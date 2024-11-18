Косово
Литва
Косово
Турнирное положение: Косово находится на втором месте в таблице. У команды 9 набранных очков по итогам четырех матчей. Косово одержал три победы и один раз проиграл.
Последние матчи: С 9 сентября по 15 октября у Косово была трехматчевая выигрышная серия. Удалось дважды победить Кипр и один раз — Литву.
Косово — Литва: коэффициенты букмекеров
15 ноября Косово провел встречу с Румынией, но матч не был доигран из-за беспорядков.
Прогнозы и ставки на Лигу наций
Состояние команды: Косово уже не упустит второе место в группе. Команда нацелена завершить групповой этап Лиги наций на мажорной ноте.
В предстоящей встрече хозяева должны победить. В этом уверены и букмекеры. Вряд ли стоит ждать сенсацию.
Литва
Турнирное положение: Литва является главным аутсайдером квартета. Команда в пяти встречах не набрала ни одного балла.
Литовцы проиграли все пять матчей. Сборная забила 4 гола и пропустила 10 мячей.
Последние матчи: В ноябре Литва провела один матч. Команда уступила Кипру (1:2).
В октябре литовцы на своем поле уступили Косово и Румынии. Оба матча закончились со счетом 1:2.
Состояние команды: Литва не побеждает с марта 2024 года. После этого результаты сборной ухудшились.
На текущий момент проигрышная серия сборной Литвы составляет пять матчей. Болельщики расстроены такой ситуацией.
Литовцы постараются добиться успеха в противостоянии с Косово, но это вряд ли произойдет. Хотя гостям терять уже нечего. Возможно, Литва на этот раз постарается сыграть смелее.
Статистика для ставок
- В текущем розыгрыше Лиги наций у Косово ни одной ничьи
- Литва не побеждает с марта 2024 года
- 12 октября Косово в гостях обыграл Литву со счетом 2:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Косово — 1.40, победа Литвы — 7.00, ничья — 4.75.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.67 и 2.10 соответственно.
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Прогноз: Литва сейчас выглядит очень слабой. Скорее всего, в предстоящей встрече Косово одержит уверенную победу.
Ставка: победа Косово с форой (-1.5) за 2.07.
Прогноз: Литве уже терять нечего. Скорее всего, гости не станут отсиживаться в обороне и будут как можно больше атаковать. Возможен обмен голами.
Ставка: обе команды забьют за 1.94.