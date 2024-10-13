13 октября в 14-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Чайка» и КАМАЗ. Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Чайка» — КАМАЗ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Чайка»

Турнирное положение: Песчанокопцы все никак не поднимутся выше экватора таблицы. После 13 туров команда занимает 9 место в турнирной таблице первого российского дивизиона.

При этом «Чайка» в 13 поединках отличилась забитыми 15 мячами. А вот оборона команды дала результативный сбой 16 раз.

Последние матчи: в минувшем туре команда откровенно провалилась. Песчанокопцы разгромно уступили сочинцам (0:5).

До того команда минимально уступила «Балтике». А вот в Кубке России песчанокопцы уверенно прошли дзержинский «Химик» (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Чайка» победила 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Песчанокопцы намерены побороться за выход в стыки. Вот только в двух своих последних матчах команда уступила.

С челнинцами «Чайка» пересекалась лишь однажды. Полгода назад команда уступила сопернику со счетом 2:3.

Нет сомнений, что песчанокопцы будут максимально активно атаковать. Вот только команда не сумела забить в 2 своих последних поединках.

КАМАЗ

Турнирное положение: Челнинцы явно обречены на борьбу за выживание. По итогам 13 туров первенства команда находится на 13 месте в турнирной таблице.

Причем КАМАЗ не столь уверенно действует в плане реализации. В 13 матчах команда наколотила всего 12 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре команда добыла один зачетный пункт. На выезде она подписала боевую мировую с «Тюменью» (1:1).

До того челнинцы нанесли поражение «Шиннику» (3:0). А вот из Кубка России команда вылетела, с боем уступив московскому «Торпедо» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах КАМАЗ выиграл 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе КАМАЗ имеет некоторые проблемы в плане реализации. А вот пропускает команда в среднем реже гола за матч — 10 мячей.

При этом КАМАЗ лишь на один зачетный балл опережает опасную зону. Зато в двух своих последних матчах челнинцы не проигрывали.

Челнинцы при минимальных ресурсах умудряются держаться на плаву. Да и дать бой команда способна кому угодно.

И уж точно номинальные гости будут всеми силами цепляться за очки. Челнинцы мотивированы хоть чуточку отдалиться от зоны вылета.

Статистика для ставок

Челнинцы в среднем пропускают реже гола за матч

«Чайка» не забивала в 2 своих последних поединках

КАМАЗ не проигрывал в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Чайка» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.87.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.38 и 1.56.

Прогноз: «Чайка» явно намерена прервать свою серию неудач, и явно будет стараться подняться поближе к топ-4.

Челнинцы крайне нестабильны в плане результатов, да и с реализацией у команды не складывается.

Ставка: Победа «Чайки» за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.38