15 октября в 4-м туре квалификации на Кубок африканских наций по футболу сыграют ЦАР и Марокко. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч ЦАР — Марокко, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

ЦАР

Турнирное положение: Центральные африканцы явно намерены квалифицироваться на Кубок африканских наций. На текущий момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы своей группы.

При этом ЦАР в трех стартовых турах квалификации разжилась 3 очками. Причем отставание от 2 строчки измеряется всего одним зачетным баллом.

Последние матчи: минувший тур квалификации центральные африканцы провели крайне неудачно. Команда разгромно уступила марокканцам.

При этом чуть ранее центральные африканцы проиграли Габону (0:2). А вот до того команда переиграла Лесото (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах ЦАР выиграла 2 раза. При этом игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 12 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Кубок Африки

Состояние команды: Центральные африканцы имеют огромные проблемы с надежностью своих тылов. Да и в атаке команда не особо преуспевает.

Матчи с Марокко для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках ЦАР уступила сопернику 4 раза при одном паритете.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут стараться зацепиться за очки. Вот только ЦАР проиграла в 2 своих последних поединках.

Марокко

Турнирное положение: Марокканцы в нынешней квалификации выступают весьма успешно. На текущий момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

Причем Марокко в 3 поединках квалификации добыла 9 очков. При этом команда пропустила всего лишь один мяч в свои ворота.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда снова добыла победу. Марокко разгромила ЦАР (5:0).

До того команда минимально переиграла Лесото. А вот поединок с Габоном завершился уверенной викторией (4:1).

Вообще же, Марокко в 5 своих последних матчах победила 5 раза. Забила в них команда всего 18 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда уверенно штампует победы. При этом Марокко в среднем забивает 3 гола за матч.

Марокканцы не намерены сбавлять оборотов. Команда явно сильнее конкурентов по группе, и пока выигрывает на классе.

Имея весьма приличный по именам состав, Марокко не замечает соперников по квартету. Да и мотивация продлить пятиматчевый победный сериал у команды огромная.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Да и закрепиться на первом месте марокканцы просто обязаны.

Статистика для ставок

Марокканцы выиграли в 5 своих последних поединках

Марокко в среднем забивает 3 гола за матч

Центральные африканцы проиграли в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Марокко — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.13. Ничья оценена в 7.80, а победа оппонента — в скромные 20.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.45 и 2.34.

Прогноз: Марокко априори сильнее соперника, и уж точно проведет поединок в активных атаках.

Марокканцы имеют весьма приличный подбор атакующих исполнителей, так что наверняка постараются закрепиться на первом месте в группе.

Ставка: Фора Марокко -2.5 за 2.13.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

Ставка: Обе забьют за 2.65