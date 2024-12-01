1 декабря в 12-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Майнц» и «Хоффенхайм». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Майнц» — «Хоффенхайм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Майнц»

Турнирное положение: «Майнц» способен избежать борьбы за выживание. По итогам 11 туров чемпионата команда оккупировала 8 строчку турнирной таблицы.

При этом «Майнц» неплохо атакует, отличившись 18 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 14 раз.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Майнц» разгромил слабенький «Хольштайн» (3:0).

До того команда уверенно переиграла «Боруссию» Д (3:1). При этом чуть ранее она расписала паритет с «Фрайбургом» (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Майнц» забил 7 мячей при 6 пропущенных в собственные ворота.

Не сыграют: Джонатан Буркардт — травмирован.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Майнц» победил в 2 своих последних матчах. А вот отставание от зоны еврокубков ныне минимальное.

Матчи против «деревенских» для команды исторически складываются удачно. В четырех очных поединках «Майнц» выиграл 2 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены продолжить свой победный сериал. Да и «Хоффенхайму» команда не проигрывает уже 2 года.

«Хоффенхайм»

Турнирное положение: «Деревенские» в текущем чемпионате выступают явно ниже ожиданий. Ныне команда находится на 13 месте турнирной таблицы Бундеслиги.

Причем «Хоффенхайм» в 11 матчах настрелял 17 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 22 раза.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разгромно уступила. «Деревенские» были биты крепкой «Брагой» (0:3).

До того команда в перестрелке расправилась с «РБ Лейпцигом» (4:3). А вот встреча с «Аугсбургом» завершилась сухой мировой.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Хоффенхайм» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 10 пропущенных.

Не сыграют: Мариус Бюльтер, Флориан Гриллитч — травмированы.

Состояние команды: «деревенские» намерены отдалиться от опасной зоны. Вот только гандикап от нее нынче измеряется 2 очками.

При этом «Хоффенхайм» в среднем пропускает аккурат 2 гола за матч. А вот забивает команда в среднем менее двух раз за матч.

«Деревенские» имеют весьма качественный подбор игроков. Да и Андрей Крамарич способен в одиночку решить эпизод!

Безусловно, номинальные гости будут активно атаковать. Опытный Крамарич пока отличился всего 5 мячами в чемпионате, и уж точно мотивирован вытащить свою команду из сложной турнирной ситуации.

Статистика для ставок

«Майнц» победил в 2 своих последних матчах

«Хоффенхайм» в среднем пропускает 2 гола за матч

«Деревенские» уже 2 года не обыгрывают «Майнц»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Майнц» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

Прогноз: Номинальные хозяева сражаются за зону еврокубков, плюс явно намерены добыть третью победу кряду.

«Майнц» уж точно будет активно атаковать, да и забивать в составе команды есть кому.

Ставка: Победа «Майнца» за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировую.

Ставка: Ничья за 3.40