ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Рубин»17-й тур РПЛ. Булыкин ждет победу ЦСКА над «Рубином», Кирьяков не видит фаворита в матче «Спартак» — «Краснодар» «Бавария» — ПСЖБлистающий «Ливерпуль», возрождение «Баварии», «ПСЖ» в зоне риска: Итоги 5-го тура Лиги чемпионов Том АспиналлДжонс неспроста избегает Аспиналла. У Англичанина есть все, чтобы сокрушить «Баунса»
    Все новости спорта

    Отдалится ли «Гавр» от зоны вылета?

    «Гавр» — «Анже». Ставка (к. 1.92) и прогноз на футбол, Лига 1, 1 декабря 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Гавр Прогнозы на Анже Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Гавр» — «Анже»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Имад Абделли
    1 декабря в 13-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Гавр» и «Анже». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Гавр» — «Анже», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 01 Декабря 2024 года

    Гавр

  • Франция. Лига 1
    •  Гавр 19:00 Анже

    Анже

  • Франция. Лига 1
    •

    «Гавр»

    Турнирное положение: «Гавр» после 12-ти стартовых туров национального чемпионата Франции находится в нижней половине таблицы на 14-м месте.

    «Гавр» набрал 12 очков и на два балла опережает как зону плей-офф за право остаться в элитном дивизионе (16-я позиция), так и зону вылета.

    Гавр — Анже: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 12-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле уверенно обыграл «Нант» (2:0).

    Ранее в 11-м туре французского первенства коллектив с крупным результатом потерпел поражение, когда в домашних стенах уступил «Реймсу» со счетом 0:3.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Не сыграют: травмированы — Тараллин, Санганте, Логбо, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в девяти последних матчах, которые пришлись на Лигу 1, «Гавр» потерпел семь поражений при двух победах.

    Это говорит о плохой форме коллектива, тем не менее, в поединке против примерно равного ему классом соперника, особенно на своем поле, у него неплохие шансы на успех.

    Абдулайе Туре — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с тремя голами.

    «Анже»

    Турнирное положение: «Анже» после 12-ти стартовых туров национального чемпионата Франции находится в зоне вылета на предпоследней 17-й позиции.

    «Анже» набрал 10 очков и только на один балл отстает от безопасной 15-й строчки, а также лишь по дополнительным показателям уступает зоне плей-офф за право остаться в элите (16-е место).

  • Будущее Салаха: пять возможных сценариев
  • Кажется, Мохамед Салах проводит последний сезон в составе «Ливерпуля»
  • 28/11/2024

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 12-го тура национального первенства клуб на чужом поле потерпел поражение от «Осера» (0:1).

    Перед этим в 11-м туре французского чемпионата коллектив также проиграл — на этот раз в домашних стенах он уступил чемпиону и лидеру ПСЖ с результатом 2:4.

    Не сыграют: травмированны — Ферат, Унтонджи, Шериф, Калумба, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Анже» проиграл после четырех матчей кряду без поражений.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Это говорит о том, что форма коллектива явно идет по нисходящей, что не сулит ему хороших шансов даже на ничью, хотя нынешний соперник примерно соответствует его уровню.

    Имад Абделли — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в семи последних матчах «Гавра» забивала только одна команда

    • в семи из девяти последних матчей «Гавр» проиграл

    • в восьми из 10-ти последних матчей «Анже» забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Гавр» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.05, победа «Анже» — в 3.45.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.20 и 1.67.

    Прогноз: в восьми из 10-ти последних матчей гостей забивали обе команды. Так было и в их шести из 10-ти последних выездных поединков.

    И хотя в семи последних матчах «Гавра» забивала только один из соперников, результативность поединков «Анже», как одного из аутсайдеров, обещает стать решающим фактором.

    Ставка: обе команды забьют за 1.92.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь в двух последних матчах гости проиграли.

    Ставка: «Гавр» победит за 2.30.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Адмирал — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 10:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Енисей — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 10:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Амур — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 10:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сокол — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Джумхур — Кориа
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Акрон — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Черноморец Нв — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  3.35
  • Прогноз на матч Автомобилист — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Барселона — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч ЦСКА — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Унион — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Фрайбург — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Вердер — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Гавр» — «Анже»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 01.12.2024. Прогнозы на футбол. Отдалится ли «Гавр» от зоны вылета?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры