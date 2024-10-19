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    Одолеет ли «Ньюкасл» «Брайтон»?

    «Ньюкасл» — «Брайтон». Ставка (к. 1.88) и прогноз на футбол, английская Премьер-лига, 19 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ньюкасл» — «Брайтон»
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    Данни Уэлбек
    19 октября в 8-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ньюкасл» и «Брайтон». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ньюкасл» — «Брайтон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 19 Октября 2024 года

    Ньюкасл

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    Брайтон энд Хоув Альбион

  • Брайтон энд Хоув
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    «Ньюкасл»

    Турнирное положение: «Ньюкасл» по итогам семи туров Премьер-лиги находится рядом с зоной еврокубков, занимая седьмую позицию.

    Команда лишь на два балла отстает от зоны еврокубков (пятой строчки), а также по дополнительным показателям уступает нынешнему сопернику.

    Ньюкасл — Брайтон энд Хоув Альбион: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках седьмого тура Премьер-лиги клуб на чужом поле сыграл вничью с «Эвертоном» (0:0).

    Эта мировая стала для «Сорок» второй в трех последних поединках, которые пришлись на английское первенство и Кубок Лиги.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: травмированы — Триппьер, Дубравка, Исак, Уилсон, Майли, Ласселлс, Ботман, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на английскую Премьер-лигу и Кубок Лиги, «Ньюкасл» выиграл лишь раз при двух ничьих и одном поражении.

    Это говорит о не лучшей форме коллектива, хотя ничья и победа в последних двух матчах вкупе с фактором своего поля сулит ему довольно какие-никакие шансы хотя бы на ничью.

    Харви Барнс — лучший бомбардир команды в АПЛ нового сезона с тремя голами.

    «Брайтон»

    Турнирное положение: «Брайтон» после семи стартовых туров английского первенства набрал 12 баллов.

    Команда занимает шестую строчку, отставая на два очка от зоны еврокубков, а также на такое же количество пунктов от зоны Лиги чемпионов.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках седьмого тура Премьер-лиги клуб на своем поле обыграл «Тоттенхэм» (3:2).

    Этот успех прервал безвыигрышную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на английский чемпионат, при одном поражении и одной ничьей.

    Не сыграют: травмированы — Уэбстер, Рютте, Адингра, Жоау Педру, ван Хеке, О'Райли, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на АПЛ и Кубок Лиги, «Брайтон» выиграл лишь дважды при трех ничьих и одном поражении.

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    Это говорит о не лучших шансах гостей даже на победу, тогда как лишь одно поражение в 13-ти последних матчах позволяет «Чайкам» рассчитывать хотя бы на ничью.

    Данни Уэлбек — лучший бомбардир команды в новом сезоне АПЛ с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчей «Ньюкасла» забивали меньше 2,5 голов

    • в 12-ти из 13-ти последних матчей «Брайтон» не проиграл

    • в четырех последних матчах «Брайтона» забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.95. Ничья — в 3.95, победа «Брайтона» — в 3.65.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.53 и 2.50.

    Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали оба соперника. При этом в данных играх забивали больше 2,5 голов.

    При этом в трех из шести последних матчей хозяев были реализованы оба данных сценария.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.88.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Брайтона».

    Ставка: «Брайтон» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 3.40

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    «Ньюкасл» — «Брайтон»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 19.10.2024. Прогнозы на футбол. Одолеет ли «Ньюкасл» «Брайтон»?
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