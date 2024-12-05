ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джамал Хилл против Гловера ТейшейрыКрасиво говорит, но плохо дерется. Джамал Хилл — самый переоцененный полутяж UFC Новак Джокович и Янник СиннерДоминирование Синнера, регресс Медведева и еще 10 событий теннисного сезона Ламин Ямаль и Рафинья«Мальорка» — «Барселона». Онлайн
    Все новости спорта

    «Фламенго» подтолкнёт «Крисиуму» к пропасти

    «Крисиума» — «Фламенго». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 5 декабря 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Крисиума» — «Фламенго»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Фламенго»
    5 декабря в 37-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Крисиума» и «Фламенго». Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Крисиума» — «Фламенго», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Бразилия. Серия А 05 Декабря 2024 года

    Крикума

  • Бразилия. Серия А
    •  Крикума 02:00 Фламенго

    Фламенго

  • Бразилия. Серия А
    •

    «Крисиума»

    Турнирное положение: «Крисиума» отчаянно сражается за выживание. На данный момент команда занимает 17 место в турнирной таблице.

    При этом «Крисиума» на 2 очка отстает от спасительной 16 позиции. А вот забить команде удалось 41 раз в 36 поединках чемпионата.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла взять очки. «Крисиума» уступила «Коринтиансу» (2:4).

    При этом «Крисиума» до того не смогла переиграть «Флуминенсе» (0:0). А вот поединок с «Виторией» завершился минимальным поражением.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В этих поединках ее игроки забили 3 мяча при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Крисиума» не может победить уже 2 месяца. Причем до последнего матча команда не забивала 2 тура кряду.

    Матчи с «Фламенго» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Крисиума» уступила 4 раза при одном паритете.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Команде нужно исключительно побеждать, при этом ожидая осечек от конкурентов.

    «Фламенго»

    Турнирное положение: «Фламенго» уже не претендует на чемпионский титул. За 2 тура до финиша команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

    Причем «Фламенго» на 4 очка отстает от идущего вторым «Палмейраса». Вот только пропускает команда немало: 40 мячей в 36 матчах.

  • Второе дыхание. Давид Де Хеа реанимирует карьеру в «Фиорентине»
  • Испанский голкипер громко напоминает о себе после годичного перерыва
  • Вчера

    • Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три зачетных пункта. «Фламенго» переиграл «Интернасьонал» (3:2).

    Чуть раньше команда расписала мировую с «Форталезой» (0:0). А вот поединок с «Куябой» завершился трудной викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Фламенго» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: Эвертон, Педро, Матиас Винья — травмированы.

    Состояние команды: «Фламенго» не проигрывал с середины октября. Да и математические шансы на подъем в дуэт лидеров еще имеются.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    К слову, «Фламенго» забивает в среднем менее 2 голов за матч. Плюс команде важно в двух последних турах сыграть не хуже «Интернасьоналя» и «Форталезы».

    При этом в кадровом плане у команды нынче относительно позитивная ситуация. Да и «Крисиуме» она не проигрывает уже 21 год.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Обыгрывать столь скромного оппонента команда просто обязана при любой диспозиции.

    Статистика для ставок

    • «Крисиума» в среднем забивает чуть чаще гола за матч

    • «Крисиума» не побеждает уже 2 месяца

    • «Фламенго» уже 21 год не проигрывает «Крисиуме»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фламенго» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма похожими коэффициентами — 1.98 и 1.92.

    Прогноз: «Крисиума» максимально мотивирована сохранить место в элитном дивизионе, однако соперник смотрится выгоднее.

    «Фламенго» весьма неплохо выглядел в последних матчах, плюс еще не потерял турнирную мотивацию.

    Ставка: Победа «Фламенго» за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют более трех мячей на двоих.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.40

    Ещё прогнозы на спорт
    2.49
  • Прогноз на матч Пахтакор — Аль-Айн
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лада — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Ак Барс — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Торпедо — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Бюрель — Наэф
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ян — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Арминия — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Болонья — Монца
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Мальорка — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Бетова — Фрухвиртова
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ипсвич — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бавария — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Вердер — Дармштадт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Милан — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Крисиума» — «Фламенго»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 05.12.2024. Прогнозы на футбол. «Фламенго» подтолкнёт «Крисиуму» к пропасти
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры