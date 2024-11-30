30 ноября в 15-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Эспаньол» и «Сельта». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Эспаньол» — «Сельта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Эспаньол»

Турнирное положение: «Эспаньол» традиционно сражается за выживание в элите. На текущий момент команда находится на 19 месте турнирной таблицы.

При этом «Эспаньол» в 13 матчах отправил всего 12 мячей в ворота соперников. А вот в собственные ворота команда пропустила 26 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла разжиться очками. Встреча с «Жироной» завершилась коллизией (1:4).

А вот до того «Эспаньол» в каталонском дерби уступил «Барселоне» (1:3). Зато несколько раньше команда в Кубке Испании разгромила скромный «Сан Тирсо» (4:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. В этих поединках ее игроки отличились 7 мячами при 13 пропущенных.

Не сыграют: Хосе Грагера — травмирован.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Эспаньол» лишь на 2 очка отстает от спасительной 17 позиции. Вот только забивает команда в среднем менее гола за матч.

Поединки с «Сельтой» для команды традиционно складываются довольно сложно. В 5 последних очных встречах «Эспаньол» добыл 2 виктории при 2 коллизиях.

Нет сомнений, что в этом матче номинальные хозяева будут активно атаковать. «Попугаям» срочно нужны очки, дабы выбраться из зоны вылета.

«Сельта»

Турнирное положение: «Сельта» в нынешнем сезоне осела в группе середняков чемпионата. На данный момент команда находится на 10 месте турнирной таблицы Примеры.

При этом «Сельта» в 14 матчах настрелял всего 22 мяча в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 24 раза.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда разжилась очками. «Сельта» не дала себя обыграть «Барселоне» (2:2).

До того команда расписала мировую с «Бетисом» (2:2). А вот чуть раньше ей удалось минимально одолеть «Хетафе».

Вообще, в 5 своих последних матчах «Сельта» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Сельта» лишь на 4 зачетных балла отстает от зоны еврокубков. А вот старые проблемы с надежностью тылов пока никуда не делись.

При этом «Сельта» имеет не проигрывала в 4 своих последних поединках. Да и атакующая линия команды действует достаточно результативно.

В кадровом плане у команды нынче относительная гармония. Да и аксакал Яго Аспас все еще полезен в созидательном плане.

Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и оппонент ныне переживает крайне сложный период.

Статистика для ставок

«Попугаи» в среднем забивают реже гола за матч

«Сельта» не проигрывала в 4 своих последних поединках

«Эспаньол» проиграл в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сельта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно похожими коэффициентами — 2.05 и 1.85.

Прогноз: «Эспаньол» имеет огромные проблемы в плане создания и реализации голевых моментов.

Номинальные гости нынче выглядят прилично, и явно постараются подтянуться к зоне еврокубков.

Ставка: Победа «Сельты» за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.05