Ньюкасл
Брайтон энд Хоув Альбион
«Ньюкасл»
Турнирное положение: «Ньюкасл» по итогам семи туров Премьер-лиги находится рядом с зоной еврокубков, занимая седьмую позицию.
Команда лишь на два балла отстает от зоны еврокубков (пятой строчки), а также по дополнительным показателям уступает нынешнему сопернику.
Ньюкасл — Брайтон энд Хоув Альбион: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках седьмого тура Премьер-лиги клуб на чужом поле сыграл вничью с «Эвертоном» (0:0).
Эта мировая стала для «Сорок» второй в трех последних поединках, которые пришлись на английское первенство и Кубок Лиги.
Не сыграют: травмированы — Триппьер, Дубравка, Исак, Уилсон, Майли, Ласселлс, Ботман, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на английскую Премьер-лигу и Кубок Лиги, «Ньюкасл» выиграл лишь раз при двух ничьих и одном поражении.
Это говорит о не лучшей форме коллектива, хотя ничья и победа в последних двух матчах вкупе с фактором своего поля сулит ему довольно какие-никакие шансы хотя бы на ничью.
Харви Барнс — лучший бомбардир команды в АПЛ нового сезона с тремя голами.
«Брайтон»
Турнирное положение: «Брайтон» после семи стартовых туров английского первенства набрал 12 баллов.
Команда занимает шестую строчку, отставая на два очка от зоны еврокубков, а также на такое же количество пунктов от зоны Лиги чемпионов.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках седьмого тура Премьер-лиги клуб на своем поле обыграл «Тоттенхэм» (3:2).
Этот успех прервал безвыигрышную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на английский чемпионат, при одном поражении и одной ничьей.
Не сыграют: травмированы — Уэбстер, Рютте, Адингра, Жоау Педру, ван Хеке, О'Райли, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на АПЛ и Кубок Лиги, «Брайтон» выиграл лишь дважды при трех ничьих и одном поражении.
Это говорит о не лучших шансах гостей даже на победу, тогда как лишь одно поражение в 13-ти последних матчах позволяет «Чайкам» рассчитывать хотя бы на ничью.
Данни Уэлбек — лучший бомбардир команды в новом сезоне АПЛ с четырьмя голами.
Статистика для ставок
- в трех последних матчей «Ньюкасла» забивали меньше 2,5 голов
- в 12-ти из 13-ти последних матчей «Брайтон» не проиграл
- в четырех последних матчах «Брайтона» забивали больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.95. Ничья — в 3.95, победа «Брайтона» — в 3.65.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.53 и 2.50.
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Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали оба соперника. При этом в данных играх забивали больше 2,5 голов.
При этом в трех из шести последних матчей хозяев были реализованы оба данных сценария.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.88.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Брайтона».
Ставка: «Брайтон» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 3.40