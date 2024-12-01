ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Рубин»17-й тур РПЛ. Булыкин ждет победу ЦСКА над «Рубином», Кирьяков не видит фаворита в матче «Спартак» — «Краснодар» «Бавария» — ПСЖБлистающий «Ливерпуль», возрождение «Баварии», «ПСЖ» в зоне риска: Итоги 5-го тура Лиги чемпионов Том АспиналлДжонс неспроста избегает Аспиналла. У Англичанина есть все, чтобы сокрушить «Баунса»
    Все новости спорта

    «Майнц» обидит «деревенских»

    «Майнц» — «Хоффенхайм». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Бундеслига, 1 декабря 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на Майнц Прогнозы на Хоффенхайм 1899 Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Майнц» — «Хоффенхайм»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Крамарич
    1 декабря в 12-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Майнц» и «Хоффенхайм». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Майнц» — «Хоффенхайм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 01 Декабря 2024 года

    Майнц

  • Майнц
    •  Майнц 17:30 Хоффенхайм

    Хоффенхайм

  • Хоффенхайм
    •

    «Майнц»

    Турнирное положение: «Майнц» способен избежать борьбы за выживание. По итогам 11 туров чемпионата команда оккупировала 8 строчку турнирной таблицы.

    При этом «Майнц» неплохо атакует, отличившись 18 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 14 раз.

    Майнц — Хоффенхайм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Майнц» разгромил слабенький «Хольштайн» (3:0).

    До того команда уверенно переиграла «Боруссию» Д (3:1). При этом чуть ранее она расписала паритет с «Фрайбургом» (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Майнц» забил 7 мячей при 6 пропущенных в собственные ворота.

    Не сыграют: Джонатан Буркардт — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: «Майнц» победил в 2 своих последних матчах. А вот отставание от зоны еврокубков ныне минимальное.

    Матчи против «деревенских» для команды исторически складываются удачно. В четырех очных поединках «Майнц» выиграл 2 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены продолжить свой победный сериал. Да и «Хоффенхайму» команда не проигрывает уже 2 года.

    «Хоффенхайм»

    Турнирное положение: «Деревенские» в текущем чемпионате выступают явно ниже ожиданий. Ныне команда находится на 13 месте турнирной таблицы Бундеслиги.

    Причем «Хоффенхайм» в 11 матчах настрелял 17 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 22 раза.

  • Игры разума. Почему футбольные тренеры лгут о травмах игроков — и имеет ли это значение?
  • Многие болельщики и журналисты предпочли бы, чтобы тренеры полностью раскрывали информацию о доступности игроков, но этого не будет никогда
  • 27/11/2024

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разгромно уступила. «Деревенские» были биты крепкой «Брагой» (0:3).

    До того команда в перестрелке расправилась с «РБ Лейпцигом» (4:3). А вот встреча с «Аугсбургом» завершилась сухой мировой.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Хоффенхайм» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 10 пропущенных.

    Не сыграют: Мариус Бюльтер, Флориан Гриллитч — травмированы.

    Состояние команды: «деревенские» намерены отдалиться от опасной зоны. Вот только гандикап от нее нынче измеряется 2 очками.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    При этом «Хоффенхайм» в среднем пропускает аккурат 2 гола за матч. А вот забивает команда в среднем менее двух раз за матч.

    «Деревенские» имеют весьма качественный подбор игроков. Да и Андрей Крамарич способен в одиночку решить эпизод!

    Безусловно, номинальные гости будут активно атаковать. Опытный Крамарич пока отличился всего 5 мячами в чемпионате, и уж точно мотивирован вытащить свою команду из сложной турнирной ситуации.

    Статистика для ставок

    • «Майнц» победил в 2 своих последних матчах

    • «Хоффенхайм» в среднем пропускает 2 гола за матч

    • «Деревенские» уже 2 года не обыгрывают «Майнц»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Майнц» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

    Прогноз: Номинальные хозяева сражаются за зону еврокубков, плюс явно намерены добыть третью победу кряду.

    «Майнц» уж точно будет активно атаковать, да и забивать в составе команды есть кому.

    Ставка: Победа «Майнца» за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировую.

    Ставка: Ничья за 3.40

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Адмирал — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 10:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Енисей — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 10:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Амур — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 10:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сокол — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Джумхур — Кориа
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Акрон — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Черноморец Нв — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  3.35
  • Прогноз на матч Автомобилист — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Барселона — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч ЦСКА — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Унион — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Фрайбург — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Вердер — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Майнц» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 01.12.2024. Прогнозы на футбол. «Майнц» обидит «деревенских»
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры