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    «Интернасьонал» отстрочит чемпионство «Ботафого»?

    «Интернасьонал» — «Ботафого». Ставка (к. 2.43) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 5 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Интернасьонал» — «Ботафого»
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    «Интернасьонал»
    5 декабря в 37-м туре бразильской Серии А «Интернасьонал» на своем поле сыграет против «Ботафого». Начало поединка запланировано на 03:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Интернасьонал» — «Ботафого», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 05 Декабря 2024 года

    Интернасьонал

  • Бразилия. Серия А
    •  Интернасьонал 03:30 Ботафого

    Ботафого

  • Бразилия. Серия А
    •

    «Интернасьонал»

    Турнирное положение: Клуб из города Порту-Алегри за два тура до финиша чемпионата с 65 очками идет четвертым и в лучшем случае сможет финишировать на второй строке, а опустится может на одну позицию.

    «Интернасьонал» выиграл 18 встреч из 36 проведенных, 11 раз сыграл вничью и потерпел семь фиаско, разница мячей составляет 53:32.

    Последние матчи: «Колорадос» в прошлом туре первенства страны потерпели гостевое фиаско от «Фламенго» со счетом 2:3, прервав тем самым свою 21-матчевую серию без поражений в рамках бразильской Серии А.

    Не сыграют: Иван, Тиаго Майо и Маркадо не сыграют в этом поединке.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Как упоминалось выше, «Интернасьонал» уступил в своем последнем сыгранном матче. И этой неудачей коллектив прервал 21-матчевую серию без поражений в рамках чемпионата Бразилии. В этот период команда расписала четыре мировых результата и добилась 17 викторий. И перед проигрышем она отпраздновала четыре виктории кряду И еще отметим, что за минувшие 22 игры клуб не забивал лишь в одном случае.

    «Ботафого»

    Турнирное положение: Коллектив из Рио-де-Жанейро за два тура до финиша чемпионата с 73 очками лидирует, опережая вторую строку на три пункта.

    «Ботафого» отпраздновал 21 викторию в 36 поединках, десять встреч свел миром и пять раз уступил, разница забитых и пропущенных составляет 56:28.

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  • Вчера

    • Последние матчи: «Победоносные» на прошедших выходных смогли добиться высшего успеха в своей истории — выиграли Кубок Либертадорес, одолев в финале турнира соотечественников из «Атлетико Минейро» со счетом 3:1, играя со второй минуты в меньшинстве. А в последней встрече Серии А они в гостях с таким же результатом переиграли главного конкурента за золото — «Палмейрас».

    Не сыграют: Рафаэль пропустит эту встречу.

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    Состояние команды: «Ботафого» сейчас имеет 6-матчевую беспроигрышную серию, в которой расписал три мировых исхода и добился трех викторий. Уступили же «черно-белые» только раз за минувшие 21 игру с учетом всех турниров, проиграв в Уругвае «Пеньяролю» 1:3 в ответном матче 1/2 финала КЛ, после домашней виктории 5:0. А в рамках чемпионата Бразилии команда последний раз уходила поверженной аж в августе этого года.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Ботафого» дома обыграл предстоящего соперника со счетом 1:0

    • Дома «Интернасьонал» выиграл у «Ботафого» в четырех из пяти предыдущих игр при одном фиаско

    • Четыре из шести предыдущих очных противостояний данных команд принесли голы в обе стороны и верховой тотал

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ботафого» — 2.62, победа «Интернасьонал» — 2.81, ничья — 3.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.10 и 1.80 соответственно.

    Прогноз: Исходя из встреч очной статистики данных команд, которая зачастую приносит верхи и обмен голами, то и на этот раз поставим именно на такой исход.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 + обе забьют за 2.43.

    Прогноз: И также еще здесь рискнем поставить с 0 форой на «Интернасьональ», ведь он неплохо играет дома против «Ботафого», который к тому же будет после трудного финального матча КЛ.

    Ставка: победа «Интернасьоналя» с форой 0 за 2.00.

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    «Интернасьонал» — «Ботафого»: прогноз, ставка (2.43), статистика, коэффициенты матча 05.12.2024. Прогнозы на футбол. «Интернасьонал» отстрочит чемпионство «Ботафого»?
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