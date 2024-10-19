19 октября в 10-м туре испанской Примеры памплонская «Осасуна» на своем поле сыграет против «Бетиса» из Севильи. Начало встречи запланировано на 17:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Осасуна» — «Бетис», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Осасуна»

Турнирное положение: Клуб из города Памплона в прошлом розыгрыше Примеры финишировал на 11 строке, много проиграв еврозоне.

В новом чемпионате «Осасуна» после девяти туров набрала 15 баллов и идет на пятой строке. У нее четыре виктории, три ничьи и два фиаско, разница мячей — 13:14.

Последние матчи: «Красные» в прошлом игровом дне чемпионата страны на выезде расписали мировую со счетом 1:1 с «Хетафе». Перед этим они сенсационно обыграли в родных стенах «Барселону» со счетом 4:2 и поделил очки на выезде с «Валенсией» 0:0.

Не сыграют: Кике Барха и Икер Муньос не помогут своей команде в этой игре.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: «Осасуна» в этом чемпионате весьма неплохо и даже на данный момент претендует на Лигу чемпионов. И стоит отметить еще тот факт, что на своем поле она пока еще не уступала, выиграв четыре матча из пяти при одном фиаско, но пропустив в четырех встречах. На выезде же у нее два проигрыша и две мировые, и всего два забитых мяча.

«Бетис»

Турнирное положение: В прошлом сезоне клуб из Севильи финишировал на седьмой строке и заработал таким образом билет в Лигу конференций.

В новом же розыгрыше Примеры на текущий момент «Бетис» с 12 очками разместился на десятой строке, выиграв три раза при трех ничьих и трех фиаско, разница мячей — 8:8.

Последние матчи: В минувшем туре первенства страны «зелено-белые» в рамках севильского дерби уступили «Севильи» со счетом 0:1 на ее поле. Немногим ранее они в матче второго тура основного этапа Лиги конференций проиграли в Польше «Легии» 0:1 и дома одолели «Эспаньол» 1:0 в рамках Примеры.

Не сыграют: Иско и Уильям Карвалью пропустят этот поединок.

Состояние команды: В отрезке предыдущих своих пяти поединках во всех турнирах «Бетис» смог выиграть только раз, одержав домашнюю викторию. Также за это время коллектив расписал одну ничью и потерпел три проигрыша. Причем в двух случаях фиаско были гостевыми. И за весь этот отрезок в четырех случаях играла ставка тотал меньше 2,5.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне «Бетис» дважды обыграл «Осасуну» — 2:1 и 2:0

В пяти из семи предыдущих очных игр данных команд играла ставка обе забьют

Три из четырех минувших очных матчей этих клубов приносили ТБ 2,5

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Осасуны» — 2.70, победа «Бетиса» — 2.82, ничья — 3.44.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.15 и 1.74 соответственно.

Прогноз: От данного противостояния вполне можно ожидать обмена забитыми голами, так как в очных противостояниях данные клубы зачастую огорчают друг друга.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.88.

Прогноз: И также поставим еще здесь с 0 форой на памплонцев, которые в этом сезоне отлично выступают при своих зрителях.

Ставка: победа «Осасуны» с форой 0 за 1.93.