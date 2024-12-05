5 декабря в 37-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Крисиума» и «Фламенго». Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Крисиума» — «Фламенго», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Крисиума»

Турнирное положение: «Крисиума» отчаянно сражается за выживание. На данный момент команда занимает 17 место в турнирной таблице.

При этом «Крисиума» на 2 очка отстает от спасительной 16 позиции. А вот забить команде удалось 41 раз в 36 поединках чемпионата.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла взять очки. «Крисиума» уступила «Коринтиансу» (2:4).

При этом «Крисиума» до того не смогла переиграть «Флуминенсе» (0:0). А вот поединок с «Виторией» завершился минимальным поражением.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В этих поединках ее игроки забили 3 мяча при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Крисиума» не может победить уже 2 месяца. Причем до последнего матча команда не забивала 2 тура кряду.

Матчи с «Фламенго» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Крисиума» уступила 4 раза при одном паритете.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Команде нужно исключительно побеждать, при этом ожидая осечек от конкурентов.

«Фламенго»

Турнирное положение: «Фламенго» уже не претендует на чемпионский титул. За 2 тура до финиша команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Фламенго» на 4 очка отстает от идущего вторым «Палмейраса». Вот только пропускает команда немало: 40 мячей в 36 матчах.

Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три зачетных пункта. «Фламенго» переиграл «Интернасьонал» (3:2).

Чуть раньше команда расписала мировую с «Форталезой» (0:0). А вот поединок с «Куябой» завершился трудной викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Фламенго» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: Эвертон, Педро, Матиас Винья — травмированы.

Состояние команды: «Фламенго» не проигрывал с середины октября. Да и математические шансы на подъем в дуэт лидеров еще имеются.

К слову, «Фламенго» забивает в среднем менее 2 голов за матч. Плюс команде важно в двух последних турах сыграть не хуже «Интернасьоналя» и «Форталезы».

При этом в кадровом плане у команды нынче относительно позитивная ситуация. Да и «Крисиуме» она не проигрывает уже 21 год.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Обыгрывать столь скромного оппонента команда просто обязана при любой диспозиции.

Статистика для ставок

«Крисиума» в среднем забивает чуть чаще гола за матч

«Крисиума» не побеждает уже 2 месяца

«Фламенго» уже 21 год не проигрывает «Крисиуме»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фламенго» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма похожими коэффициентами — 1.98 и 1.92.

Прогноз: «Крисиума» максимально мотивирована сохранить место в элитном дивизионе, однако соперник смотрится выгоднее.

«Фламенго» весьма неплохо выглядел в последних матчах, плюс еще не потерял турнирную мотивацию.

Ставка: Победа «Фламенго» за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют более трех мячей на двоих.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.40