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    «Сиэтл Саундерс» начнет без раскачки

    «Сиэтл Саундерс» — «Хьюстон Динамо». Ставка (к. 2.37) и прогноз на футбол, МЛС, 29 октября 2024 года

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    «Сиэтл Саундерс»
    29 октября в 1/8 финала плей-офф чемпионата США по футболу сыграют «Сиэтл Саундерс» и «Хьюстон Динамо». Начало игры — в 03:50 мск. Ставка и прогноз на матч «Сиэтл Саундерс» — «Хьюстон Динамо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. MLS. Плей-офф 29 Октября 2024 года

    Сиэтл Саундерс

  • Сиэтл
    •  Сиэтл Саундерс 03:50 Хьюстон Динамо

    Хьюстон Динамо

  • Хьюстон
    •

    «Сиэтл Саундерс»

    Турнирное положение: «Сиэтл Саундерс» неплохо выступил в регулярном чемпионате США. В Западной конференции команда заняла итоговое 4 место.

    При этом «Сиэтл Саундерс» в среднем пропускает фактически гол за матч. А вот забить команде удалось 51 раз в 34 поединках чемпионата.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась одним зачетным баллом. Поединок с «Портленд Тимберс» завершился паритетом (1:1).

    При этом «Сиэтл Саундерс» до того переиграл «Колорадо Рэпидс» (1:0). Да и поединок с «Ванкувером» завершился победой (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках ее игроки забили 8 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Джошуа Атенсио, Жоао Пауло — травмированы. Нухоу, Обед Варгас — дисквалифицированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Сиэтл Саундерс» не проигрывает уже почти 2 месяца. Вот только бичом является кадровая ситуация.

    Матчи с хьюстонцами для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Сиэтл Саундерс» выиграл 4 раза при одной ничьей.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут стремиться соорудить голевой задел перед ответным матчей. К тому же оппонент не блещет пресловутой стабильностью.

    «Хьюстон Динамо»

    Турнирное положение: Эта команда нынешний сезон проводит не столь ярко. В Западной конференции МЛС она финишировала на 5 месте турнирной таблицы.

    Причем «Хьюстон Динамо» пропустил 39 мячей в регулярном чемпионате. Зато средняя результативность превышает гол за матч: 47 забитых мячей в 34 поединках.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда смогла взять три очка. «Хьюстон Динамо» нанес поражение «Лос-Анджелес Гэлакси» (2:1).

    Чуть раньше команда разгромно уступила «Сент-Луис Сити» (0:3). А вот поединок с «Нью-Инглэнд Революшн» завершился сложной викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Хьюстон Динамо» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: Брэдли Смит — травмирован. Амин Басси — дисквалифицирован.

    Состояние команды: «Хьюстон Динамо» является сугубо домашней командой. При этом в 2 своих последних матчах команда уступила.

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    Хьюстонцы не могут победить «Сиэтл Саундерс» уже 3 года. Да и пресловутой монолитности в игре им явно недостает.

    При этом «Хьюстон Динамо» месяц назад уступил «Сиэтл Саундерс». Единственный и решающий мяч был пропущен в середине первого тайма.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть хотя бы ничью. Тем паче, оппонент имеет проблемы с надежностью своих тылов.

    Статистика для ставок

    • «Сиэтл Саундерс» в среднем пропускает гол за матч

    • «Сиэтл Саундерс» не проигрывает уже почти 2 месяца

    • «Хьюстон Динамо» проиграл в 2 своих последних выездных матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сиэтл Саундерс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 4.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма похожими коэффициентами — 1.95 и 1.90.

    Прогноз: Хьюстонцы слабовато выглядят в выездных поединках, да и оппонент нынче смотрится сильнее.

    «Сиэтл Саундерс» явно монолитнее соперника, и наверняка понесется в атаку с первых минут встречи.

    Ставка: Победа «Сиэтл Саундерс» в 1 тайме за 2.37.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.70

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    «Сиэтл Саундерс» — «Хьюстон Динамо»: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 29.10.2024. Прогнозы на футбол. «Сиэтл Саундерс» начнет без раскачки
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