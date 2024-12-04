4 декабря в 14 -м туре чемпионата по футболу сыграют «Манчестер Сити» и «Ноттингем Форест». Начало встречи — 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: сейчас команда Пепа Гвардиолы только на пятом месте в АПЛ с 23 очками.

Последние матчи: в 13-м туре «Манчестер Сити» абсолютно по делу уступил «Ливерпулю» со счетом 0:2. С первых минут преимущество соперников было просто подавляющим, а моментов со стороны «горожан» было раз-два и обчелся. Холанна вообще в этой игре не было видно, а Фоден превратился в бледную тень.

Ранее была ничья в ЛЧ против «Фейенорда» (3:3) и разгромное поражение в АПЛ от «Тоттенхэма» (0:4).

Не сыграют: травмированы Родри, Стоунз, Ковачич и Бобб.

Состояние команды: «Манчестер Сити» испытывает глубочайший кризис, все лидеры в ужасной форме, а сам Гвардиола выглядит немного растерянным, ему непривычно столько проигрывать. Также пока нет лидера, который поведет за собой. Де Брейне не готов сейчас играть в основе, он вышел против «Ливерпуля» и запорол отличный момент, который раньше легко реализовал. И вообще сморится тяжелым и постаревшим. Холанн вообще потерялся, а Фоден находится в ментальном кризисе.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: сейчас «Ноттингем Форест» идет шестым в таблице АПЛ с 22 очками.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Последние матчи: в 13-м туре команда Нуну прервала серию из двух поражений кряду, обыграв на своем поле «Ипсвич» (1:0). Единственный мяч в матче забил с пенальти главный бомбардир Крис Вуд. «Лесники» играли лучше и заслуженно взяли три очка.

До этого было поражение от «Арсенала» (0:3) и от «Ньюкасла» (1:3).

Не сыграют: травмированы — Данило и Сангаре.

Состояние команды: в этом сезоне «Ноттингем Форест» играет вышел всяких похвал. Команда очень сбалансирована, летние приобретения хорошо усилили команду, а впереди мощно и результативно выглядит Крис Вуд, который не только царит на «втором этаже», но и здорово прибавил в игре ногами.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне «Ноттингем» проиграл дома (0:2)

Матч в Манчестере завершился с тем же счетом

В прошлом сезоне «Ман Сити» разгромил «НФ» дома со счетом 6:0, а в гостях была ничья (1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Манчестер Сити» дают 1,38, а на «Ноттингем Форест» — 8,40, ничью букмекеры оценивают в 5,50.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,46, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,59.

Прогноз: неожиданно высоко котируют «Манчестер Сити», который находится в ужасной форме. Конечно, рано или поздно он победит, или хотя бы возьмет очко в АПЛ. Но сейчас «горожане» точно не настолько превосходят «Ноттингем» и не должны громить.

Основная ставка: победа «Ноттингема» с форой +1,5 за 1,85.

Прогноз: также можно взять более рисковый вариант, что гости не проиграют. Если другие могут, то чем команда Нуну хуже, она в этом сезоне смотрится просто отлично.

Дополнительная ставка: «Ноттингем» не проиграет за 3,20.