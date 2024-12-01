Гавр
Анже
«Гавр»
Турнирное положение: «Гавр» после 12-ти стартовых туров национального чемпионата Франции находится в нижней половине таблицы на 14-м месте.
«Гавр» набрал 12 очков и на два балла опережает как зону плей-офф за право остаться в элитном дивизионе (16-я позиция), так и зону вылета.
Гавр — Анже: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 12-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле уверенно обыграл «Нант» (2:0).
Ранее в 11-м туре французского первенства коллектив с крупным результатом потерпел поражение, когда в домашних стенах уступил «Реймсу» со счетом 0:3.
Не сыграют: травмированы — Тараллин, Санганте, Логбо, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в девяти последних матчах, которые пришлись на Лигу 1, «Гавр» потерпел семь поражений при двух победах.
Это говорит о плохой форме коллектива, тем не менее, в поединке против примерно равного ему классом соперника, особенно на своем поле, у него неплохие шансы на успех.
Абдулайе Туре — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с тремя голами.
«Анже»
Турнирное положение: «Анже» после 12-ти стартовых туров национального чемпионата Франции находится в зоне вылета на предпоследней 17-й позиции.
«Анже» набрал 10 очков и только на один балл отстает от безопасной 15-й строчки, а также лишь по дополнительным показателям уступает зоне плей-офф за право остаться в элите (16-е место).
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 12-го тура национального первенства клуб на чужом поле потерпел поражение от «Осера» (0:1).
Перед этим в 11-м туре французского чемпионата коллектив также проиграл — на этот раз в домашних стенах он уступил чемпиону и лидеру ПСЖ с результатом 2:4.
Не сыграют: травмированны — Ферат, Унтонджи, Шериф, Калумба, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Анже» проиграл после четырех матчей кряду без поражений.
Это говорит о том, что форма коллектива явно идет по нисходящей, что не сулит ему хороших шансов даже на ничью, хотя нынешний соперник примерно соответствует его уровню.
Имад Абделли — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с тремя голами.
Статистика для ставок
- в семи последних матчах «Гавра» забивала только одна команда
- в семи из девяти последних матчей «Гавр» проиграл
- в восьми из 10-ти последних матчей «Анже» забивали обе команды.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Гавр» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.05, победа «Анже» — в 3.45.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.20 и 1.67.
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Прогноз: в восьми из 10-ти последних матчей гостей забивали обе команды. Так было и в их шести из 10-ти последних выездных поединков.
И хотя в семи последних матчах «Гавра» забивала только один из соперников, результативность поединков «Анже», как одного из аутсайдеров, обещает стать решающим фактором.
Ставка: обе команды забьют за 1.92.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь в двух последних матчах гости проиграли.
Ставка: «Гавр» победит за 2.30.