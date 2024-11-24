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    Сподобится ли «Осер» на блицкриг?

    «Осер» — «Анже». Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, Лига 1, 24 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Осер» — «Анже»
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    «Осер»
    24 ноября в 12-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Осер» и «Анже». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Осер» — «Анже», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Осер»

    Турнирное положение: «Осер» сражается за попадание в зону еврокубков. На данный момент команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

    При этом «Осер» в 11 матчах настрелял 20 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды результативно ошиблась 19 раз.

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда сумела взять три очка. Поединок с «Марселем» завершился яркой победой (3:1).

    До того «Осер» учинил разгром «Ренну» (4:0). Плюс несколько ранее команда не дала себя обыграть «Лиону» (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках ее игроки отличились 12 мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: Пол Джоли — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: Бургундцы прибавляют от тура к туру. В двух своих последних матчах команда победила.

    Поединки с «Анже» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных встречах «Осер» добыл 1 победу при 4 ничьих.

    Нет сомнений, что в этом матче номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Обыгрывать аутсайдера бургундцы просто обязаны.

    «Анже»

    Турнирное положение: Эта команда явно будет сражаться за выживание. На данный момент команда находится на 15 месте турнирной таблицы Лиги 1.

    При этом «Анже» лишь по дополнительным показателям опережает зону вылета. А вот в свои ворота команда пропустила уже 20 раз.

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    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда потерпела поражение. Дома она уступила ПСЖ (2:4).

    До того команда сенсационно одолела «Монако» (1:0). А вот встреча с «Сент-Этьеном» завершилась яркой викторией (4:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Анже» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 8 пропущенных.

    Не сыграют: Зинедин Ферхат — травмирован.

    Состояние команды: до последнего поражения от чемпиона «Анже» выиграл дважды кряду. Так что в этом поединке команда тоже не собирается сдаваться!

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    При этом «Анже» в среднем забивает чуть чаще гола за матч. А вот оборона команда ошибается в среднем почти 2 раза за матч.

    В кадровом плане у команды все относительно гладко. Да и в выездных поединках «Анже» не проигрывает уже три месяца.

    Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и оппонент имеет проблемы с надежностью обороны.

    Статистика для ставок

    • Бургундцы победили в 2 своих последних поединках

    • «Анже» уже 9 лет не обыгрывает «Осер»

    • «Осер» в среднем забивает почти 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Осер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 4.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

    Прогноз: «Осер» силён в плане реализации, да и оппонент многовато пропускает.

    Номинальные хозяева намерены подтянуться к топ-6, да и осенью бургундцы смотрятся выгодно.

    Ставка: Победа «Осера» в 1 тайме за 2.38.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.05

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    «Осер» — «Анже»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 24.11.2024. Прогнозы на футбол. Сподобится ли «Осер» на блицкриг?
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