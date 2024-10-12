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    Марокканцы забьют и… пропустят?

    Марокко — ЦАР. Ставка (к. 2.98) и прогноз на футбол, Кубок африканских наций, 12 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Марокко — ЦАР
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    Хаким Зиеш
    12 октября в 3-м туре квалификации на Кубок африканских наций по футболу сыграют Марокко и ЦАР. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Марокко — ЦАР, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кубок Африки. Квалификация 12 Октября 2024 года

    Марокко

  • Рабат
    •  Марокко 22:00 Central African Republic

    Central African Republic

  • Кубок Африки. Квалификация
    •

    Марокко

    Турнирное положение: Марокканцы абсолютно по делу считаются фаворитами своего квартета. На данный момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом Марокко в двух стартовых турах квалификации разжилось 6 очками. Зато в свои ворота команда пропустила лишь один мяч.

    Последние матчи: минувший тур квалификации марокканцы провели успешно. Команда минимально одолела Лесото.

    При этом чуть ранее марокканцы разгромили Габон (4:1). А вот до того команда фактически смела с газона Конго (6:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Марокко выиграл 4 раза. При этом игроки команды отличились 13 забитыми мячами при 2 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Кубок Африки

    Состояние команды: Марокканцы прекрасно обороняются. Плюс команда выиграла в 4 своих последних поединках.

    Со сборной ЦАР марокканцы пересекались 5 раз. В этих поединках сборная Марокко выиграла трижды при 2 ничьих.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Марокканцы мотивированы оторваться от конкурентов.

    ЦАР

    Турнирное положение: Эта сборная в нынешней квалификации явно не преуспевает. На текущий момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

    Причем ЦАР в 2 поединках квалификации разжилась тремя зачетными баллами. При этом команда забила 3 мяча в ворота соперников при 3 пропущенных.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда не смогла добыть даже балла. ЦАР уступила сборной Габона (0:2).

    До того команда уверенно расправилась с Лесото (3:1). А вот поединок с ганцами завершился досадной коллизией (3:4).

    Вообще же, ЦАР в 5 своих последних матчах добыла 3 виктории. Забила в них команда 11 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит недостаточно стабильно. При этом ЦАР проиграла в двух своих последних выездных поединках.

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    При этом ЦАР имеет заметные проблемы в плане надежности тылов. Да и обыгрывает команда, как правило, лишь более скромных оппонентов.

    Состав команды по именам выглядит скромно. Отметить стоит лишь опорника Жоффрея Кондогбиа, выступающего в составе «Марселя».

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с явной оглядкой на тылы. Основной задачей будет сдерживание атак более статусных марокканцев.

    Статистика для ставок

    • Сборная Марокко выиграла в 4 своих последних матчах

    • ЦАР проиграла в 2 своих последних выездных поединках

    • Марокканцы еще ни разу не проигрывали сборной ЦАР

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Марокко — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.11. Ничья оценена в 8.20, а победа оппонента — в скромные 26.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.52 и 2.18.

    Прогноз: Марокканцы явно сильнее соперника, и наверняка будут максимально активны в атаке.

    Номинальные гости крайне нестабильны, однако явно намереваются выгодно проявить себя на фоне одного из грандов африканского футбола.

    Ставка: Обе забьют за 2.98.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники устроят голевой обмен.

    Ставка: Обе забьют в 1 тайме за 6.95

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    Марокко — ЦАР: прогноз, ставка (2.98), статистика, коэффициенты матча 12.10.2024. Прогнозы на футбол. Марокканцы забьют и… пропустят?
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