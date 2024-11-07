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    Одержит ли «Бетис» первую победу в Лиге конференций?

    «Бетис» — «Целе». Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, Лига конференций, 7 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бетис» — «Целе»
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    «Атлетик» — «Бетис»
    Испанский «Бетис» дома сыграет против словенского «Целе» в 3 туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 7 ноября, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бетис» — «Целе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Этап лиги 07 Ноября 2024 года

    Бетис

  • Севилья
    •  Бетис 23:00 Целе

    Целе

  • Лига конференций. Этап лиги
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    «Бетис»

    Турнирное положение: В Лиге конференций «Бетис» занимает 27 место, набрав лишь одно очко после двух туров.

    Последние матчи: «Бетис» стартовал в основном этапе Лиги конференций с поражения в матче против польской «Легии» (0:1). В рамках второго игрового дня испанский клуб обменялся голами с «Копенгагеном» (1:1).

    Бетис — Целе: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: 5 футболистов «Бетиса» сейчас находятся в лазарете команды: из строя выбыли Сабали (мышечная травма), Карвалью (травма ахилла), Рока (травма лодыжки), Иско (травма ноги) и Ло Селсо (травма).

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: После матчей 12 тура «Бетис» в турнирной таблице Ла Лиги занимает 7 место, набрав 19 очков. В последней игре испанского чемпионата команда сыграла вничью с «Атлетиком» из Бильбао (1:1).

    «Целе»

    Турнирное положение: На данный момент «Целе» занимает 13 место в основном этапе еврокубка, набрав 3 очка.

    Последние матчи: В первом туре Лиги конференций «Целе» проиграл португальской «Витории» (1:3). Но затем словенцы нанесли разгромное поражение «Истанбулу» (5:1).

    Не сыграют: В команде травмирован словенский защитник Жан Карничник.

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  • Вчера

    • Состояние команды в чемпионате Словении: В первой лиге чемпионата Словении «Целе» идёт на 4 месте. В активе команды 23 очка после 14 сыгранных матчей.

    Статистика для ставок

    • Беспроигрышная серия «Бетиса» составляет 5 матчей: три победы и две ничьи

    • Результаты последних 5 игр «Целе»: 3 победы и 2 поражения

    • «Целе» и «Бетис» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 6.11, а победа «Целе» — в 11.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.59 и 2.43 соответственно.

    Прогноз: Как показывает практика игр, обе команды любят играть в атакующий футбол и много забивают.

    Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.45.

    Прогноз: Есть большая вероятность, что оба клуба смогут отличиться в предстоящей игре.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 2.04.

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    «Бетис» — «Целе»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 07.11.2024. Прогнозы на футбол. Одержит ли «Бетис» первую победу в Лиге конференций?
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