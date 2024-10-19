ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Краснодар»12-й тур РПЛ. Юран верит, что домашнее поле поможет «Спартаку», Бушманов ждет победы «Динамо» в Казани Томас ТухельФантастический тренер, но сложный человек. Тухель возглавил сборную Англии Эрлинг ХоланнНапарник Мбаппе или замена Левандовскому? Куда отправится Холанн из «Ман Сити»
    Все новости спорта

    «Осасуна» удержится в топ-5?

    «Осасуна» — «Бетис». Ставка (к. 1.88) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 19 октября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Осасуну Прогнозы на Бетис Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Осасуна» — «Бетис»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Осасуна»
    19 октября в 10-м туре испанской Примеры памплонская «Осасуна» на своем поле сыграет против «Бетиса» из Севильи. Начало встречи запланировано на 17:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Осасуна» — «Бетис», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 19 Октября 2024 года

    Осасуна

  • Памплона
    •  Осасуна 17:15 Бетис

    Бетис

  • Севилья
    •

    «Осасуна»

    Турнирное положение: Клуб из города Памплона в прошлом розыгрыше Примеры финишировал на 11 строке, много проиграв еврозоне.

    В новом чемпионате «Осасуна» после девяти туров набрала 15 баллов и идет на пятой строке. У нее четыре виктории, три ничьи и два фиаско, разница мячей — 13:14.

    Осасуна — Бетис: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Красные» в прошлом игровом дне чемпионата страны на выезде расписали мировую со счетом 1:1 с «Хетафе». Перед этим они сенсационно обыграли в родных стенах «Барселону» со счетом 4:2 и поделил очки на выезде с «Валенсией» 0:0.

    Не сыграют: Кике Барха и Икер Муньос не помогут своей команде в этой игре.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: «Осасуна» в этом чемпионате весьма неплохо и даже на данный момент претендует на Лигу чемпионов. И стоит отметить еще тот факт, что на своем поле она пока еще не уступала, выиграв четыре матча из пяти при одном фиаско, но пропустив в четырех встречах. На выезде же у нее два проигрыша и две мировые, и всего два забитых мяча.

    «Бетис»

    Турнирное положение: В прошлом сезоне клуб из Севильи финишировал на седьмой строке и заработал таким образом билет в Лигу конференций.

    В новом же розыгрыше Примеры на текущий момент «Бетис» с 12 очками разместился на десятой строке, выиграв три раза при трех ничьих и трех фиаско, разница мячей — 8:8.

  • «Орлам» подрезают крылья. «Бенфике» грозит отстранение от футбольных турниров
  • Непростые времена ждут лиссабонский клуб из-за финансового скандала
  • 16/10/2024

    • Последние матчи: В минувшем туре первенства страны «зелено-белые» в рамках севильского дерби уступили «Севильи» со счетом 0:1 на ее поле. Немногим ранее они в матче второго тура основного этапа Лиги конференций проиграли в Польше «Легии» 0:1 и дома одолели «Эспаньол» 1:0 в рамках Примеры.

    Не сыграют: Иско и Уильям Карвалью пропустят этот поединок.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты, VIPpinnacle 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Состояние команды: В отрезке предыдущих своих пяти поединках во всех турнирах «Бетис» смог выиграть только раз, одержав домашнюю викторию. Также за это время коллектив расписал одну ничью и потерпел три проигрыша. Причем в двух случаях фиаско были гостевыми. И за весь этот отрезок в четырех случаях играла ставка тотал меньше 2,5.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне «Бетис» дважды обыграл «Осасуну» — 2:1 и 2:0

    • В пяти из семи предыдущих очных игр данных команд играла ставка обе забьют

    • Три из четырех минувших очных матчей этих клубов приносили ТБ 2,5

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Осасуны» — 2.70, победа «Бетиса» — 2.82, ничья — 3.44.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.15 и 1.74 соответственно.

    Прогноз: От данного противостояния вполне можно ожидать обмена забитыми голами, так как в очных противостояниях данные клубы зачастую огорчают друг друга.

    Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.88.

    Прогноз: И также поставим еще здесь с 0 форой на памплонцев, которые в этом сезоне отлично выступают при своих зрителях.

    Ставка: победа «Осасуны» с форой 0 за 1.93.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Андреева — Крейчикова
  • Теннис
  • Сегодня в 10:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шевченко — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 10:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Рублев — Вавринка
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Шанхай Шеньхуа — Хэнань Суншань Лунмэн
  • Футбол
  • Сегодня в 14:35
    •  2.17
  • Прогноз на матч Трактор — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Хачанов — Жукаев
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Акрон — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Грикспор — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Куньлунь — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ахмат — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  2.25
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Санкт-Паули
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Кордова — Картахена
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.70
  • Прогноз на матч Монако — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  5.17
  • Экспресс дня 18 октября
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Осасуна» — «Бетис»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 19.10.2024. Прогнозы на футбол. «Осасуна» удержится в топ-5?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры