ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Поль ПогбаМЛС, Саудовская Аравия или «Барса»? Где продолжит карьеру Поль Погба Динияр Билялетдинов«Зенит — хороший финишер». Динияр Билялетдинов о перспективах «Локо» и «Краснодара» в борьбе за титул Маклин СелебриниНХЛ 2024/25: Лафреньер, Селебрини и другие восходящие звезды лиги
    Все новости спорта

    Оступится ли Армения на Фарерах?

    Фареры — Армения: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.05. 10.10.2024

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу наций Прогнозы на Сборная Фарер Прогнозы на Сборная Армении Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Прогноз и ставки на Фареры — Армения
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Мурадян (Армения)
    10 октября в матче третьего тура Лиги наций по футболу сыграют Фареры и Армения. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Фареры — Армения, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига наций УЕФА. C4 10 Октября 2024 года

    Фарерские острова

  • Товарищеские матчи (сборные)
    •  Фарерские острова 21:45 Армения

    Армения

  • Ереван
    •

    Фареры

    Турнирное положение: Фарерские острова после двух стартовых туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрали один балл.

    Фареры занимают последнюю, четвертую позицию, отставая на три балла от лидера Северной Македонии, а также на два очка от второй Армении и третьей Латвии.

    Фарерские острова — Армения: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура группового раунда Лиги наций сборная на чужом поле проиграла Латвии (0:1).

    Эта неудача стала для коллектива четвертой в пяти последних поединках, которые были официальными и товарищескими, включая матчи Кубка Балтии.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Фарерские острова ни разу не выиграли при четырех поражениях и одной ничьей.

    Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов не то, что на успех, а даже на ничью, пусть и на своем поле, ведь соперник все же превосходит их в классе.

    Вильормур Давидсен — автор единственного гола команды в новом розыгрыше Лиги наций.

    Армения

    Турнирное положение: Армения по итогам двух стартовых туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрала три очка.

    Армения занимает вторую позицию, опережая по дополнительным показателям третью Латвию, а также на один балл отставая от лидера Северной Македонии.

  • Богатые тоже плачут. Насколько реальна забастовка футболистов?
  • Могут ли игроки действительно начать бастовать из-за плотного футбольного календаря?
  • 22/09/2024

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура Лиги наций нового розыгрыша сборная на чужом поле проиграла Северной Македонии (0:2).

    Перед этим южнокавказский коллектив на своем поле взял верх над Латвией, добившись разгрома со счетом 4:1.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, два из которых были официальными, а один — товарищеским, Армения выиграла дважды при одном поражении.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Такая форма позволяет гостям рассчитывать на победу, тогда как ничья уж точно не выглядит для них недостижимым результатом, если учесть разницу в классе.

    Четыре гола команды в новом розыгрыше Лиги наций забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей Фарер забивали меньше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей Армении забивали больше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей Армении забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Армения — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.05. Ничья — в 3.50, успех Фарер — в 3.90.

    ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.13 и 1.73.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяева проиграли. Так было и в их четырех из пяти последних домашних поединков.

    При этом в двух из трех последних матчей гости выиграли.

    Ставка: Армения победит за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей гостей.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.13

    Ещё прогнозы на спорт
    2.72
  • Прогноз на матч Циципас — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Алькарас — Монфис
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Пол — Махач
  • Теннис
  • Сегодня в 09:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Меньшик — Димитров
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Андреева — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Йокогама Ф-Маринос — Нагоя Грампус
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Альбирекс Ниигата — Кавасаки Фронтале
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фриц — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.53
  • Прогноз на матч Намибия — Зимбабве
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Трактор — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Лада — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Локомотив — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.47
  • Прогноз на матч Бавария (жен) — Арсенал (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Фареры — Армения: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 10.10.2024. Прогнозы на футбол. Оступится ли Армения на Фарерах?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры