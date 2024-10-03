Шэмрок Роверс
АПОЭЛ
«Шемрок Роверс»
Турнирное положение: «Шемрок Роверс» занимает третье место в турнирной таблице Высшего дивизиона ирландского первенства, команда в 32 матчах набрала 49 очков.
Последние матчи: На международной арене ирландский клуб начал выступление с Лиги чемпионов. В первом квалификационном раунде ЛЧ «Шемрок Роверс» нанёс поражение «Викингуру» (2:1 — дома и 0:0 — в гостях).
Во втором раунде Лиги чемпионов команда из Ирландии с крупным счётом проиграла пражской «Спарте» (0:2 — дома, 2:4 — в гостях).
Потом было участие в Лиге Европы: победа над «Целе» (3:1 — дома, 0:1 — в гостях) и поражение от «ПАОКа» (0:2 — дома, 0:4 — в гостях). В итоге ирландцы из Лиги Европы перешли в Лигу конференций.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Не сыграют: В лазарете команды из-за травмы находится Гаффни.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Шемрок Роверс» одержал три победы.
АПОЭЛ
Турнирная таблица: АПОЭЛ стал чемпионом Кипра по итогам сезона 2023/2024. В турнирной таблице внутреннего первенства клуб из Никосии набрал 73 очка. В новом сезоне команда пока занимает 4 место с 10 набранными пунктами.
Последние матчи: АПОЭЛ начал еврокампанию со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. На этой стадии киприоты выиграли у «Петрокуба» (1:0 — дома, 1:1 — в гостях).
В третьем раунде ЛЧ АПОЭЛ уступил словацкому клубу «Слован» (0:0 — дома, 0:2 — в гостях). Было и поражение в поединке Лиги Европы от латвийской команды РФШ (2:1 — дома, 2:2 — в гостях).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах футболисты АПОЭЛа одержали четыре победы, в одной встрече была зафиксирована ничья.
Статистика для ставок
- «Шемрок Роверс» сыграл во всех турнирах УЕФА
- АПОЭЛ не проигрывает на протяжении пяти матчей: 4 победы и 1 ничья
- «Шемрок Роверс» и АПОЭЛ ранее не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: АПОЭЛ — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.50, а победа «Шемрок Роверс»— в 4.37.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.28 и 1.66.
- 2.27Динамо — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.75Астон Вилла — Бавария: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.05Зенит — Акрон: прогноз и ставкаСегодня в 21:15
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Прогноз: Ожидается интересный матч с участием двух забивающих команд, которые могут поразить ворота друг друга.
Ставка: Оба забьют с коэффициентом 2.04.
Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники забьют от двух голов и более.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.28.