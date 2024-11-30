Эспаньол
Сельта
«Эспаньол»
Турнирное положение: «Эспаньол» традиционно сражается за выживание в элите. На текущий момент команда находится на 19 месте турнирной таблицы.
При этом «Эспаньол» в 13 матчах отправил всего 12 мячей в ворота соперников. А вот в собственные ворота команда пропустила 26 раз.
Эспаньол — Сельта: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла разжиться очками. Встреча с «Жироной» завершилась коллизией (1:4).
А вот до того «Эспаньол» в каталонском дерби уступил «Барселоне» (1:3). Зато несколько раньше команда в Кубке Испании разгромила скромный «Сан Тирсо» (4:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. В этих поединках ее игроки отличились 7 мячами при 13 пропущенных.
Не сыграют: Хосе Грагера — травмирован.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: «Эспаньол» лишь на 2 очка отстает от спасительной 17 позиции. Вот только забивает команда в среднем менее гола за матч.
Поединки с «Сельтой» для команды традиционно складываются довольно сложно. В 5 последних очных встречах «Эспаньол» добыл 2 виктории при 2 коллизиях.
Нет сомнений, что в этом матче номинальные хозяева будут активно атаковать. «Попугаям» срочно нужны очки, дабы выбраться из зоны вылета.
«Сельта»
Турнирное положение: «Сельта» в нынешнем сезоне осела в группе середняков чемпионата. На данный момент команда находится на 10 месте турнирной таблицы Примеры.
При этом «Сельта» в 14 матчах настрелял всего 22 мяча в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 24 раза.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда разжилась очками. «Сельта» не дала себя обыграть «Барселоне» (2:2).
До того команда расписала мировую с «Бетисом» (2:2). А вот чуть раньше ей удалось минимально одолеть «Хетафе».
Вообще, в 5 своих последних матчах «Сельта» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 8 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Сельта» лишь на 4 зачетных балла отстает от зоны еврокубков. А вот старые проблемы с надежностью тылов пока никуда не делись.
При этом «Сельта» имеет не проигрывала в 4 своих последних поединках. Да и атакующая линия команды действует достаточно результативно.
В кадровом плане у команды нынче относительная гармония. Да и аксакал Яго Аспас все еще полезен в созидательном плане.
Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и оппонент ныне переживает крайне сложный период.
Статистика для ставок
- «Попугаи» в среднем забивают реже гола за матч
- «Сельта» не проигрывала в 4 своих последних поединках
- «Эспаньол» проиграл в 2 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сельта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно похожими коэффициентами — 2.05 и 1.85.
- 2.05Мальорка — Валенсия: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.87Брест — Страсбург: прогноз и ставкаЗавтра в 21:00
- 1.75Боруссия Д — Бавария: прогноз и ставкаЗавтра в 20:30
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Прогноз: «Эспаньол» имеет огромные проблемы в плане создания и реализации голевых моментов.
Номинальные гости нынче выглядят прилично, и явно постараются подтянуться к зоне еврокубков.
Ставка: Победа «Сельты» за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.05