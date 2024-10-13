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    Сумеет ли «Чайка» перевернуть КАМАЗ?

    «Чайка» — КАМАЗ. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Первая лига, 13 октября 2024 года

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    «Чайка»
    13 октября в 14-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Чайка» и КАМАЗ. Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Чайка» — КАМАЗ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 13 Октября 2024 года

    Чайка

  • Песчанокопское
    •  Чайка 17:00 КамАЗ

    КамАЗ

  • Россия. Первая лига
    •

    «Чайка»

    Турнирное положение: Песчанокопцы все никак не поднимутся выше экватора таблицы. После 13 туров команда занимает 9 место в турнирной таблице первого российского дивизиона.

    При этом «Чайка» в 13 поединках отличилась забитыми 15 мячами. А вот оборона команды дала результативный сбой 16 раз.

    Последние матчи: в минувшем туре команда откровенно провалилась. Песчанокопцы разгромно уступили сочинцам (0:5).

    До того команда минимально уступила «Балтике». А вот в Кубке России песчанокопцы уверенно прошли дзержинский «Химик» (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Чайка» победила 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Песчанокопцы намерены побороться за выход в стыки. Вот только в двух своих последних матчах команда уступила.

    С челнинцами «Чайка» пересекалась лишь однажды. Полгода назад команда уступила сопернику со счетом 2:3.

    Нет сомнений, что песчанокопцы будут максимально активно атаковать. Вот только команда не сумела забить в 2 своих последних поединках.

    КАМАЗ

    Турнирное положение: Челнинцы явно обречены на борьбу за выживание. По итогам 13 туров первенства команда находится на 13 месте в турнирной таблице.

    Причем КАМАЗ не столь уверенно действует в плане реализации. В 13 матчах команда наколотила всего 12 мячей в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда добыла один зачетный пункт. На выезде она подписала боевую мировую с «Тюменью» (1:1).

    До того челнинцы нанесли поражение «Шиннику» (3:0). А вот из Кубка России команда вылетела, с боем уступив московскому «Торпедо» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах КАМАЗ выиграл 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе КАМАЗ имеет некоторые проблемы в плане реализации. А вот пропускает команда в среднем реже гола за матч — 10 мячей.

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    При этом КАМАЗ лишь на один зачетный балл опережает опасную зону. Зато в двух своих последних матчах челнинцы не проигрывали.

    Челнинцы при минимальных ресурсах умудряются держаться на плаву. Да и дать бой команда способна кому угодно.

    И уж точно номинальные гости будут всеми силами цепляться за очки. Челнинцы мотивированы хоть чуточку отдалиться от зоны вылета.

    Статистика для ставок

    • Челнинцы в среднем пропускают реже гола за матч

    • «Чайка» не забивала в 2 своих последних поединках

    • КАМАЗ не проигрывал в 2 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Чайка» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.87.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.38 и 1.56.

    Прогноз: «Чайка» явно намерена прервать свою серию неудач, и явно будет стараться подняться поближе к топ-4.

    Челнинцы крайне нестабильны в плане результатов, да и с реализацией у команды не складывается.

    Ставка: Победа «Чайки» за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.38

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    «Чайка» — КАМАЗ: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 13.10.2024. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Чайка» перевернуть КАМАЗ?
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