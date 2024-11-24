24 ноября в 12-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Осер» и «Анже». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Осер» — «Анже», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Осер»

Турнирное положение: «Осер» сражается за попадание в зону еврокубков. На данный момент команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Осер» в 11 матчах настрелял 20 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды результативно ошиблась 19 раз.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда сумела взять три очка. Поединок с «Марселем» завершился яркой победой (3:1).

До того «Осер» учинил разгром «Ренну» (4:0). Плюс несколько ранее команда не дала себя обыграть «Лиону» (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках ее игроки отличились 12 мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: Пол Джоли — травмирован.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: Бургундцы прибавляют от тура к туру. В двух своих последних матчах команда победила.

Поединки с «Анже» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных встречах «Осер» добыл 1 победу при 4 ничьих.

Нет сомнений, что в этом матче номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Обыгрывать аутсайдера бургундцы просто обязаны.

«Анже»

Турнирное положение: Эта команда явно будет сражаться за выживание. На данный момент команда находится на 15 месте турнирной таблицы Лиги 1.

При этом «Анже» лишь по дополнительным показателям опережает зону вылета. А вот в свои ворота команда пропустила уже 20 раз.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда потерпела поражение. Дома она уступила ПСЖ (2:4).

До того команда сенсационно одолела «Монако» (1:0). А вот встреча с «Сент-Этьеном» завершилась яркой викторией (4:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Анже» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 8 пропущенных.

Не сыграют: Зинедин Ферхат — травмирован.

Состояние команды: до последнего поражения от чемпиона «Анже» выиграл дважды кряду. Так что в этом поединке команда тоже не собирается сдаваться!

При этом «Анже» в среднем забивает чуть чаще гола за матч. А вот оборона команда ошибается в среднем почти 2 раза за матч.

В кадровом плане у команды все относительно гладко. Да и в выездных поединках «Анже» не проигрывает уже три месяца.

Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и оппонент имеет проблемы с надежностью обороны.

Статистика для ставок

Бургундцы победили в 2 своих последних поединках

«Анже» уже 9 лет не обыгрывает «Осер»

«Осер» в среднем забивает почти 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Осер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

Прогноз: «Осер» силён в плане реализации, да и оппонент многовато пропускает.

Номинальные хозяева намерены подтянуться к топ-6, да и осенью бургундцы смотрятся выгодно.

Ставка: Победа «Осера» в 1 тайме за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.05