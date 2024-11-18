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    Хозяева уверенно победят?

    Косово — Литва. Ставка (к. 2.07) и прогноз на футбол, Лига наций, 18 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Косово — Литва
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    Сборная Литвы
    В рамках 6-го тура группового этапа Лиги наций Косово примет Литву. Поединок пройдет 18 ноября и начнется в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч Косово — Литва, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. C2 18 Ноября 2024 года

    Косово

  • Лига наций УЕФА. C2
    •  Косово 22:45 Литва

    Литва

  • Вильнюс
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    Косово

    Турнирное положение: Косово находится на втором месте в таблице. У команды 9 набранных очков по итогам четырех матчей. Косово одержал три победы и один раз проиграл.

    Последние матчи: С 9 сентября по 15 октября у Косово была трехматчевая выигрышная серия. Удалось дважды победить Кипр и один раз — Литву.

    Косово — Литва: коэффициенты букмекеров

    15 ноября Косово провел встречу с Румынией, но матч не был доигран из-за беспорядков.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Состояние команды: Косово уже не упустит второе место в группе. Команда нацелена завершить групповой этап Лиги наций на мажорной ноте.

    В предстоящей встрече хозяева должны победить. В этом уверены и букмекеры. Вряд ли стоит ждать сенсацию.

    Литва

    Турнирное положение: Литва является главным аутсайдером квартета. Команда в пяти встречах не набрала ни одного балла.

    Литовцы проиграли все пять матчей. Сборная забила 4 гола и пропустила 10 мячей.

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    • Последние матчи: В ноябре Литва провела один матч. Команда уступила Кипру (1:2).

    В октябре литовцы на своем поле уступили Косово и Румынии. Оба матча закончились со счетом 1:2.

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    Состояние команды: Литва не побеждает с марта 2024 года. После этого результаты сборной ухудшились.

    На текущий момент проигрышная серия сборной Литвы составляет пять матчей. Болельщики расстроены такой ситуацией.

    Литовцы постараются добиться успеха в противостоянии с Косово, но это вряд ли произойдет. Хотя гостям терять уже нечего. Возможно, Литва на этот раз постарается сыграть смелее.

    Статистика для ставок

    • В текущем розыгрыше Лиги наций у Косово ни одной ничьи

    • Литва не побеждает с марта 2024 года

    • 12 октября Косово в гостях обыграл Литву со счетом 2:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Косово — 1.40, победа Литвы — 7.00, ничья — 4.75.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.67 и 2.10 соответственно.

    Прогноз: Литва сейчас выглядит очень слабой. Скорее всего, в предстоящей встрече Косово одержит уверенную победу.

    Ставка: победа Косово с форой (-1.5) за 2.07.

    Прогноз: Литве уже терять нечего. Скорее всего, гости не станут отсиживаться в обороне и будут как можно больше атаковать. Возможен обмен голами.

    Ставка: обе команды забьют за 1.94.

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    Косово — Литва: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 18.11.2024. Прогнозы на футбол. Хозяева уверенно победят?
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