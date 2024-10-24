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    «Фиорентина» одержит победу на классе?

    «Санкт-Галлен» — «Фиорентина». Ставка (к. 2.23) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 октября 2024 года

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    «Лечче» — «Фиорентина»
    «Санкт-Галлен» сыграет против «Фиорентины» во втором туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 24 октября, начало — в 19:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Санкт-Галлен» — «Фиорентина», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Этап лиги 24 Октября 2024 года

    Санкт-Галлен

  • Лига конференций. Этап лиги
    •  Санкт-Галлен 19:45 Фиорентина

    Фиорентина

  • Флоренция
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    «Санкт-Галлен»

    Турнирное положение: «Санкт-Галлен» занимает 35 место в турнирной таблице Лиги конференций. Швейцарский клуб стартовал в основной лиге еврокубка с крупного поражения.

    Последние матчи: В первом туре Лиги конференций «Санкт-Галлен» потерпел разгромное поражение в поединке против бельгийского коллектива «Серкль Брюгге» (2:6).

    Санкт-Галлен — Фиорентина: коэффициенты букмекеров

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    Не сыграют: Из-за травм во втором туре Лиги конференций не сыграют Нуху и Фазлийи. Под вопросом участие Карлена.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды в чемпионате Швейцарии: «Санкт-Галлен» занимает Суперлиге 6 место, набрав 14 очков. В последней игре внутреннего первенства участник Лиги конференций потерпел поражение в матче против «Базеля» (1:2).

    «Фиорентина»

    Турнирная положение: В Лиге конференций «Фиорентина» занимает 8 место с 3 набранными очками.

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    • Последние матчи: В основной лиге еврокубка «Фиорентина» стартовала с победы, выиграв в первом туре у валлийского коллектива ТНС (2:0). В составе флорентийцев голами отметились французский полузащитник Ясин Адли и итальянский форвард Мойзе Кен.

    Не сыграют: Не смогут помочь своей команде во втором туре Лиги конференций из-за травмы хорватский защитник Марин Понграчич и итальянский нападающий Мойзе Кен. Не сыграет и итальянский полузащитник Роландо Мандрагора.

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    Состояние команды в чемпионате Италии: В итальянской Серии А «Фиорентина» расположилась на пятой строчке с 13 набранными очками. В 8 туре первенства «фиалки» нанесли сокрушительное поражение команде «Лечче» (6:0).

    Статистика для ставок

    • «Фиорентина» идёт без поражений на протяжении пяти матчей: 4 победы и 1 ничья

    • «Санкт-Галлен» не может выиграть четвёртый матч подряд: 1 ничья и 3 поражения

    • «Фиорентина» и «Санкт-Галлен» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 4.12, а победа «Санкт-Галлена» — в 4.48.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.69 и 2.24 соответственно.

    Прогноз: «Фиорентина» может закрепиться в группе лидеров основного этапа Лиги конференций. В поединке против швейцарцев итальянский клуб не должен позволить себе потерять очки.

    Ставка: Фора «Фиорентины» (-1) с коэффициентом 2.23.

    Прогноз: В матче с участием «Санкт-Галлен» и «Фиорентины» можно ожидать много забитых голов.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.01.

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    «Санкт-Галлен» — «Фиорентина»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 24.10.2024. Прогнозы на футбол. «Фиорентина» одержит победу на классе?
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