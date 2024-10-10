Фарерские острова
Армения
Фареры
Турнирное положение: Фарерские острова после двух стартовых туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрали один балл.
Фареры занимают последнюю, четвертую позицию, отставая на три балла от лидера Северной Македонии, а также на два очка от второй Армении и третьей Латвии.
Фарерские острова — Армения: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура группового раунда Лиги наций сборная на чужом поле проиграла Латвии (0:1).
Эта неудача стала для коллектива четвертой в пяти последних поединках, которые были официальными и товарищескими, включая матчи Кубка Балтии.
Прогнозы и ставки на Лигу наций
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Фарерские острова ни разу не выиграли при четырех поражениях и одной ничьей.
Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов не то, что на успех, а даже на ничью, пусть и на своем поле, ведь соперник все же превосходит их в классе.
Вильормур Давидсен — автор единственного гола команды в новом розыгрыше Лиги наций.
Армения
Турнирное положение: Армения по итогам двух стартовых туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрала три очка.
Армения занимает вторую позицию, опережая по дополнительным показателям третью Латвию, а также на один балл отставая от лидера Северной Македонии.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура Лиги наций нового розыгрыша сборная на чужом поле проиграла Северной Македонии (0:2).
Перед этим южнокавказский коллектив на своем поле взял верх над Латвией, добившись разгрома со счетом 4:1.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних матчах, два из которых были официальными, а один — товарищеским, Армения выиграла дважды при одном поражении.
Такая форма позволяет гостям рассчитывать на победу, тогда как ничья уж точно не выглядит для них недостижимым результатом, если учесть разницу в классе.
Четыре гола команды в новом розыгрыше Лиги наций забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей Фарер забивали меньше 2,5 голов
- в четырех из пяти последних матчей Армении забивали больше 2,5 голов
- в четырех из пяти последних матчей Армении забивали обе команды.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Армения — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.05. Ничья — в 3.50, успех Фарер — в 3.90.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.13 и 1.73.
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Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяева проиграли. Так было и в их четырех из пяти последних домашних поединков.
При этом в двух из трех последних матчей гости выиграли.
Ставка: Армения победит за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей гостей.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.13