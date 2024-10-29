Сиэтл Саундерс
Хьюстон Динамо
«Сиэтл Саундерс»
Турнирное положение: «Сиэтл Саундерс» неплохо выступил в регулярном чемпионате США. В Западной конференции команда заняла итоговое 4 место.
При этом «Сиэтл Саундерс» в среднем пропускает фактически гол за матч. А вот забить команде удалось 51 раз в 34 поединках чемпионата.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась одним зачетным баллом. Поединок с «Портленд Тимберс» завершился паритетом (1:1).
При этом «Сиэтл Саундерс» до того переиграл «Колорадо Рэпидс» (1:0). Да и поединок с «Ванкувером» завершился победой (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках ее игроки забили 8 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Джошуа Атенсио, Жоао Пауло — травмированы. Нухоу, Обед Варгас — дисквалифицированы.
Состояние команды: «Сиэтл Саундерс» не проигрывает уже почти 2 месяца. Вот только бичом является кадровая ситуация.
Матчи с хьюстонцами для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Сиэтл Саундерс» выиграл 4 раза при одной ничьей.
Очевидно, что номинальные хозяева будут стремиться соорудить голевой задел перед ответным матчей. К тому же оппонент не блещет пресловутой стабильностью.
«Хьюстон Динамо»
Турнирное положение: Эта команда нынешний сезон проводит не столь ярко. В Западной конференции МЛС она финишировала на 5 месте турнирной таблицы.
Причем «Хьюстон Динамо» пропустил 39 мячей в регулярном чемпионате. Зато средняя результативность превышает гол за матч: 47 забитых мячей в 34 поединках.
Последние матчи: в минувшем туре команда смогла взять три очка. «Хьюстон Динамо» нанес поражение «Лос-Анджелес Гэлакси» (2:1).
Чуть раньше команда разгромно уступила «Сент-Луис Сити» (0:3). А вот поединок с «Нью-Инглэнд Революшн» завершился сложной викторией (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Хьюстон Динамо» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: Брэдли Смит — травмирован. Амин Басси — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Хьюстон Динамо» является сугубо домашней командой. При этом в 2 своих последних матчах команда уступила.
Хьюстонцы не могут победить «Сиэтл Саундерс» уже 3 года. Да и пресловутой монолитности в игре им явно недостает.
При этом «Хьюстон Динамо» месяц назад уступил «Сиэтл Саундерс». Единственный и решающий мяч был пропущен в середине первого тайма.
Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть хотя бы ничью. Тем паче, оппонент имеет проблемы с надежностью своих тылов.
Статистика для ставок
- «Сиэтл Саундерс» в среднем пропускает гол за матч
- «Сиэтл Саундерс» не проигрывает уже почти 2 месяца
- «Хьюстон Динамо» проиграл в 2 своих последних выездных матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сиэтл Саундерс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 4.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма похожими коэффициентами — 1.95 и 1.90.
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Прогноз: Хьюстонцы слабовато выглядят в выездных поединках, да и оппонент нынче смотрится сильнее.
«Сиэтл Саундерс» явно монолитнее соперника, и наверняка понесется в атаку с первых минут встречи.
Ставка: Победа «Сиэтл Саундерс» в 1 тайме за 2.37.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.70