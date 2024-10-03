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    Соперники сыграют в открытый футбол?

    «Шемрок Роверс» — АПОЭЛ. Ставка (к. 2.04) и прогноз на футбол, Лига конференций, 3 октября 2024 года

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    РФШ — АПОЭЛ
    «Шемрок Роверс» сыграет против клуба АПОЭЛ на старте нового розыгрыша Лиги конференций. Поединок пройдёт 3 октября, начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Шемрок Роверс» — АПОЭЛ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Этап лиги 03 Октября 2024 года

    Шэмрок Роверс

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    •  Шэмрок Роверс 22:00 АПОЭЛ

    АПОЭЛ

  • Лига конференций. Этап лиги
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    «Шемрок Роверс»

    Турнирное положение: «Шемрок Роверс» занимает третье место в турнирной таблице Высшего дивизиона ирландского первенства, команда в 32 матчах набрала 49 очков.

    Последние матчи: На международной арене ирландский клуб начал выступление с Лиги чемпионов. В первом квалификационном раунде ЛЧ «Шемрок Роверс» нанёс поражение «Викингуру» (2:1 — дома и 0:0 — в гостях).

    Во втором раунде Лиги чемпионов команда из Ирландии с крупным счётом проиграла пражской «Спарте» (0:2 — дома, 2:4 — в гостях).

    Потом было участие в Лиге Европы: победа над «Целе» (3:1 — дома, 0:1 — в гостях) и поражение от «ПАОКа» (0:2 — дома, 0:4 — в гостях). В итоге ирландцы из Лиги Европы перешли в Лигу конференций.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Не сыграют: В лазарете команды из-за травмы находится Гаффни.

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Шемрок Роверс» одержал три победы.

    АПОЭЛ

    Турнирная таблица: АПОЭЛ стал чемпионом Кипра по итогам сезона 2023/2024. В турнирной таблице внутреннего первенства клуб из Никосии набрал 73 очка. В новом сезоне команда пока занимает 4 место с 10 набранными пунктами.

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    • Последние матчи: АПОЭЛ начал еврокампанию со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. На этой стадии киприоты выиграли у «Петрокуба» (1:0 — дома, 1:1 — в гостях).

    В третьем раунде ЛЧ АПОЭЛ уступил словацкому клубу «Слован» (0:0 — дома, 0:2 — в гостях). Было и поражение в поединке Лиги Европы от латвийской команды РФШ (2:1 — дома, 2:2 — в гостях).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах футболисты АПОЭЛа одержали четыре победы, в одной встрече была зафиксирована ничья.

    Статистика для ставок

    • «Шемрок Роверс» сыграл во всех турнирах УЕФА

    • АПОЭЛ не проигрывает на протяжении пяти матчей: 4 победы и 1 ничья

    • «Шемрок Роверс» и АПОЭЛ ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: АПОЭЛ — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.50, а победа «Шемрок Роверс»— в 4.37.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.28 и 1.66.

    Прогноз: Ожидается интересный матч с участием двух забивающих команд, которые могут поразить ворота друг друга.

    Ставка: Оба забьют с коэффициентом 2.04.

    Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники забьют от двух голов и более.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.28.

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    «Шемрок Роверс» — АПОЭЛ: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 03.10.2024. Прогнозы на футбол. Соперники сыграют в открытый футбол?
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