Чемпионшипа.

    Последние матчи: в 21-м туре команда Карлоса Корберана уступила в гостях «Уотфорду» со счетом 1:2. Игра была равной, но соперник смог использовать оба своих момента, к началу второго тайма ведя с разницей в два мяча. «Вест Бромвич» забил единственный на 65-й минуте после удара Моламби.

    Вест Бромвич — Бристоль Сити: коэффициенты букмекеров

    Ранее была победа дома над «Ковентри» (2:0) и ничья с «Шеффилд Юнайтед» (2:2).

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    • Не сыграют: потерь в составе нет.

    Состояние команды: по составу «Вест Бромвич» занимает свое место в середине турнирной таблицы и при некоторых раскладах может ввязаться в борьбу за место в плей-офф и выход в АПЛ. Испанец Корберан работает тут уже больше двух лет, смог привить команде прагматичный и рациональный футбол, чему свидетельство всего 16 пропущенных мячей.

    «Бристоль Сити»

    Турнирное положение: пока «Бристоль Сити» идет на 11-м месте в таблице Чемпионшипа с 27 очками.

    Последние матчи: в предыдущей игре команда на своем поле сыграла вничью с «КПР» (1:1). «Бристоль Сити» первым открыл счет на 60-й минуте после точного удара Скотта Твайна, но соперник смог отыграться уже через пять минут. В целом «Бристоль Сити» играл намного лучше и должен был брать три очка, «КПР» же фактически реализовал свой единственный момент.

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    До этого была ничья с «Сандерлендом» (1:1) и поражение в гостях от «Портсмута» (0:3).

    Не сыграют: травмированы — Таннер и Джо Уильямс.

    Состояние команды: для молодого тренера Лайама Мэннига (39 лет) это второй полноценный сезон работы с клубом и пока у него все неплохо получается. Команда показывает интересный атакующий футбол, здесь много интересных футболистов, которые способны дорасти до АПЛ, а средний возраст футболистов чуть ли не самый низкий в Чемпионшипе.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне «Вест Бромвич» выиграл дома (2:0)

    • Матч в Бристоле завершился ничейным исходом (0:0)

    • В позапрошлом сезоне обе команды выиграли с одинаковым счетом 2:0 свой матч в гостях, также была победа «Бристоль Сити» в Кубке Англии (3:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Вест Бромвича» дают 2,05, а на «Бристоль Сити» — 3,80, ничью букмекеры оценивают в 3,40.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,72, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,13.

    Прогноз: на текущий момент «Бристоль Сити» ничем не уступает «Вест Бромвичу» и вряд ли должен уступить в этой встрече. В составе гостей очень много индивидуально сильных футболистов (Твайн, Найт, Макналли), хозяев же в основном берут свое слаженной и организованной командной игрой.

    Основная ставка: «Бристоль Сити» не проиграет за 1,80.

    Прогноз: также можно рискнуть и заиграть ничейный исход, сейчас это команды примерно одного уровня.

    Дополнительная ставка: ничья за 3,40.

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