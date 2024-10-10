10 октября в матче третьего тура Лиги наций по футболу сыграют Фареры и Армения. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Фареры — Армения, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Фареры

Турнирное положение: Фарерские острова после двух стартовых туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрали один балл.

Фареры занимают последнюю, четвертую позицию, отставая на три балла от лидера Северной Македонии, а также на два очка от второй Армении и третьей Латвии.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура группового раунда Лиги наций сборная на чужом поле проиграла Латвии (0:1).

Эта неудача стала для коллектива четвертой в пяти последних поединках, которые были официальными и товарищескими, включая матчи Кубка Балтии.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Фарерские острова ни разу не выиграли при четырех поражениях и одной ничьей.

Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов не то, что на успех, а даже на ничью, пусть и на своем поле, ведь соперник все же превосходит их в классе.

Вильормур Давидсен — автор единственного гола команды в новом розыгрыше Лиги наций.

Армения

Турнирное положение: Армения по итогам двух стартовых туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрала три очка.

Армения занимает вторую позицию, опережая по дополнительным показателям третью Латвию, а также на один балл отставая от лидера Северной Македонии.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура Лиги наций нового розыгрыша сборная на чужом поле проиграла Северной Македонии (0:2).

Перед этим южнокавказский коллектив на своем поле взял верх над Латвией, добившись разгрома со счетом 4:1.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, два из которых были официальными, а один — товарищеским, Армения выиграла дважды при одном поражении.

Такая форма позволяет гостям рассчитывать на победу, тогда как ничья уж точно не выглядит для них недостижимым результатом, если учесть разницу в классе.

Четыре гола команды в новом розыгрыше Лиги наций забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей Фарер забивали меньше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей Армении забивали больше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей Армении забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Армения — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.05. Ничья — в 3.50, успех Фарер — в 3.90.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.13 и 1.73.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяева проиграли. Так было и в их четырех из пяти последних домашних поединков.

При этом в двух из трех последних матчей гости выиграли.

Ставка: Армения победит за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей гостей.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.13