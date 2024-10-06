6 октября в 7-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Монца» и «Рома». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Монца» — «Рома», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Монца»

Турнирное положение: «Монца» откровенно провалила старт чемпионата. Ныне команда находится на 20 месте турнирной таблицы.

При этом «Монца» относительно скромно выглядит в атаке. В 6 матчах чемпионата команда отличилась всего лишь 4 забитыми мячами.

Последние матчи: в минувшем туре команда не сумела разжиться очками. «Монца» уступила «Наполи» (0:2).

До того команда в Кубке Италии нанесла поражение «Брешии» (3:1). А вот встреча с «Болоньей» завершилась коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Монца» выиграла 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 8 пропущенных.

Не сыграют: Роберто Гальярдини, Самуэле Виньято — травмированы.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Монца» набрала всего лишь 3 очка. Отставание от спасительной 17 позиции составляет всего 2 зачетных балла.

Матчи против «Ромы» для команды традиционно складываются неудачно. Из четырех очных поединков «Монца» проиграла 3 раза при одном паритете.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут рисковать. Соперник выглядит мощнее, однако «Монце» отступать дальше некуда.

«Рома»

Турнирное положение: Римляне вряд ли потянут схватку за Скудетто. Команда сейчас находится на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Рома» в 6 матчах чемпионата набрала лишь 9 очков. А вот забила команда всего 7 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата «волки» победили. «Рома» нанесла поражение «Венеции» (2:1).

А вот в матче Лиге Европы «волки» минимально уступили «Эльфсборгу». Да и «Атлетик» римлянам одолеть не удалось (1:1).

В 5 своих последних матчах «Рома» выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды настреляли всего 7 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: Энцо Ле Фе, Алексис Салемакерс — травмированы.

Состояние команды: Римляне лишь на 3 очка отстают от идущего вторым «Ювентуса». Да и оборона команды дала результативный сбой лишь 4 раза.

Все никак полноценно не впишется в итальянский футбол Артем Довбик. Украинский форвард отличился всего 2 голами в Серии А.

В двух последних очных поединках с «Монцей» «Рома» побеждала. Вот только неудачи в Лиге Европы явно повлияли на боевой дух «волков».

Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Фактурный Довбик и его партнеры наверняка сумеют вскрыть защитные порядки соперника.

Статистика для ставок

«Рома» в среднем пропускает реже гола за матч

Римляне забивают в среднем фактически гол за матч

«Монца» уступила римлянам в 2 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рома» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.01. Ничья оценена в 3.49, а победа оппонента — в скромные 4.34.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.24 и 1.76.

Прогноз: «Волки» несутся в группу лидеров, и явно будут максимально активно атаковать.

«Монца» проводит откровенно слабый цикл, тогда как римляне явно способны прибавить во всех игровых компонентах.

Ставка: Победа «Ромы» за 2.01.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.24