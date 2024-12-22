22 декабря в 18-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Леганес» и «Вильярреал». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Леганес» — «Вильярреал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Леганес»

Турнирное положение: «Пепинерос» привычно сражаются за выживание. На текущий момент команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

При этом «Леганес» в 17 матчах настрелял всего 15 мячей в ворота соперников. А вот в собственные ворота команда пропустила 23 раза.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела взять три очка. «Пепинерос» сенсационно одолели «Барселону» (1:0).

А вот до того «Леганес» уступил «Реал Сосьедаду» (0:3). При этом несколько ранее команда прошла в следующий раунд Кубка Испании, в серии пенальти одолев «СД Эстепону».

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках ее игроки отличились 4 мячами при 9 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Пепинерос» лишь на 3 очка опережают опасную зону. Да и результаты команды явно не назовешь стабильными.

Поединки с «Вильярреалом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Леганес» победил 1 раз при 4 коллизиях.

Нет сомнений, что в этом матче номинальные хозяева будут стараться зацепиться за очки. «Пепинерос» в последней очной встрече четырехлетней давности переиграли «субмарину».

«Вильярреал»

Турнирное положение: «Жёлтая субмарина» в нынешнем сезоне сражается за попадание в топ-5. На данный момент команда находится как раз на 5 месте турнирной таблицы Примеры.

При этом «Вильярреал» в 17 матчах настрелял 29 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 28 раз.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла один балл. «Жёлтая субмарина» расписала мировую с «Райо Вальекано» (1:1).

До того команда досадным образом уступила «Бетису» (1:2). А вот чуть раньше «жёлтая субмарина» пала под натиском «Атлетика» (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Вильярреал» добыл всего 2 паритета. В этих поединках игроки команды забили 4 мячей при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Жёлтая субмарина» нынче пребывает в заметном кризисе. Да и безвыигрышная серия составляет уже 6 матчей.

При этом «Вильярреал» в среднем забивает реже 2 голов за матч. А вот тылы команды и близко нельзя назвать надежными.

«Жёлтая субмарина» в последнее время теряет очки на каждом шагу. Зато привычно эффективен Айосе Перес, отличившийся 8 голами в Примере.

Очевидно, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Пора бы «субмарине» наконец-то возвращаться на победную дорогу.

Статистика для ставок

«Леганес» в среднем забивает реже гола за матч

«Вильярреал» не выигрывал в 6 своих последних поединках

Обе команды в среднем пропускают реже 2 голов за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.02 и 1.88.

Прогноз: «Вильярреал» намерен вернуться на победный путь, так что наверняка начнет поединок с острых атак.

«Жёлтая субмарина» выглядит монолитнее соперника, и при всех своих проблемах должна брать три очка.

Ставка: Победа «Вильярреала» в 1 тайме за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.02