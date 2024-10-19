Осасуна
Бетис
«Осасуна»
Турнирное положение: Клуб из города Памплона в прошлом розыгрыше Примеры финишировал на 11 строке, много проиграв еврозоне.
В новом чемпионате «Осасуна» после девяти туров набрала 15 баллов и идет на пятой строке. У нее четыре виктории, три ничьи и два фиаско, разница мячей — 13:14.
Осасуна — Бетис: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «Красные» в прошлом игровом дне чемпионата страны на выезде расписали мировую со счетом 1:1 с «Хетафе». Перед этим они сенсационно обыграли в родных стенах «Барселону» со счетом 4:2 и поделил очки на выезде с «Валенсией» 0:0.
Не сыграют: Кике Барха и Икер Муньос не помогут своей команде в этой игре.
Календарь и таблица испанской Примеры
Состояние команды: «Осасуна» в этом чемпионате весьма неплохо и даже на данный момент претендует на Лигу чемпионов. И стоит отметить еще тот факт, что на своем поле она пока еще не уступала, выиграв четыре матча из пяти при одном фиаско, но пропустив в четырех встречах. На выезде же у нее два проигрыша и две мировые, и всего два забитых мяча.
«Бетис»
Турнирное положение: В прошлом сезоне клуб из Севильи финишировал на седьмой строке и заработал таким образом билет в Лигу конференций.
В новом же розыгрыше Примеры на текущий момент «Бетис» с 12 очками разместился на десятой строке, выиграв три раза при трех ничьих и трех фиаско, разница мячей — 8:8.
Последние матчи: В минувшем туре первенства страны «зелено-белые» в рамках севильского дерби уступили «Севильи» со счетом 0:1 на ее поле. Немногим ранее они в матче второго тура основного этапа Лиги конференций проиграли в Польше «Легии» 0:1 и дома одолели «Эспаньол» 1:0 в рамках Примеры.
Не сыграют: Иско и Уильям Карвалью пропустят этот поединок.
Состояние команды: В отрезке предыдущих своих пяти поединках во всех турнирах «Бетис» смог выиграть только раз, одержав домашнюю викторию. Также за это время коллектив расписал одну ничью и потерпел три проигрыша. Причем в двух случаях фиаско были гостевыми. И за весь этот отрезок в четырех случаях играла ставка тотал меньше 2,5.
Статистика для ставок
- В прошлом сезоне «Бетис» дважды обыграл «Осасуну» — 2:1 и 2:0
- В пяти из семи предыдущих очных игр данных команд играла ставка обе забьют
- Три из четырех минувших очных матчей этих клубов приносили ТБ 2,5
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Осасуны» — 2.70, победа «Бетиса» — 2.82, ничья — 3.44.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.15 и 1.74 соответственно.
- 2.17Акрон — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 2.25Боруссия Д — Санкт-Паули: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 2.20Ахмат — Факел: прогноз и ставкаСегодня в 20:15
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Прогноз: От данного противостояния вполне можно ожидать обмена забитыми голами, так как в очных противостояниях данные клубы зачастую огорчают друг друга.
Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.88.
Прогноз: И также поставим еще здесь с 0 форой на памплонцев, которые в этом сезоне отлично выступают при своих зрителях.
Ставка: победа «Осасуны» с форой 0 за 1.93.