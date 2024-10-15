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    Марокканцы повторно разгромят сборную ЦАР

    ЦАР — Марокко. Ставка (к. 2.13) и прогноз на футбол, Кубок африканских наций, 15 октября 2024 года

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    Ашраф Хакими
    15 октября в 4-м туре квалификации на Кубок африканских наций по футболу сыграют ЦАР и Марокко. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч ЦАР — Марокко, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кубок Африки. Квалификация 15 Октября 2024 года

    Central African Republic

  • Кубок Африки. Квалификация
    •  Central African Republic 22:00 Марокко

    Марокко

  • Рабат
    •

    ЦАР

    Турнирное положение: Центральные африканцы явно намерены квалифицироваться на Кубок африканских наций. На текущий момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы своей группы.

    При этом ЦАР в трех стартовых турах квалификации разжилась 3 очками. Причем отставание от 2 строчки измеряется всего одним зачетным баллом.

    Последние матчи: минувший тур квалификации центральные африканцы провели крайне неудачно. Команда разгромно уступила марокканцам.

    При этом чуть ранее центральные африканцы проиграли Габону (0:2). А вот до того команда переиграла Лесото (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах ЦАР выиграла 2 раза. При этом игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 12 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Кубок Африки

    Состояние команды: Центральные африканцы имеют огромные проблемы с надежностью своих тылов. Да и в атаке команда не особо преуспевает.

    Матчи с Марокко для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках ЦАР уступила сопернику 4 раза при одном паритете.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут стараться зацепиться за очки. Вот только ЦАР проиграла в 2 своих последних поединках.

    Марокко

    Турнирное положение: Марокканцы в нынешней квалификации выступают весьма успешно. На текущий момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем Марокко в 3 поединках квалификации добыла 9 очков. При этом команда пропустила всего лишь один мяч в свои ворота.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда снова добыла победу. Марокко разгромила ЦАР (5:0).

    До того команда минимально переиграла Лесото. А вот поединок с Габоном завершился уверенной викторией (4:1).

    Вообще же, Марокко в 5 своих последних матчах победила 5 раза. Забила в них команда всего 18 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда уверенно штампует победы. При этом Марокко в среднем забивает 3 гола за матч.

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    Марокканцы не намерены сбавлять оборотов. Команда явно сильнее конкурентов по группе, и пока выигрывает на классе.

    Имея весьма приличный по именам состав, Марокко не замечает соперников по квартету. Да и мотивация продлить пятиматчевый победный сериал у команды огромная.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Да и закрепиться на первом месте марокканцы просто обязаны.

    Статистика для ставок

    • Марокканцы выиграли в 5 своих последних поединках

    • Марокко в среднем забивает 3 гола за матч

    • Центральные африканцы проиграли в 2 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Марокко — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.13. Ничья оценена в 7.80, а победа оппонента — в скромные 20.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.45 и 2.34.

    Прогноз: Марокко априори сильнее соперника, и уж точно проведет поединок в активных атаках.

    Марокканцы имеют весьма приличный подбор атакующих исполнителей, так что наверняка постараются закрепиться на первом месте в группе.

    Ставка: Фора Марокко -2.5 за 2.13.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

    Ставка: Обе забьют за 2.65

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    ЦАР — Марокко: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 15.10.2024. Прогнозы на футбол. Марокканцы повторно разгромят сборную ЦАР
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