30 ноября в 12-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Фрайбург» и «Боруссия» М. Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Фрайбург» — «Боруссия» М, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Фрайбург»

Турнирное положение: «Фрайбург» нынче ходит в середняках лиги. По итогам 11 туров чемпионата команда оккупировала 7 строчку турнирной таблицы.

При этом «Фрайбург» не столь ярко атакует, отличившись всего 13 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 15 раз.

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Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Фрайбург» разгромно уступил «Боруссии» Д (0:4).

До того команда минимально одолела «Карлсруэ». При этом чуть ранее она сыграла вничью с «Унионом» (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Фрайбург» забил всего 3 мяча при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Эрен Динкчи — травмирован. Джуниор Адаму, Патрик Остерхаге — дисквалифицированы.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Фрайбург» не забивал в 3 своих последних матчах Бундеслиги. А вот отставание от еврокубковой 6 позиции измеряется лишь дополнительными показателями.

Матчи против «жеребят» для команды исторически складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Фрайбург» выиграл 1 раз при 4 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены разжиться очками. Да и гладбахцам команда не проигрывает уже 3 года.

«Боруссия» М

Турнирное положение: «Жеребята» в текущем чемпионате смотрятся неплохо. Ныне команда находится на 6 месте турнирной таблицы Бундеслиги.

Причем «Боруссия» М в 11 матчах настрелял 17 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 14 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла яркую победу. «Жеребята» легко переиграли «Санкт-Паули» (2:0).

До того команда уверенно расправилась с «Пройссер Мюнстером» (3:1). А вот встреча с «РБ Лейпцигом» завершилась паритетом (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Боруссия» М победила 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: Лука Нетц, Флориан Нойхаус, Джо Скалли — травмированы.

Состояние команды: «Жеребята» намерены побороться за выход в Лигу чемпионов. Да и отставание от топ-4 нынче измеряется 3 очками.

При этом «Боруссия» М в среднем пропускает без чуть чаще гола за матч. А вот забивает команда в среднем менее двух раз за матч.

Гладбахцы имеют весьма качественный подбор игроков . Да и несмотря не пустеющий лазарет, «жеребята» нынче выглядят выгодно.

Безусловно, номинальные гости будут активно атаковать. «Жеребята» в двух своих последних матчах одержали яркие победы.

Статистика для ставок

Обе команды пропускают в среднем чаще гола за матч

«Боруссия» М выиграла в 2 своих последних поединках

Гладбахцы не обыгрывают «Фрайбург» уже 3 года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фрайбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.93, а победа оппонента — в скромные 3.67.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.29.

Прогноз: Номинальные хозяева сражаются за попадание в топ-6, да и давненько не проигрывают «жеребятам».

«Фрайбург» уж точно будет активно атаковать, да и забивать в составе команды есть кому.

Ставка: Победа «Фрайбурга» за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.34