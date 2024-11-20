20 ноября в перенесенном 13-м туре испанской Сегунды «Эльденсе» на своем поле примет «Уэску». Начало поединка запланировано на 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Эльденсе» — «Уэска», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Эльденсе»

Турнирное положение: Клуб из города Эльда с 15 очками разместился на 18 строке в таблице, опережая только по разнице мячей зону вылета.

«Эльденсе» выиграл четыре поединка из 14 проведенных, три матча свел вничью и семь поединков проиграл, забил 17 мячей при 21 пропущенном.

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Последние матчи: На прошедших выходных «сине-гранатовые» на своем поле смогли обыграть «Альбасете» со счетом 2:0, забив по голу в каждом из таймов. Перед этим же они проиграли три игры чемпионата кряду, поочередно уступив дома 2:3 «Сарагосе», а также на выезде 0:2 «Кордове» и 2:3 «Гранаде».

Не сыграют: Алан Домингес находится в лазарете команды.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: «Эльденсе» вышел победителем из своей последней проведенной игре чемпионата страны. И тем самым коллектив прервал 6-матчевую безвыигрышную серию в рамках Сегунды, в которой он расписал одну мировую и пять раз уходил с поля поверженным. И стоит отметить, что команда не смогла забить только в двух поединках во всех турнирах из десяти минувших.

«Уэска»

Турнирное положение: Арагонский коллектив с 19 очками находится на 13 строке в таблице, опережая зону вылета всего на четыре пункта.

«Уэска» выиграла пять встреч из 14 проведенных, четыре игры свела вничью и пять матчей проиграла, разница мячей составляет 19:15.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: «Оскенцы» в минувшем туре первенства страны потерпели гостевое фиаско от аутсайдера «Картахены» со счетом 0:1. А в двух предыдущих своих встречах они поделили очки на своем поле с «Сарагосой» 1:1 и «Альмерией» 2:2.

Не сыграют: Нападающий Уго Вальехо, который еще не забивал в этом сезоне, не поможет своей команде.

Состояние команды: В рамках Сегунды «Уэска» не может выиграть вот уже на протяжении шести встреч кряду. За этот неудачный период она два раза уходила с поля поверженной и четыре поединка свела вничью. последний раз коллектив побеждал в чемпионате еще в начале октября, обыграв тогда дома 3:1 «Кадис». А не забивал клуб всего лишь в трех матчах из десяти предыдущих.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне на поле «Эльденсе» эти команды сыграли вничью 0:0

Всего в истории противостоянии этих клубов четыре матча, два из которых завершились миром и по разу они обыграли друг друга

И во всех этих поединках были зафиксированы низы и забивала только одна из сторон

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Эльденсе» — 2.18, победа «Уэски» — 3.74, ничья — 3.06.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.67 и 1.46 соответственно.

Прогноз: От данного противостояния ждем скромной результативности, потому что обе команда не блещут в атаке, да и между собой играли пока только по низам.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2,0 за 1.83.

Прогноз: И еще здесь прогнозируем викторию «Эльденсе», которому хорошим подспорьем должны служить родные стены, где они в текущем сезоне в целом выступают неплохо.

Ставка: победа «Эльденсе» за 2.18.