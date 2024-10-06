«Монца»
Турнирное положение: «Монца» откровенно провалила старт чемпионата. Ныне команда находится на 20 месте турнирной таблицы.
При этом «Монца» относительно скромно выглядит в атаке. В 6 матчах чемпионата команда отличилась всего лишь 4 забитыми мячами.
Последние матчи: в минувшем туре команда не сумела разжиться очками. «Монца» уступила «Наполи» (0:2).
До того команда в Кубке Италии нанесла поражение «Брешии» (3:1). А вот встреча с «Болоньей» завершилась коллизией (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Монца» выиграла 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 8 пропущенных.
Не сыграют: Роберто Гальярдини, Самуэле Виньято — травмированы.
Состояние команды: «Монца» набрала всего лишь 3 очка. Отставание от спасительной 17 позиции составляет всего 2 зачетных балла.
Матчи против «Ромы» для команды традиционно складываются неудачно. Из четырех очных поединков «Монца» проиграла 3 раза при одном паритете.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут рисковать. Соперник выглядит мощнее, однако «Монце» отступать дальше некуда.
«Рома»
Турнирное положение: Римляне вряд ли потянут схватку за Скудетто. Команда сейчас находится на 9 месте турнирной таблицы.
Причем «Рома» в 6 матчах чемпионата набрала лишь 9 очков. А вот забила команда всего 7 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата «волки» победили. «Рома» нанесла поражение «Венеции» (2:1).
А вот в матче Лиге Европы «волки» минимально уступили «Эльфсборгу». Да и «Атлетик» римлянам одолеть не удалось (1:1).
В 5 своих последних матчах «Рома» выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды настреляли всего 7 мячей при 4 пропущенных.
Не сыграют: Энцо Ле Фе, Алексис Салемакерс — травмированы.
Состояние команды: Римляне лишь на 3 очка отстают от идущего вторым «Ювентуса». Да и оборона команды дала результативный сбой лишь 4 раза.
Все никак полноценно не впишется в итальянский футбол Артем Довбик. Украинский форвард отличился всего 2 голами в Серии А.
В двух последних очных поединках с «Монцей» «Рома» побеждала. Вот только неудачи в Лиге Европы явно повлияли на боевой дух «волков».
Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Фактурный Довбик и его партнеры наверняка сумеют вскрыть защитные порядки соперника.
Статистика для ставок
- «Рома» в среднем пропускает реже гола за матч
- Римляне забивают в среднем фактически гол за матч
- «Монца» уступила римлянам в 2 последних очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Рома» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.01. Ничья оценена в 3.49, а победа оппонента — в скромные 4.34.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.24 и 1.76.
- 2.30Спартак — Ростов: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.35Кристал Пэлас — Ливерпуль: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 2.40Зенит — Оренбург: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
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Прогноз: «Волки» несутся в группу лидеров, и явно будут максимально активно атаковать.
«Монца» проводит откровенно слабый цикл, тогда как римляне явно способны прибавить во всех игровых компонентах.
Ставка: Победа «Ромы» за 2.01.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.24