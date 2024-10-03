«Шемрок Роверс» сыграет против клуба АПОЭЛ на старте нового розыгрыша Лиги конференций. Поединок пройдёт 3 октября, начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Шемрок Роверс» — АПОЭЛ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Шемрок Роверс»

Турнирное положение: «Шемрок Роверс» занимает третье место в турнирной таблице Высшего дивизиона ирландского первенства, команда в 32 матчах набрала 49 очков.

Последние матчи: На международной арене ирландский клуб начал выступление с Лиги чемпионов. В первом квалификационном раунде ЛЧ «Шемрок Роверс» нанёс поражение «Викингуру» (2:1 — дома и 0:0 — в гостях).

Во втором раунде Лиги чемпионов команда из Ирландии с крупным счётом проиграла пражской «Спарте» (0:2 — дома, 2:4 — в гостях).

Потом было участие в Лиге Европы: победа над «Целе» (3:1 — дома, 0:1 — в гостях) и поражение от «ПАОКа» (0:2 — дома, 0:4 — в гостях). В итоге ирландцы из Лиги Европы перешли в Лигу конференций.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Не сыграют: В лазарете команды из-за травмы находится Гаффни.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Шемрок Роверс» одержал три победы.

АПОЭЛ

Турнирная таблица: АПОЭЛ стал чемпионом Кипра по итогам сезона 2023/2024. В турнирной таблице внутреннего первенства клуб из Никосии набрал 73 очка. В новом сезоне команда пока занимает 4 место с 10 набранными пунктами.

Последние матчи: АПОЭЛ начал еврокампанию со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. На этой стадии киприоты выиграли у «Петрокуба» (1:0 — дома, 1:1 — в гостях).

В третьем раунде ЛЧ АПОЭЛ уступил словацкому клубу «Слован» (0:0 — дома, 0:2 — в гостях). Было и поражение в поединке Лиги Европы от латвийской команды РФШ (2:1 — дома, 2:2 — в гостях).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах футболисты АПОЭЛа одержали четыре победы, в одной встрече была зафиксирована ничья.

Статистика для ставок

«Шемрок Роверс» сыграл во всех турнирах УЕФА

АПОЭЛ не проигрывает на протяжении пяти матчей: 4 победы и 1 ничья

«Шемрок Роверс» и АПОЭЛ ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: АПОЭЛ — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.50, а победа «Шемрок Роверс»— в 4.37.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.28 и 1.66.

Прогноз: Ожидается интересный матч с участием двух забивающих команд, которые могут поразить ворота друг друга.

Ставка: Оба забьют с коэффициентом 2.04.

Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники забьют от двух голов и более.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.28.