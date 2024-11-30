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    Сможет ли «Сельта» общипать «попугаев»?

    «Эспаньол» — «Сельта». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Примера, 30 ноября 2024 года

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    Яго Аспас
    30 ноября в 15-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Эспаньол» и «Сельта». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Эспаньол» — «Сельта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 30 Ноября 2024 года

    Эспаньол

  • Барселона
    •  Эспаньол 20:30 Сельта

    Сельта

  • Виго
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    «Эспаньол»

    Турнирное положение: «Эспаньол» традиционно сражается за выживание в элите. На текущий момент команда находится на 19 месте турнирной таблицы.

    При этом «Эспаньол» в 13 матчах отправил всего 12 мячей в ворота соперников. А вот в собственные ворота команда пропустила 26 раз.

    Эспаньол — Сельта: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла разжиться очками. Встреча с «Жироной» завершилась коллизией (1:4).

    А вот до того «Эспаньол» в каталонском дерби уступил «Барселоне» (1:3). Зато несколько раньше команда в Кубке Испании разгромила скромный «Сан Тирсо» (4:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. В этих поединках ее игроки отличились 7 мячами при 13 пропущенных.

    Не сыграют: Хосе Грагера — травмирован.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: «Эспаньол» лишь на 2 очка отстает от спасительной 17 позиции. Вот только забивает команда в среднем менее гола за матч.

    Поединки с «Сельтой» для команды традиционно складываются довольно сложно. В 5 последних очных встречах «Эспаньол» добыл 2 виктории при 2 коллизиях.

    Нет сомнений, что в этом матче номинальные хозяева будут активно атаковать. «Попугаям» срочно нужны очки, дабы выбраться из зоны вылета.

    «Сельта»

    Турнирное положение: «Сельта» в нынешнем сезоне осела в группе середняков чемпионата. На данный момент команда находится на 10 месте турнирной таблицы Примеры.

    При этом «Сельта» в 14 матчах настрелял всего 22 мяча в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 24 раза.

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    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда разжилась очками. «Сельта» не дала себя обыграть «Барселоне» (2:2).

    До того команда расписала мировую с «Бетисом» (2:2). А вот чуть раньше ей удалось минимально одолеть «Хетафе».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Сельта» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Сельта» лишь на 4 зачетных балла отстает от зоны еврокубков. А вот старые проблемы с надежностью тылов пока никуда не делись.

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    При этом «Сельта» имеет не проигрывала в 4 своих последних поединках. Да и атакующая линия команды действует достаточно результативно.

    В кадровом плане у команды нынче относительная гармония. Да и аксакал Яго Аспас все еще полезен в созидательном плане.

    Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и оппонент ныне переживает крайне сложный период.

    Статистика для ставок

    • «Попугаи» в среднем забивают реже гола за матч

    • «Сельта» не проигрывала в 4 своих последних поединках

    • «Эспаньол» проиграл в 2 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сельта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно похожими коэффициентами — 2.05 и 1.85.

    Прогноз: «Эспаньол» имеет огромные проблемы в плане создания и реализации голевых моментов.

    Номинальные гости нынче выглядят прилично, и явно постараются подтянуться к зоне еврокубков.

    Ставка: Победа «Сельты» за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.05

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    «Эспаньол» — «Сельта»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 30.11.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Сельта» общипать «попугаев»?
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