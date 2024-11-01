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    «Тимао» ничего не светит?!

    «Расинг» — «Коринтианс». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Южноамериканский кубок, 1 ноября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Расинг» — «Коринтианс»
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    «Коринтианс»
    1 ноября в 1/2 финала плей-офф Южноамериканского кубка по футболу сыграют «Расинг» и «Коринтианс». Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Расинг» — «Коринтианс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Аргентина. Примера 03 Ноября 2024 года

    Расинг Авельянеда

  • Аргентина. Примера
    •  Расинг Авельянеда 23:30 Instituto Cordoba

    Instituto Cordoba

  • Аргентина. Примера
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    «Расинг»

    Турнирное положение: «Расинг» в своем чемпионате выступает не столь продуктивно. На данный момент команда занимает 7 место в турнирной таблице.

    При этом «Расинг» в среднем пропускает фактически гол за матч. А вот забить команде удалось 26 мячей в 19 поединках чемпионата Аргентины.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Расинг» уступил «Банфилду» (1:2).

    При этом «Расинг» до того нанес поражение «Дефенсе и Хустисии» (4:3). А вот между этими матчами команда расписала мировую с «Коринтиансом» (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла всего 1 раз. В этих поединках ее игроки забили 8 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Расинг» не побеждал в 2 своих последних поединках. Да и реализацию команде срочно нужно подтянуть.

    Матчи с «Коринтиансом» аргентинцам даются крайне натужно. Из 5 последних очных поединков «Расинг» 5 раз подписывал мировые с «тимао».

    Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться вскрыть оборону бразильцев. Аргентинцы явно постараются забить быстрый мяч.

    «Коринтианс»

    Турнирное положение: Эта команда нынешний сезон проводит крайне слабо. В чемпионате Бразилии она располагается на 15 месте турнирной таблицы.

    Причем «Коринтианс» пропустил 40 мячей в 31 матче чемпионата. А вот средняя результативность едва превышает гол за матч — 35 забитых мячей.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя очками. «Коринтианс» минимально обыграл «Куябу».

    Чуть раньше команда сыграла вничью с «Расингом» (2:2). Да и встреча с «Фламенго» не принесла успеха (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Коринтианс» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Коринтианс» не проигрывает уже почти месяц. Вот только победы все равно даются «тимао» крайне натужно.

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    К слову, «Коринтианс» нынче на подъеме. Да и звездный Мемфис Депай отлично вписался в игровой ансамбль команды.

    При этом команда в своем чемпионате сражается за выживание. «Тимао» всего лишь на один зачетный балл опережают зону вылета.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться найти свои шансы на контратаках. Да и оппонент ныне крайне нестабилен.

    Статистика для ставок

    • «Расинг» в среднем пропускает фактически гол за матч

    • «Коринтианс» не проигрывает уже почти месяц

    • Все 5 очных встреч этих соперников завершились вничью

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Расинг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.20 и 1.60.

    Прогноз: «Расинг» выглядит сильнее «тимао», к тому же имеет относительно надежные тылы.

    Аргентинцы должны воспользоваться фактором своего поля, и наверняка постараются поднатореть в плане реализации.

    Ставка: Победа «Расинга» за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.20

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    «Расинг» — «Коринтианс»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 01.11.2024. Прогнозы на футбол. «Тимао» ничего не светит?!
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