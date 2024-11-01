1 ноября в 1/2 финала плей-офф Южноамериканского кубка по футболу сыграют «Расинг» и «Коринтианс». Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Расинг» — «Коринтианс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Расинг»

Турнирное положение: «Расинг» в своем чемпионате выступает не столь продуктивно. На данный момент команда занимает 7 место в турнирной таблице.

При этом «Расинг» в среднем пропускает фактически гол за матч. А вот забить команде удалось 26 мячей в 19 поединках чемпионата Аргентины.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Расинг» уступил «Банфилду» (1:2).

При этом «Расинг» до того нанес поражение «Дефенсе и Хустисии» (4:3). А вот между этими матчами команда расписала мировую с «Коринтиансом» (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла всего 1 раз. В этих поединках ее игроки забили 8 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Расинг» не побеждал в 2 своих последних поединках. Да и реализацию команде срочно нужно подтянуть.

Матчи с «Коринтиансом» аргентинцам даются крайне натужно. Из 5 последних очных поединков «Расинг» 5 раз подписывал мировые с «тимао».

Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться вскрыть оборону бразильцев. Аргентинцы явно постараются забить быстрый мяч.

«Коринтианс»

Турнирное положение: Эта команда нынешний сезон проводит крайне слабо. В чемпионате Бразилии она располагается на 15 месте турнирной таблицы.

Причем «Коринтианс» пропустил 40 мячей в 31 матче чемпионата. А вот средняя результативность едва превышает гол за матч — 35 забитых мячей.

Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя очками. «Коринтианс» минимально обыграл «Куябу».

Чуть раньше команда сыграла вничью с «Расингом» (2:2). Да и встреча с «Фламенго» не принесла успеха (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Коринтианс» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Коринтианс» не проигрывает уже почти месяц. Вот только победы все равно даются «тимао» крайне натужно.

К слову, «Коринтианс» нынче на подъеме. Да и звездный Мемфис Депай отлично вписался в игровой ансамбль команды.

При этом команда в своем чемпионате сражается за выживание. «Тимао» всего лишь на один зачетный балл опережают зону вылета.

Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться найти свои шансы на контратаках. Да и оппонент ныне крайне нестабилен.

Статистика для ставок

«Расинг» в среднем пропускает фактически гол за матч

«Коринтианс» не проигрывает уже почти месяц

Все 5 очных встреч этих соперников завершились вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Расинг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.20 и 1.60.

Прогноз: «Расинг» выглядит сильнее «тимао», к тому же имеет относительно надежные тылы.

Аргентинцы должны воспользоваться фактором своего поля, и наверняка постараются поднатореть в плане реализации.

Ставка: Победа «Расинга» за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.20