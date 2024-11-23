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    Добудут ли «быки» три очка?

    «Хоффенхайм» — «РБ Лейпциг». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Бундеслига, 23 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Хоффенхайм» — «РБ Лейпциг»
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    Вилли Орбан
    23 ноября в 11-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Хоффенхайм» и «РБ Лейпциг». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Хоффенхайм» — «РБ Лейпциг», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 23 Ноября 2024 года

    Хоффенхайм

  • Хоффенхайм
    •  Хоффенхайм 17:30 РБ Лейпциг

    РБ Лейпциг

  • Лейпциг
    •

    «Хоффенхайм»

    Турнирное положение: «Хоффенхайм» нынче не блещет результатами. По итогам 10 туров чемпионата команда расположилась на 15 месте турнирной таблицы.

    При этом «Хоффенхайм» слабовато атакует, отличившись 13 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 19 раз.

    Хоффенхайм — РБ Лейпциг: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: минувший тур команда провела неудачно. «Хоффенхайм» не сумел переиграть «Аугсбург» (0:0).

    До того команда в Лиге Европы сыграла вничью с «Лионом» (2:2). При этом чуть ранее случилась коллизия от «Санкт-Паули» (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 победу. В этих поединках «Хоффенхайм» настрелял всего 4 мяча при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Том Бишоф — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: «Хоффенхайму» явно не хватает ресурсов для борьбы на нескольких фронтах. Да и с надежностью тылов у команды не складывается.

    Матчи против «быков» для команды исторически складываются крайне неудачно. В 5 последних очных поединках «Хоффенхайм» уступил 4 раза при одном паритете.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются разжиться очками. Команда твердо намерена отдалиться от опасной зоны.

    «РБ Лейпциг»

    Турнирное положение: «Быки» в текущем чемпионате борются за чемпионство. Ныне команда находится на 2 месте турнирной таблицы Бундеслиги.

    Причем «РБ Лейпциг» в 10 матчах отправил 15 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила всего 5 раз.

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    • Последние матчи: предыдущий тур чемпионата команда провела неудачно. «Быки» не сумели одолеть гладбахцев (1:1).

    До того в Лиге чемпионов команда уступила «Селтику» (1:3). Да и встреча с «Боруссией» Д принесла лишь разочарование (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «РБ Лейпциг» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: Кастелло Лукеба, Давид Раум, Хави Симонс — травмированы.

    Состояние команды: «быкам» должна пойти на пользу пауза на матчи сборных. Команда эмоционально перезагрузилась и готова навязать борьбу за титул «Баварии».

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    При этом «РБ Лейпциг» не побеждал в трех своих последних матчах. Да и атака команды в этих поединках смотрелась бледновато — всего 2 гола.

    А вот «Хоффенхайму» команда не проигрывает уже 3 года. Плюс по своему потенциалу «быки» явно обязаны обыгрывать нестабильного соперника.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. «Быки» имеют более качественный подбор игроков, да и пятиочковое отставание от «Баварии» нужно сокращать.

    Статистика для ставок

    • «Хоффенхайм» в среднем пропускает почти 2 гола за матч

    • «Быки» пропускают реже всех в лиге — 5 мячей

    • «РБ Лейпциг» не побеждал в 3 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «РБ Лейпциг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.

    Прогноз: Номинальные хозяева имеют явные проблемы с надежностью тылов, к тому же исторически неудачно противостоят «быкам».

    «РБ Лейпциг» намеревается побороться за чемпионский титул, и уж точно будет активно атаковать.

    Ставка: Победа «РБ Лейпцига» за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мировую.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.40

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    «Хоффенхайм» — «РБ Лейпциг»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 23.11.2024. Прогнозы на футбол. Добудут ли «быки» три очка?
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