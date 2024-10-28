«Орландо Сити» примет на своем поле «Шарлотт» в первом матче 1/8 финала плей-офф МЛС. Поединок пройдет 28 октября и начнется в 02:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Орландо Сити» — «Шарлотт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Орландо Сити»

Турнирное положение: В регулярном чемпионате коллектив из штата Флорида финишировал на четвертом месте в Западной конференции, набрав 52 очка в 34 играх.

«Орландо Сити» отпраздновал 15 викторий, семь встреч свел вничью и потерпел 12 поражений, забил 59 мячей при 50 пропущенных.

Последние матчи: Последний раз «львы» выходили на поле 20 октября, проиграв тогда в заключительной встрече регулярки на своем поле «Атланте Юнайтед» со счетом 1:2. И этой неудачей они прервали свою серию из трех побед кряду, где справились 3:1 с «Далласом», 2:1 с «Филадельфией» и 3:1 с «Цинциннати».

Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Орландо Сити» очень даже неплохо провел финишный отрезок регулярного чемпионата. Так за последние восемь встреч коллектив смог выиграть шесть из них и дважды уступал. И в каждом поединке данного отрезка он неизменно забивал, а свои ворота на замке смог сохранить в трех случаях. И все игры этого периода носили верховой характер.

«Шарлотт»

Турнирное положение: Команда из штата Северной Каролины финишировал в регулярке на строку ниже своего предстоящего оппонента, набрав 51 очко.

«Шарлотт» выиграл 14 игр из 34 проведенных, девять раз сыграл вничью и потерпел 11 поражений, разница мячей составила 46:37.

Последние матчи: «Сине-черные» смогли выиграть свои три последние игры регулярного первенства, переиграв на своем поле «Чикаго Файр» 4:3, «Монреаль» 2:0 и «ДС Юнайтед» 3:0 в гостях в заключительном туре чемпионата.

Не сыграют: Форвард Кристиян Кахлина будет отбывать дисквалификацию.

Состояние команды: «Шарлотт» регулярную часть чемпионата завершил 5-матчевой беспроигрышной серией. В этот удачный для себя период коллектив расписал одну мировую и отпраздновал четыре виктории, три из которых были с разницей в два и более мячей. До этого же команда имела 6-матчевую серию без побед, уступив трижды за данный период при трех мировых исходах.

Статистика для ставок

В этом сезоне «Орландо Сити» на своем поле обыграл «Шарлотт» со счетом 2:0

До этого «Шарлотт» не уступал предстоящему противнику на протяжении четырех игр кряду, выиграв две из них

В пяти из семи очных матчей данных команд играла ставка обе забьют

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Орландо Сити» букмекеры дают коэффициент 1.75. Ничья оценена в 3.85, а победа «Шарлотт» оценена в 4.25.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.62 и 2.22 соответственно.

Прогноз: От противостояния этих команд вполне можно ждать верхов и обоюдно забитых мячей, ведь именно такие исходы зачастую фиксируются в их очных противостояниях.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 + обе забьют за 2.00.

Прогноз: И также еще поставим здесь на то, что «Шарлотт» сможет устоять в основное время, так как он вполне неплохо играет против предстоящего оппонента.

Ставка: Х2 за 2.05.