19 октября в 8-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ньюкасл» и «Брайтон». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ньюкасл» — «Брайтон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: «Ньюкасл» по итогам семи туров Премьер-лиги находится рядом с зоной еврокубков, занимая седьмую позицию.

Команда лишь на два балла отстает от зоны еврокубков (пятой строчки), а также по дополнительным показателям уступает нынешнему сопернику.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках седьмого тура Премьер-лиги клуб на чужом поле сыграл вничью с «Эвертоном» (0:0).

Эта мировая стала для «Сорок» второй в трех последних поединках, которые пришлись на английское первенство и Кубок Лиги.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: травмированы — Триппьер, Дубравка, Исак, Уилсон, Майли, Ласселлс, Ботман, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на английскую Премьер-лигу и Кубок Лиги, «Ньюкасл» выиграл лишь раз при двух ничьих и одном поражении.

Это говорит о не лучшей форме коллектива, хотя ничья и победа в последних двух матчах вкупе с фактором своего поля сулит ему довольно какие-никакие шансы хотя бы на ничью.

Харви Барнс — лучший бомбардир команды в АПЛ нового сезона с тремя голами.

«Брайтон»

Турнирное положение: «Брайтон» после семи стартовых туров английского первенства набрал 12 баллов.

Команда занимает шестую строчку, отставая на два очка от зоны еврокубков, а также на такое же количество пунктов от зоны Лиги чемпионов.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках седьмого тура Премьер-лиги клуб на своем поле обыграл «Тоттенхэм» (3:2).

Этот успех прервал безвыигрышную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на английский чемпионат, при одном поражении и одной ничьей.

Не сыграют: травмированы — Уэбстер, Рютте, Адингра, Жоау Педру, ван Хеке, О'Райли, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на АПЛ и Кубок Лиги, «Брайтон» выиграл лишь дважды при трех ничьих и одном поражении.

Это говорит о не лучших шансах гостей даже на победу, тогда как лишь одно поражение в 13-ти последних матчах позволяет «Чайкам» рассчитывать хотя бы на ничью.

Данни Уэлбек — лучший бомбардир команды в новом сезоне АПЛ с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчей «Ньюкасла» забивали меньше 2,5 голов

в 12-ти из 13-ти последних матчей «Брайтон» не проиграл

в четырех последних матчах «Брайтона» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.95. Ничья — в 3.95, победа «Брайтона» — в 3.65.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.53 и 2.50.

Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали оба соперника. При этом в данных играх забивали больше 2,5 голов.

При этом в трех из шести последних матчей хозяев были реализованы оба данных сценария.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.88.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Брайтона».

Ставка: «Брайтон» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 3.40