Испанский «Бетис» дома сыграет против словенского «Целе» в 3 туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 7 ноября, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бетис» — «Целе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бетис»

Турнирное положение: В Лиге конференций «Бетис» занимает 27 место, набрав лишь одно очко после двух туров.

Последние матчи: «Бетис» стартовал в основном этапе Лиги конференций с поражения в матче против польской «Легии» (0:1). В рамках второго игрового дня испанский клуб обменялся голами с «Копенгагеном» (1:1).

Не сыграют: 5 футболистов «Бетиса» сейчас находятся в лазарете команды: из строя выбыли Сабали (мышечная травма), Карвалью (травма ахилла), Рока (травма лодыжки), Иско (травма ноги) и Ло Селсо (травма).

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: После матчей 12 тура «Бетис» в турнирной таблице Ла Лиги занимает 7 место, набрав 19 очков. В последней игре испанского чемпионата команда сыграла вничью с «Атлетиком» из Бильбао (1:1).

«Целе»

Турнирное положение: На данный момент «Целе» занимает 13 место в основном этапе еврокубка, набрав 3 очка.

Последние матчи: В первом туре Лиги конференций «Целе» проиграл португальской «Витории» (1:3). Но затем словенцы нанесли разгромное поражение «Истанбулу» (5:1).

Не сыграют: В команде травмирован словенский защитник Жан Карничник.

Состояние команды в чемпионате Словении: В первой лиге чемпионата Словении «Целе» идёт на 4 месте. В активе команды 23 очка после 14 сыгранных матчей.

Статистика для ставок

Беспроигрышная серия «Бетиса» составляет 5 матчей: три победы и две ничьи

Результаты последних 5 игр «Целе»: 3 победы и 2 поражения

«Целе» и «Бетис» ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 6.11, а победа «Целе» — в 11.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.59 и 2.43 соответственно.

Прогноз: Как показывает практика игр, обе команды любят играть в атакующий футбол и много забивают.

Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.45.

Прогноз: Есть большая вероятность, что оба клуба смогут отличиться в предстоящей игре.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 2.04.