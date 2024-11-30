ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед СалахБудущее Салаха: пять возможных сценариев Павел Кукуян и игроки «Крыльев Советов»Эффект домино. Коррупционный скандал вспыхнул в РПЛ Бруну Фернандеш«Манчестер Юнайтед» — «Будё-Глимт» 3:2. Онлайн
    Все новости спорта

    «Фрайбург» переиграет «жеребят»

    «Фрайбург» — «Боруссия» М. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Бундеслига, 30 ноября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на Фрайбург Прогнозы на Боруссию М Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Фрайбург» — «Боруссия» М
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Винченцо Грифо
    30 ноября в 12-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Фрайбург» и «Боруссия» М. Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Фрайбург» — «Боруссия» М, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 30 Ноября 2024 года

    Фрайбург

  • Фрайбург
    •  Фрайбург 17:30 Боруссия М

    Боруссия М

  • Мёнхенгладбах
    •

    «Фрайбург»

    Турнирное положение: «Фрайбург» нынче ходит в середняках лиги. По итогам 11 туров чемпионата команда оккупировала 7 строчку турнирной таблицы.

    При этом «Фрайбург» не столь ярко атакует, отличившись всего 13 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 15 раз.

    Фрайбург — Боруссия М: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.983.763.67Бонус€600
    •

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Фрайбург» разгромно уступил «Боруссии» Д (0:4).

    До того команда минимально одолела «Карлсруэ». При этом чуть ранее она сыграла вничью с «Унионом» (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Фрайбург» забил всего 3 мяча при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Эрен Динкчи — травмирован. Джуниор Адаму, Патрик Остерхаге — дисквалифицированы.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: «Фрайбург» не забивал в 3 своих последних матчах Бундеслиги. А вот отставание от еврокубковой 6 позиции измеряется лишь дополнительными показателями.

    Матчи против «жеребят» для команды исторически складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Фрайбург» выиграл 1 раз при 4 ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены разжиться очками. Да и гладбахцам команда не проигрывает уже 3 года.

    «Боруссия» М

    Турнирное положение: «Жеребята» в текущем чемпионате смотрятся неплохо. Ныне команда находится на 6 месте турнирной таблицы Бундеслиги.

    Причем «Боруссия» М в 11 матчах настрелял 17 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 14 раз.

  • Будущее Салаха: пять возможных сценариев
  • Кажется, Мохамед Салах проводит последний сезон в составе «Ливерпуля»
  • Вчера

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла яркую победу. «Жеребята» легко переиграли «Санкт-Паули» (2:0).

    До того команда уверенно расправилась с «Пройссер Мюнстером» (3:1). А вот встреча с «РБ Лейпцигом» завершилась паритетом (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Боруссия» М победила 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Лука Нетц, Флориан Нойхаус, Джо Скалли — травмированы.

    Состояние команды: «Жеребята» намерены побороться за выход в Лигу чемпионов. Да и отставание от топ-4 нынче измеряется 3 очками.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    При этом «Боруссия» М в среднем пропускает без чуть чаще гола за матч. А вот забивает команда в среднем менее двух раз за матч.

    Гладбахцы имеют весьма качественный подбор игроков . Да и несмотря не пустеющий лазарет, «жеребята» нынче выглядят выгодно.

    Безусловно, номинальные гости будут активно атаковать. «Жеребята» в двух своих последних матчах одержали яркие победы.

    Статистика для ставок

    • Обе команды пропускают в среднем чаще гола за матч

    • «Боруссия» М выиграла в 2 своих последних поединках

    • Гладбахцы не обыгрывают «Фрайбург» уже 3 года

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фрайбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.93, а победа оппонента — в скромные 3.67.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.29.

    Прогноз: Номинальные хозяева сражаются за попадание в топ-6, да и давненько не проигрывают «жеребятам».

    «Фрайбург» уж точно будет активно атаковать, да и забивать в составе команды есть кому.

    Ставка: Победа «Фрайбурга» за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.34

    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Коппеянс — Кориа
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.68
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Дамак
  • Футбол
  • Сегодня в 17:40
    •  1.92
  • Прогноз на матч Кава — Семенистая
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бейлек — Жанжан
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Куньлунь — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.58
  • Прогноз на матч Примус — Рабаданов
  • Бои
  • Сегодня в 20:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Шарлотт — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Антальяспор — Сивасспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Балтика — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Филадельфия — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Гольцов — Попов
  • Бои
  • Сегодня в 21:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Херенвен — Валвейк
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Атланта — Кливленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 22:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Фрайбург» — «Боруссия» М: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 30.11.2024. Прогнозы на футбол. «Фрайбург» переиграет «жеребят»
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры