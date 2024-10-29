29 октября в 1/8 финала плей-офф чемпионата США по футболу сыграют «Сиэтл Саундерс» и «Хьюстон Динамо». Начало игры — в 03:50 мск. Ставка и прогноз на матч «Сиэтл Саундерс» — «Хьюстон Динамо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сиэтл Саундерс»

Турнирное положение: «Сиэтл Саундерс» неплохо выступил в регулярном чемпионате США. В Западной конференции команда заняла итоговое 4 место.

При этом «Сиэтл Саундерс» в среднем пропускает фактически гол за матч. А вот забить команде удалось 51 раз в 34 поединках чемпионата.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась одним зачетным баллом. Поединок с «Портленд Тимберс» завершился паритетом (1:1).

При этом «Сиэтл Саундерс» до того переиграл «Колорадо Рэпидс» (1:0). Да и поединок с «Ванкувером» завершился победой (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках ее игроки забили 8 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Джошуа Атенсио, Жоао Пауло — травмированы. Нухоу, Обед Варгас — дисквалифицированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Сиэтл Саундерс» не проигрывает уже почти 2 месяца. Вот только бичом является кадровая ситуация.

Матчи с хьюстонцами для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Сиэтл Саундерс» выиграл 4 раза при одной ничьей.

Очевидно, что номинальные хозяева будут стремиться соорудить голевой задел перед ответным матчей. К тому же оппонент не блещет пресловутой стабильностью.

«Хьюстон Динамо»

Турнирное положение: Эта команда нынешний сезон проводит не столь ярко. В Западной конференции МЛС она финишировала на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Хьюстон Динамо» пропустил 39 мячей в регулярном чемпионате. Зато средняя результативность превышает гол за матч: 47 забитых мячей в 34 поединках.

Последние матчи: в минувшем туре команда смогла взять три очка. «Хьюстон Динамо» нанес поражение «Лос-Анджелес Гэлакси» (2:1).

Чуть раньше команда разгромно уступила «Сент-Луис Сити» (0:3). А вот поединок с «Нью-Инглэнд Революшн» завершился сложной викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Хьюстон Динамо» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: Брэдли Смит — травмирован. Амин Басси — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Хьюстон Динамо» является сугубо домашней командой. При этом в 2 своих последних матчах команда уступила.

Хьюстонцы не могут победить «Сиэтл Саундерс» уже 3 года. Да и пресловутой монолитности в игре им явно недостает.

При этом «Хьюстон Динамо» месяц назад уступил «Сиэтл Саундерс». Единственный и решающий мяч был пропущен в середине первого тайма.

Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть хотя бы ничью. Тем паче, оппонент имеет проблемы с надежностью своих тылов.

Статистика для ставок

«Сиэтл Саундерс» в среднем пропускает гол за матч

«Сиэтл Саундерс» не проигрывает уже почти 2 месяца

«Хьюстон Динамо» проиграл в 2 своих последних выездных матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сиэтл Саундерс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма похожими коэффициентами — 1.95 и 1.90.

Прогноз: Хьюстонцы слабовато выглядят в выездных поединках, да и оппонент нынче смотрится сильнее.

«Сиэтл Саундерс» явно монолитнее соперника, и наверняка понесется в атаку с первых минут встречи.

Ставка: Победа «Сиэтл Саундерс» в 1 тайме за 2.37.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.70