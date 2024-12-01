1 декабря в 21-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Родина» и «Нефтехимик». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Родина» — «Нефтехимик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Родина»

Турнирное положение: Москвичи борются за попадание в стыки. На текущий момент команда занимает 11 место в турнирной таблице.

При этом «Родина» в 20 поединках первенства настреляла 19 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды дала результативный сбой те же 19 раз.

Последние матчи: в минувшем туре команда потерпела коллизию. Москвичи дали бой «Балтике», но в итоге уступили (1:2).

До того команда с минимальным счетом уступила «морякам». А вот поединок с «Чайкой» принес уверенную викторию (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Родина» добыла 1 победу. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Москвичи проиграли в 2 своих последних поединках. При этом отставание от зоны стыков выросло до 10 очков.

Поединки с «Нефтехимиком» для команды традиционно проходят успешно. Из пяти очных встреч «Родина» выиграла 3 раза при 2 поражениях.

Нет сомнений, что москвичи мотивированы завершить осеннюю часть сезона викторией. Ходить в середняках для столь амбициозного клуба — удар по самолюбию.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: Нижнекамцы привычно обитают в группе середняков. Команда находится на 12 месте турнирной таблицы лучшей лиги мира.

Причем «Нефтехимик» не столь ярко действует в плане реализации. В 20 матчах команда настреляла лишь 17 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уступила. Нижнекамцы минимально проиграли «Ротору».

При этом до того команда не дала себя одолеть тульскому «Арсеналу» (2:2). А вот «Балтике» подопечные Кирилла Новикова уступили (1:2).

Вообще, в 5 своих последних поединках «Нефтехимик» добыл 2 ничьих. В этих матчах игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Нижнекамцы испытывают заметные проблемы с реализацией. Команда Новикова не может победить уже без малого два месяца.

При этом «Нефтехимик» лишь на 4 пункта опережает опасную зону. А вот оборона ошибается относительно нечасто — 21 пропущенный мяч.

Нижнекамцы весьма ершисты, вот только стабильности им явно не хватает. За стыки побороться будет сложно, а вот подняться на пару строчек вверх — вполне.

И уж точно номинальные гости будут всеми силами цепляться за очки. Нижнекамцы способны преуспеть в игре вторым номером.

Статистика для ставок

Москвичи проиграли в 2 своих последних поединках

«Нефтехимик» не побеждает без малого 2 месяца

И те, и другие в среднем забивают реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Родина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.93. Ничья оценена в 3.28, а победа оппонента — в скромные 4.14.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.39 и 1.55.

Прогноз: Обе команды явно постараются подняться на пару строчек вверх, и уж точно будут активны в атаке.

Нижнекамцы имеют проблемы с реализацией, да и «Родина» проиграла в двух своих последних поединках.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.39.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники устроят голевой обмен.

Ставка: Обе забьют за 2.11