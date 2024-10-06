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    «Волки» съедят аутсайдера

    «Монца» — «Рома». Ставка (к. 2.01) и прогноз на футбол, Серия А, 6 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Монца» — «Рома»
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    Пауло Дибала
    6 октября в 7-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Монца» и «Рома». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Монца» — «Рома», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Монца»

    Турнирное положение: «Монца» откровенно провалила старт чемпионата. Ныне команда находится на 20 месте турнирной таблицы.

    При этом «Монца» относительно скромно выглядит в атаке. В 6 матчах чемпионата команда отличилась всего лишь 4 забитыми мячами.

    Последние матчи: в минувшем туре команда не сумела разжиться очками. «Монца» уступила «Наполи» (0:2).

    До того команда в Кубке Италии нанесла поражение «Брешии» (3:1). А вот встреча с «Болоньей» завершилась коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Монца» выиграла 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 8 пропущенных.

    Не сыграют: Роберто Гальярдини, Самуэле Виньято — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: «Монца» набрала всего лишь 3 очка. Отставание от спасительной 17 позиции составляет всего 2 зачетных балла.

    Матчи против «Ромы» для команды традиционно складываются неудачно. Из четырех очных поединков «Монца» проиграла 3 раза при одном паритете.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут рисковать. Соперник выглядит мощнее, однако «Монце» отступать дальше некуда.

    «Рома»

    Турнирное положение: Римляне вряд ли потянут схватку за Скудетто. Команда сейчас находится на 9 месте турнирной таблицы.

    Причем «Рома» в 6 матчах чемпионата набрала лишь 9 очков. А вот забила команда всего 7 мячей в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата «волки» победили. «Рома» нанесла поражение «Венеции» (2:1).

    А вот в матче Лиге Европы «волки» минимально уступили «Эльфсборгу». Да и «Атлетик» римлянам одолеть не удалось (1:1).

    В 5 своих последних матчах «Рома» выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды настреляли всего 7 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Энцо Ле Фе, Алексис Салемакерс — травмированы.

    Состояние команды: Римляне лишь на 3 очка отстают от идущего вторым «Ювентуса». Да и оборона команды дала результативный сбой лишь 4 раза.

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    Все никак полноценно не впишется в итальянский футбол Артем Довбик. Украинский форвард отличился всего 2 голами в Серии А.

    В двух последних очных поединках с «Монцей» «Рома» побеждала. Вот только неудачи в Лиге Европы явно повлияли на боевой дух «волков».

    Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Фактурный Довбик и его партнеры наверняка сумеют вскрыть защитные порядки соперника.

    Статистика для ставок

    • «Рома» в среднем пропускает реже гола за матч

    • Римляне забивают в среднем фактически гол за матч

    • «Монца» уступила римлянам в 2 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Рома» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.01. Ничья оценена в 3.49, а победа оппонента — в скромные 4.34.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.24 и 1.76.

    Прогноз: «Волки» несутся в группу лидеров, и явно будут максимально активно атаковать.

    «Монца» проводит откровенно слабый цикл, тогда как римляне явно способны прибавить во всех игровых компонентах.

    Ставка: Победа «Ромы» за 2.01.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.24

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    «Монца» — «Рома»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 06.10.2024. Прогнозы на футбол. «Волки» съедят аутсайдера
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